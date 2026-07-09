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1 nữ diễn viên qua đời từ 3 tháng trước nhưng không ai hay biết

VY ANH
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Nữ diễn viên này được cho biết ra đi vì bệnh tật.

Ngày 8/7, tờ Sohu đưa tin showbiz Hong Kong (Trung Quốc) đón nhận tin buồn nữ diễn viên kỳ cựu Lưu Nguyệt Hảo - hay còn được khán giả gọi với cái tên thân mật "dì Hảo" - đã qua đời vì bạo bệnh. Điều khiến nhiều người không khỏi xót xa là bà đã lặng lẽ qua đời cách đây 3 tháng nhưng không ai hay biết. Phải đến khi nam diễn viên Trương Vĩ chia sẻ hình ảnh đi viếng Lưu Nguyệt Hảo, công chúng mới biết nữ nghệ sĩ này đã ra đi.

Cùng với việc báo tin buồn, Trương Vĩ cũng viết một tâm thư dài để tiễn biệt người bạn quá cố. Ông cho biết dù hai người không cùng khóa nghệ sĩ và cũng chưa từng đóng phim chung, nhưng suốt hơn một thập kỷ qua vẫn luôn giữ mối quan hệ thân thiết. Theo Trương Vĩ, mỗi lần ông từ nước ngoài trở về Hong Kong (Trung Quốc), Lưu Nguyệt Hảo đều chủ động đứng ra tổ chức những buổi họp mặt với bạn bè trong giới. Trong ký ức của Trương Vĩ, cố nghệ sĩ là người nhiệt tình, hiếu khách và luôn quan tâm đến mọi người xung quanh. Thế nhưng, tình bạn ấy lại kết thúc bằng một hiểu lầm không đáng có. Nhiều năm trước, vì Trương Vĩ không nhận món quà lưu niệm mà bà chuẩn bị, Lưu Nguyệt Hảo nghĩ rằng mình bị xem thường. Kể từ đó, hai người không còn liên lạc với nhau. Đến khi hay tin bà đã qua đời, Trương Vĩ mới nhận ra sẽ không bao giờ còn cơ hội giải thích hay nói lời xin lỗi. Nam diễn viên thừa nhận đây là nỗi day dứt lớn nhất trong cuộc đời mình.

- Ảnh 1.

Nữ diễn viên kỳ cựu Lưu Nguyệt Hạo qua đời cách đây 3 tháng. Ảnh: On.

Lưu Nguyệt Hảo sinh năm 1951, có cuộc đời thăng trầm hơn hầu hết các nghệ sĩ cùng thời. Năm 1996, khi đã 45 tuổi, bà bất ngờ đăng ký tham gia cuộc thi Hoa hậu châu Á. Quyết định này nhanh chóng trở thành đề tài bàn tán bởi hiếm có thí sinh nào ở độ tuổi ấy vẫn bước lên đấu trường nhan sắc. Tuy nhiên, trong thời gian cuộc thi diễn ra, Lưu Nguyệt Hảo vướng bê bối lộ ảnh riêng tư và bị ban tổ chức hủy tư cách dự thi ngay trước thềm chung kết. Dù không thể chạm tay vào vương miện, sự việc lại mở ra cơ hội để Lưu Nguyệt Hảo bước chân vào giới điện ảnh. Sau đó, Lưu Nguyệt Hảo góp mặt trong nhiều bộ phim đình đám như Trộm Tình, Vây Thôn Hữu Dã, Ngọc Bồ Đoàn...

Ngoài sự nghiệp diễn xuất, Lưu Nguyệt Hảo còn nhiều lần trở thành tâm điểm của truyền thông vì những ồn ào đời tư. Năm 1998, bà từng bị cảnh sát bắt giữ do nghi ngờ tàng trữ ma túy. Sau đó, bà còn được cho là sa vào cờ bạc. Năm 2007, Lưu Nguyệt Hảo xảy ra xô xát với nhiều người trong một sòng bạc trên du thuyền và phải nhập viện kiểm tra thương tích. Cũng trong giai đoạn này, xuất hiện nhiều tin đồn rằng nữ diễn viên đã thua sạch tiền cát-xê, gánh khoản nợ cờ bạc lớn, thậm chí bị chủ nợ truy đuổi ngoài đường. Giờ đây, sau nhiều năm sống kín tiếng, Lưu Nguyệt Hảo đã lặng lẽ rời xa thế giới mà không có sự đưa tiễn của công chúng.

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Lưu Nguyệt Hảo vướng nhiều tai tiếng trong suốt chặng đường hoạt động nghệ thuật. Ảnh: Sohu.

Nguồn: Sohu, On

Mẹ đơn thân là NSƯT nổi tiếng miền Nam nghỉ bán cà phê 25 nghìn/ly ở Gò Vấp, đi du lịch khắp thế gian
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Tags

nữ diễn viên

qua đời

Lưu Nguyệt Hảo

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