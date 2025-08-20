1 sao nữ showbiz và chồng cầu thủ đã bí mật ly hôn nhưng vẫn sống chung nhà, chuyện gì đây?

Ngày 20/8, tờ China Times đưa tin Kato Rosa - nữ diễn viên, người mẫu hàng đầu Nhật Bản - bất ngờ thú nhận cô và cầu thủ bóng đá Matsui Daisuke đã chấm dứt cuộc hôn nhân kéo dài 14 năm. Cả 2 đã bí mật hoàn tất thủ ly hôn.

Sốc hơn cả là Kato Rosa chia sẻ rằng cô và chồng cũ vẫn đang sống chung nhà vì muốn đảm bảo quyền lợi của các con. Người ngoài nhìn vào không ai nghĩ mối quan hệ của họ đã đổ vỡ. "Chúng tôi ly hôn nhưng vẫn sống cùng nhau dưới 1 mái nhà. Tôi cảm thấy việc này không phải vấn đề gì quá nghiêm trọng với tôi kết hôn hay ly hôn cũng chỉ là sự ràng buộc rồi chia xa bằng 1 tờ giấy. Tôi hiện tại đã thoát khỏi áp lực tâm lý về việc làm vợ, làm mẹ", mỹ nhân Jbiz nói trên sóng truyền hình. Khi được hỏi về thời điểm ly dị và nguyên nhân rạn nứt, Kato Rosa từ chối chia sẻ.

Kato Rosa thông báo ly hôn tiền vệ của tuyển quốc gia Nhật Bản Matsui Daisuke

Trên MXH, chia sẻ về việc vẫn sống chung nhà với chồng cũ của Kato Rosa khiến netizen bàn tán xôn xao. Cư dân mạng cảm thấy khó hiểu trước quyết định của Kato Rosa và Matsui Daisuke. Trước sự đàm tiếu của công chúng, Matsui Daisuke lên tiếng giải thích anh và Kato Rosa vẫn ở chung nhà hậu ly hôn vì không muốn làm xáo trộn cuộc sống của các con. Anh khẳng định dù bản thân và Kato Rosa đã chấm dứt hôn nhân, nhưng họ vẫn giữ mối quan hệ tốt đẹp để cùng nhau hoàn thành trách nhiệm làm cha làm mẹ.

Cặp đôi giữ mối quan hệ tốt đẹp hậu ly hôn vì con cái

Kato Rosa kết hôn với cầu thủ Matsui Daisuke - người từng khoác áo CLB Sài Gòn FC tại V League, Dijon hay Saint-Etienne tại giải Ligue 1 (Pháp), Slavia Sofia ở giải VĐQG Bulgaria, Tom Tomsk ở giải VĐQG Nga và có hơn 30 lần ra sân cho Đội tuyển quốc gia Nhật Bản - vào năm 2011. Trước khi kết hôn và sinh 2 con cho Matsui Daisuke, Kato Rosa là ngọc nữ hàng đầu màn ảnh Nhật Bản.

Matsui Daisuke từng có giai đoạn khoác áo CLB Sài Gòn FC tại V League

Nhan sắc trong trẻo, chuẩn nàng thơ của Kato Rosa

Nguồn: China Times



