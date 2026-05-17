HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

1 thứ tuyệt đối không nên đặt cạnh bát hương

Thư Hân
|

Nhiều gia đình vô tư đặt thứ này cạnh bát hương mà không biết đang phạm điều kiêng kỵ.

Bát hương là vị trí quan trọng nhất trên bàn thờ, được xem là nơi kết nối tâm linh giữa con cháu với tổ tiên, thần Phật. Chính vì vậy, mọi vật dụng đặt xung quanh khu vực này đều cần được sắp xếp cẩn thận, gọn gàng và đúng vị trí. Tuy nhiên, trong nhiều gia đình hiện nay, vì tiện tay mà không ít người đặt những món đồ không phù hợp ngay cạnh bát hương, vô tình làm mất đi sự trang nghiêm của không gian thờ cúng. Theo quan niệm dân gian, có một thứ đặc biệt không nên đặt sát cạnh bát hương, đó là các thiết bị điện tử hoặc vật phát ra âm thanh hỗn tạp như loa, radio, router Wi-Fi, điện thoại đang sạc hay đồ điện linh tinh.

Vì sao không nên đặt đồ điện cạnh bát hương?

Người xưa quan niệm khu vực bàn thờ cần sự yên tĩnh, thanh sạch và ổn định. Trong khi đó, các thiết bị điện thường tạo nhiệt, phát tiếng động hoặc ánh sáng nhấp nháy liên tục, dễ làm ảnh hưởng đến sự trang nghiêm của nơi thờ tự. Ngoài yếu tố tâm linh, việc đặt đồ điện quá gần bát hương còn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. Hương đang cháy kết hợp với dây điện, ổ cắm hoặc thiết bị tỏa nhiệt có thể gây chập cháy nếu bất cẩn.

Bàn thờ càng gọn gàng càng tốt

Theo kinh nghiệm của nhiều gia đình truyền thống, bàn thờ không nên bày quá nhiều vật dụng không liên quan. Những món đồ như chìa khóa, ví tiền, giấy tờ, điều khiển tivi hay đồ điện tử nhỏ tuyệt đối không nên đặt tạm lên khu vực thờ cúng. Không gian quanh bát hương càng sạch sẽ, thông thoáng càng tạo cảm giác trang nghiêm và dễ giữ vệ sinh hơn trong quá trình thắp hương hằng ngày. Ngoài ra, việc lau dọn định kỳ, thay nước, tỉa chân nhang đúng cách cũng là điều nhiều gia đình duy trì để giữ sự thanh tịnh cho nơi thờ tự.

Điều quan trọng nhất vẫn là sự thành tâm

Dù những quan niệm kiêng kỵ quanh bàn thờ phần lớn xuất phát từ văn hóa dân gian và chưa có cơ sở khoa học cụ thể, nhưng việc giữ khu vực thờ cúng gọn gàng, sạch sẽ vẫn được nhiều gia đình xem là điều cần thiết. Không gian quanh bát hương càng ngăn nắp, hạn chế đồ linh tinh hay thiết bị điện tử càng giúp tạo cảm giác trang nghiêm và yên tĩnh cho cả ngôi nhà. Bởi bàn thờ không đơn thuần chỉ là nơi đặt bát hương hay thắp vài nén nhang vào ngày rằm, mùng 1. Đây còn là nơi con cháu thể hiện sự kính trọng với tổ tiên, gìn giữ nề nếp gia đình và nhắc nhở mỗi người sống chậm lại giữa nhịp sống bận rộn.

Vì thế, thay vì quá đặt nặng chuyện mê tín hay kiêng kỵ cực đoan, điều quan trọng nhất vẫn là sự thành tâm và thái độ trân trọng đối với không gian thờ cúng. Chỉ cần giữ bàn thờ sạch sẽ, gọn gàng, tránh đặt những vật dụng không phù hợp và duy trì sự ấm cúng trong gia đình đã được xem là một nét đẹp đáng gìn giữ trong đời sống người Việt.

* Thông tin trong bài mang tính chiêm nghiệm, tham khảo

Loại gỗ triệu cây mới có một ở Việt Nam: Giá tới 30 tỷ đồng/kg, đại gia Nhật - Trung có tiền cũng khó mua
Tags

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Khung cảnh 'thần tốc' tại công trình sân vận động lớn nhất thế giới ở Việt Nam do Vingroup xây dựng

Khung cảnh 'thần tốc' tại công trình sân vận động lớn nhất thế giới ở Việt Nam do Vingroup xây dựng

01:21
Xe buýt bốc cháy ngùn ngụt tại Hà Nội, tài xế hô hoán hành khách nhanh chóng xuống xe

Xe buýt bốc cháy ngùn ngụt tại Hà Nội, tài xế hô hoán hành khách nhanh chóng xuống xe

00:37
Kinh hoàng khoảnh khắc người đàn ông bị hất tung lên không trung 15m khi gió mạnh quét qua đường phố

Kinh hoàng khoảnh khắc người đàn ông bị hất tung lên không trung 15m khi gió mạnh quét qua đường phố

00:42
Yamaha Finn 2026 ra mắt: Xe số mới nhiều công nghệ, sẵn sàng cạnh tranh Honda Wave

Yamaha Finn 2026 ra mắt: Xe số mới nhiều công nghệ, sẵn sàng cạnh tranh Honda Wave

01:14
Cái kết cho nam thanh niên đấm dã man CSGT khi bị kiểm tra nồng độ cồn

Cái kết cho nam thanh niên đấm dã man CSGT khi bị kiểm tra nồng độ cồn

00:33
BYD ra mắt xe điện mới: Sạc 9 phút đầy pin, với khả năng chạy bằng 3 bánh

BYD ra mắt xe điện mới: Sạc 9 phút đầy pin, với khả năng chạy bằng 3 bánh

01:28
Giây phút trực thăng cứu sống 11 người lên đất trên biển Florida sau nhiều giờ

Giây phút trực thăng cứu sống 11 người lên đất trên biển Florida sau nhiều giờ

00:39
Người phụ nữ duy nhất được ông Putin tự lái xe đón tới Điện Kremlin là ai?

Người phụ nữ duy nhất được ông Putin tự lái xe đón tới Điện Kremlin là ai?

01:10
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại