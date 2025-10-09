1 thứ nặng chưa tới 10gram nhưng đắt gấp 35 lần giá vàng: Tìm thấy từ 1 cá thể cực kỳ quý hiếm, nghi đã hoàn toàn tuyệt chủng

Năm 2024, một chiếc lông vũ của loài chim Huia, loài chim đặc hữu của New Zealand đã tuyệt chủng từ đầu thế kỷ XX, vừa được bán đấu giá với mức giá kỷ lục, gây chấn động giới sưu tầm.

Dù đã trải qua hơn một thế kỷ, chiếc lông vẫn được bảo quản trong tình trạng hoàn hảo, trở thành một trong những hiện vật quý hiếm nhất còn sót lại của loài chim huyền thoại này.

Ban đầu, đơn vị tổ chức đấu giá ước tính món đồ sẽ đạt giá khoảng 2.000–3.000 USD. Tuy nhiên, kết quả cuối cùng vượt xa mọi dự đoán: chiếc lông được chốt giá 46.521 đô la New Zealand, tương đương khoảng 28.365 USD, tương đương gấp gần 15 lần giá khởi điểm.

Chiếc lông vũ Huia này đã chính thức phá vỡ kỷ lục thế giới, trở thành chiếc lông vũ đắt nhất từng được bán. Trước đó, vào năm 2010, một chiếc lông vũ khác của loài chim quý hiếm đã được đấu giá với mức 8.400 USD.

Theo bà Leah Morris, Trưởng bộ phận nghệ thuật trang trí của nhà đấu giá Webb’s, đơn vị chịu trách nhiệm cho thương vụ lịch sử này, giá trị vượt trội của chiếc lông đến từ ba yếu tố: tình trạng gần như nguyên vẹn, câu chuyện văn hóa gắn liền với loài Huia, và sự tôn vinh mà người New Zealand dành cho di sản thiên nhiên của họ.

Chiếc lông vũ của loài chim Huia đã bị tuyệt chủng vừa được bán với giá hơn 28.000 USD (Ảnh: Webb's).

“Chim Huia là biểu tượng đặc biệt trong lịch sử và tâm thức của người New Zealand. Nhiều người cảm thấy có mối liên hệ tinh thần với loài chim này,” bà Morris chia sẻ. “Bên cạnh đó, chiếc lông được bảo quản cực kỳ tốt, màu sắc vẫn rõ ràng và hầu như không có dấu hiệu hư tổn.”

Theo mô tả, đây là một trong những chiếc lông Huia đẹp và hoàn chỉnh nhất từng xuất hiện trên thị trường đấu giá. Dù danh tính của người mua và người bán đều được giữ kín, bà Morris tiết lộ cả hai đều là công dân New Zealand.

Chính phủ nước này cũng đặc biệt quan tâm đến giao dịch, bởi lông chim Huia được xem là “báu vật quốc gia”, không được phép xuất khẩu ra ngoài lãnh thổ để tránh thất thoát di sản quý hiếm.

Với trọng lượng chỉ 9 gram và mức giá hơn 28.000 USD, chiếc lông này trở nên “đắt hơn cả vàng”. Vào thời điểm đó, 1 gram vàng trị giá khoảng 75,32 USD, nghĩa là mỗi gram lông chim Huia có giá đắt gấp nhiều lần.

Loài Huia từng là một trong những biểu tượng tự nhiên đặc sắc của New Zealand. Chúng thuộc họ chim mỏ quạ, nổi bật với giọng hót du dương, bộ lông đen ánh kim và chiếc đuôi dài có chóp trắng đặc trưng. Loài chim này từng sinh sống trong các khu rừng rậm ở đảo Bắc New Zealand. Lần cuối cùng con người ghi nhận sự xuất hiện của chim Huia là vào năm 1907, song nhiều tài liệu cho rằng chúng có thể đã tồn tại đến những năm 1920 trước khi chính thức biến mất khỏi tự nhiên.

Với người Maori bản địa, Huia không chỉ là một loài chim quý mà còn là sinh vật thiêng liêng gắn liền với văn hóa và tâm linh. Lông đuôi của chúng được xem như biểu tượng của địa vị và danh dự, chỉ dành riêng cho các tù trưởng hoặc những người có uy tín cao trong bộ tộc. Hình ảnh chim Huia còn xuất hiện trong nhiều bài hát, câu chuyện dân gian và tục ngữ Maori, thể hiện niềm tôn kính của người dân đối với loài chim này.

Các nhà nghiên cứu cho rằng sự tuyệt chủng của chim Huia là kết quả của nhiều nguyên nhân kết hợp. Trước hết là nạn săn bắt quá mức. Khi người lục địa khác đặt chân đến New Zealand vào thế kỷ XIX, họ bị mê hoặc bởi vẻ đẹp độc đáo của loài chim này. Những chiếc lông Huia nhanh chóng trở thành vật trang sức xa xỉ, được xem là biểu tượng của quyền lực và địa vị trong giới quý tộc, dẫn đến việc săn lùng tràn lan.

Thứ hai, sự xuất hiện của các loài săn mồi ngoại lai do người lục địa khác mang đến như chuột, mèo và chồn... đã phá vỡ hệ sinh thái tự nhiên, khiến quần thể Huia suy giảm nghiêm trọng. Song song đó, nạn phá rừng để khai thác gỗ và mở rộng đất nông nghiệp đã tàn phá môi trường sống nguyên sinh của chúng, đẩy loài chim này đến bờ vực tuyệt chủng vào đầu thế kỷ XX.

Do đó, ngày nay, mỗi dấu tích còn sót lại của chim Huia dù chỉ là một chiếc lông nhỏ đều mang giá trị cao kỷ lục. Với nhiều người, đó không đơn thuần là một món đồ sưu tầm, mà là lời nhắc nhở sâu sắc về trách nhiệm của nhân loại trong việc gìn giữ và bảo vệ những sinh vật đang dần biến mất khỏi hành tinh này.

(Tổng hợp/Ảnh: Internet)