1 thập kỷ 'đắp chiếu', dự án trên đất vàng phường Giảng Võ của bầu Hiển bị 'khai tử'

Dự án tại "Đất vàng" một thập kỷ không triển khai

Phó Chủ tịch UBND Thành phố Trương Việt Dũng đã ký ban hành Quyết định số 177/QĐ-UBND ngày 14/01/2026 về việc thu hồi quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất; hình thức sử dụng đất tại số 11-13 đường Nguyễn Chí Thanh, phường Giảng Võ.

Một góc tại đường Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội.

Theo đó, thành phố thu hồi chủ trương cho phép chuyển mục đích sử dụng gần 1.100 m² đất tại địa chỉ này để làm công trình hỗn hợp và nhà ở để bán. Chủ đầu tư của dự án là CTCP Kinh doanh và Đầu tư Việt Hà (VHI) cùng CTCP Thăng Long Đông Anh.



Nguyên nhân là từ năm 2022, hai doanh nghiệp đã tự chấm dứt hoạt động dự án dù được cấp phép chuyển mục đích sử dụng đất từ năm 2010.



Sau hơn một thập kỷ, dự án không được triển khai dù sở hữu vị trí mặt tiền đường Nguyễn Chí Thanh, khu vực trung tâm Ba Đình cũ (nay thuộc phường Giảng Võ).



Theo quyết định mới, Việt Hà vẫn tiếp tục được sử dụng toàn bộ khu đất 1.100 m² nhưng với chức năng văn phòng và cơ sở kinh doanh dịch vụ, theo hình thức thuê đất trả tiền hằng năm, giá thuê xác định theo bảng giá đất của Nhà nước.



Trong số diện tích này, khoảng 793 m² nằm ngoài chỉ giới đường đỏ và hành lang an toàn đường sắt, được phép khai thác đến ngày 15/10/2043.



Phần diện tích còn lại thuộc chỉ giới đường đỏ, nằm trong khu vực bảo vệ ga số 9 và hành lang an toàn tuyến đường sắt đô thị số 5 nên không được xây dựng công trình mới. Nếu Nhà nước thu hồi đất để làm đường theo quy hoạch, doanh nghiệp phải bàn giao đúng quy định.



1 thập kỷ Vegetexco của bầu Hiển﻿ trở thành nhà đầu tư chiến lược

CTCP Kinh doanh và Đầu tư Việt Hà tiền thân là công ty TNHH MTV Đầu Tư Việt Hà, được chuyển đổi mô hình công ty Cổ Phần vào ngày 01/07/2017 theo chủ trương cổ phần hóa của thủ tướng chính phủ và UBND TP Hà Nội.

Doanh nghiệp được thành lập năm 1966, hoạt động chính trong lĩnh vực sản xuất – kinh doanh thực phẩm, đồ uống, gắn với các thương hiệu Bia Việt Hà, Bánh kẹo Tràng An, Bánh mứt kẹo Hà Nội, Giày Ngọc Hà...



Khi ﻿Việt Hà tổ chức đấu giá cổ phần ra công chúng vào năm 2015, Tổng công ty Rau quả, Nông sản (Vegetexco) - một công ty trong hệ sinh thái T&T của ông Đỗ Quang Hiển (bầu Hiển) được chấp thuận là nhà đầu tư chiến lược, nắm tỷ lệ sở hữu 24,33%.

Khi đó, câu chuyện của Việt Hà là mặc dù sở hữu và có vốn góp tại nhiều thương hiệu lớn, nhưng kết quả kinh doanh khá khiêm tốn. Sức hấp dẫn lớn nhất của doanh nghiệp này là quản lý những khu đất có vị trí đẹp ở Hà Nội như lô đất 11–13 Nguyễn Chí Thanh nói trên cùng hơn 3.000 m² tại Minh Khai, hơn 19.900 m² tại Lĩnh Nam và 107 m² tại Quán Sứ…

Đến hiện tại, Vegetexco nắm 36,1%, Tổng công ty Bảo hiểm Hàng không (VNI) - một công ty khác trông hệ sinh thái T&T nắm 12,56%. Tổng cộng nhóm này nắm 48,66%.

Tỷ lệ vốn Nhà nước là 51% do UBND TP Hà Nội quản lý.



Đầu tháng 6/2023, UBND TP. Hà Nội đã ban hành Kế hoạch 166/KH-UBND về việc sắp xếp lại doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn nhà nước thuộc UBND TP. Hà Nội giai đoạn 2022 - 2025. VHI tiếp tục nằm trong nhóm doanh nghiệp cổ đông Nhà nước thoái 100% vốn.