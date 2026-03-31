1 quốc gia phát 750.000 đồng cho các gia đình hàng tuần để mua xăng

New Zealand sẽ bắt đầu cấp các khoản thanh toán bằng tiền mặt cho gần 150.000 gia đình có thu nhập thấp để giảm bớt áp lực do giá xăng tăng vọt kể từ khi cuộc chiến giữa Israel - Mỹ và Iran bắt đầu.

Công bố gói cứu trợ nhiên liệu đầu tiên trên thế giới thuộc loại này, ngày 24/3, Thủ tướng Christopher Luxon cho biết những người lao động có thu nhập thấp đến trung bình có con nhỏ sẽ nhận được một khoản thanh toán bổ sung là 50 NZD (khoảng 770.000 VNĐ) mỗi tuần, bắt đầu từ ngày 1 tháng 4 để ứng phó với cuộc khủng hoảng nhiên liệu toàn cầu.

Khoảng 143.000 gia đình sẽ đủ điều kiện nhận khoản thanh toán này thông qua việc chính phủ tăng mức tín dụng thuế làm việc hiện có – một chính sách vốn được thiết kế để hỗ trợ tài chính bổ sung chỉ dành cho các gia đình đang đi làm. Khoảng 14.000 gia đình khác có thu nhập cao hơn một chút cũng sẽ đủ điều kiện nhận thanh toán, nhưng sẽ nhận được ít hơn mức 50 NZD mỗi tuần.

Thủ tướng Luxon và Bộ trưởng Tài chính Nicola Willis đã công bố gói cứu trợ chi phí sinh hoạt vào chiều nay. Gói này sẽ kéo dài trong một năm hoặc cho đến khi giá xăng 91 octane – loại nhiên liệu tiêu chuẩn phổ biến – giảm xuống dưới mức 3 NZD (khoảng 46.000 VNĐ) mỗi lít trong bốn tuần liên tục. Đối tượng không bao gồm những người đang hưởng trợ cấp xã hội, người nhận lương hưu và những người không có con.

Bà Willis cho biết kế hoạch này đã được tính toán kỹ lưỡng để nhắm vào những gia đình thuộc "tầng lớp trung lưu bị thắt chặt" – những người đang làm việc chăm chỉ nhưng có thu nhập hộ gia đình khiêm tốn và không đủ điều kiện nhận các lợi ích chính.

"Sự thúc đẩy tạm thời này sẽ hỗ trợ cho các gia đình đang đi làm vốn đang chịu áp lực lớn về chi phí sinh hoạt, mà không làm lạm phát trầm trọng hơn hoặc làm tăng thêm nợ chính phủ," bà cho biết trong một thông cáo báo chí. "Chúng tôi biết những gia đình này sẽ bị ảnh hưởng đặc biệt nặng nề bởi cú sốc giá nhiên liệu toàn cầu. Chúng tôi đang mang đến cho họ sự cứu trợ kịp thời."

Sự thay đổi này sẽ có hiệu lực từ ngày 1 tháng 4 và hầu hết các hộ gia đình đủ điều kiện sẽ bắt đầu nhận được tiền trực tiếp vào tài khoản ngân hàng từ ngày 7 tháng 4 (nếu trả lương theo tuần) và ngày 14 tháng 4 (nếu trả lương theo hai tuần).

Giá xăng tại New Zealand đã tăng khoảng 40 đến 50 cent mỗi lít, đẩy giá trung bình của xăng không chì lên trên 3 NZD kể từ khi các cuộc không kích chung của Israel và Mỹ bắt đầu tại Iran. Một số trạm xăng đã báo cáo tình trạng hết hàng khi người dân cố gắng tích trữ nhiên liệu.

Nguồn: Independent