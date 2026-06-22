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1 phim Việt bất ngờ rời rạp dù đang đứng top 3 doanh thu phòng vé

Xử Nữ
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Dù vẫn nằm trong nhóm phim ăn khách nhất phòng vé, bộ phim lại quyết định rời rạp từ ngày 23/6 khiến nhiều người bất ngờ.

Sau nhiều tuần ra rạp, bộ phim kinh dị tâm linh dân gian Ma Xó vẫn duy trì sức hút đáng kể tại phòng vé. Theo Box Office Vietnam, tính đến ngày 22/6, tác phẩm đã thu về hơn 145 tỷ đồng. Riêng doanh thu trong ngày 22/6 (tính đến 17h) đạt hơn 1,1 tỷ đồng, xếp thứ 3 toàn thị trường.

Điều đáng chú ý là dù vẫn nằm trong nhóm phim ăn khách nhất phòng vé, Ma Xó lại quyết định rời rạp từ ngày 23/6. Theo phía nhà sản xuất, mức doanh thu hiện tại đã vượt ngoài kỳ vọng ban đầu và ê-kíp muốn khép lại hành trình chiếu rạp để chuẩn bị cho những kế hoạch dài hơi hơn trong tương lai.

Ngay từ khi ra mắt, Ma Xó đã nhận được nhiều phản hồi tích cực từ khán giả lẫn giới chuyên môn. Tác phẩm được đánh giá cao nhờ cách khai thác chất liệu văn hóa dân gian Việt Nam, bầu không khí u ám đặc trưng cùng những nút thắt tâm lý được xây dựng chỉn chu. Nhiều ý kiến cho rằng đây là một trong những bộ phim kinh dị Việt đáng chú ý nhất vài năm trở lại đây, không lạm dụng yếu tố hù dọa mà tập trung vào chiều sâu cảm xúc và thông điệp nhân văn.

Lấy cảm hứng từ những truyền thuyết lưu truyền trong dân gian, Ma Xó tiếp cận đề tài kinh dị từ góc nhìn đời sống, phản ánh bi kịch của những con người bị dồn đến đường cùng. Trong thế giới ấy, ma xó xuất hiện như một điểm tựa mong manh mà con người tìm đến, dù cái giá phải trả là những lựa chọn đầy nghiệt ngã về đạo đức và niềm tin.

Theo quan niệm Á Đông, ma xó là những vong linh chết oan khuất hoặc không được thờ cúng đầy đủ, thường trú ngụ ở những góc khuất, chờ đợi hương khói để được siêu thoát. Tuy nhiên, dưới góc nhìn của đạo diễn Phan Bá Hỷ, hình tượng này được tái hiện theo hướng khác biệt. Ma xó không chỉ là một vong hồn lạc loài mà còn trở thành công cụ phục vụ những khát vọng cá nhân, là niềm tin lệch lạc của một cặp vợ chồng trẻ khi xem tâm linh như chiếc phao cứu sinh, từ đó tự đẩy mình vào chuỗi bi kịch nối tiếp.

Dù mang màu sắc u tối, cái kết của Ma Xó lại được nhiều khán giả đánh giá cao bởi sự nhân văn. Bộ phim cho thấy bi kịch có thể bắt nguồn từ tình thương, nhưng cũng chính tình thương, sự tha thứ và lòng bao dung mới là điều có thể hóa giải mọi tổn thương, khép lại những sai lầm mà các nhân vật đã gây ra.

Việc Ma Xó rời rạp trong bối cảnh vẫn giữ vị trí top 3 doanh thu phòng vé trở thành quyết định hiếm thấy của điện ảnh Việt, đồng thời khép lại hành trình thành công ngoài mong đợi của một trong những bộ phim kinh dị được đánh giá cao nhất năm nay.

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Phim Việt

rời rạp

Ma Xó

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