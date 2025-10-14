1 nơi ở Việt Nam vừa được Giải thưởng Du lịch Thế giới gọi tên 2 lần liên tục: Cảnh quan “đẹp vô thực”, khách Tây đi 1 lần không thể nào quên

Cú đúp giải thưởng quan trọng

Tại Lễ trao giải Du lịch Thế giới (World Travel Awards - WTA) 2025 diễn ra tối 13/10 ở Hồng Kông (Trung Quốc), Phong Nha - Kẻ Bàng đã vượt qua hàng loạt đối thủ nổi tiếng đến từ Nhật Bản, Thái Lan và Indonesia để giành hai giải thưởng danh giá nhất khu vực châu Á về du lịch thiên nhiên: “Điểm đến thiên nhiên hàng đầu Việt Nam 2025” và “Vườn quốc gia hàng đầu châu Á”.

Đây là lần đầu tiên một khu du lịch tự nhiên của Việt Nam đồng thời được vinh danh ở cả hai hạng mục cao quý của WTA – giải thưởng được mệnh danh là “Oscar của ngành du lịch thế giới”. Thành tích này không chỉ mang ý nghĩa tôn vinh, mà còn là sự ghi nhận xứng đáng cho nỗ lực bảo tồn di sản, phát triển du lịch bền vững và quảng bá hình ảnh Việt Nam trên bản đồ du lịch toàn cầu.

Các tour khám phá hang động luôn thu hút khách du lịch đến với VQG PN-KB.(Nguồn: Tư liệu Phong Nha-Kẻ Bàng)

World Travel Awards được xem là hệ thống giải thưởng uy tín hàng đầu thế giới, quy tụ hàng nghìn chuyên gia, doanh nghiệp lữ hành, hãng hàng không và tập đoàn khách sạn quốc tế. Vì vậy, việc Phong Nha – Kẻ Bàng được xướng tên ở hai hạng mục quan trọng được xem là “tấm hộ chiếu vàng” khẳng định vị thế du lịch Việt Nam trên trường quốc tế.

Theo các chuyên gia, “cú đúp danh hiệu” này sẽ tạo đà để Phong Nha – Kẻ Bàng chuyển mình từ điểm đến du lịch mạo hiểm thành trung tâm du lịch cao cấp, hướng đến nhóm du khách chất lượng cao từ châu Âu, Mỹ và Úc. Đồng thời, chiến thắng tại WTA mở ra cơ hội đầu tư mới trong lĩnh vực du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng và chăm sóc sức khỏe – những xu hướng đang phát triển mạnh trên thế giới.

(Nguồn: Tư liệu Phong Nha-Kẻ Bàng)

Thành tích năm nay cũng nằm trong chiến lược đưa du lịch trở thành một trong bốn trụ cột kinh tế của tỉnh Quảng Bình, hướng tới mục tiêu biến Phong Nha - Kẻ Bàng thành hình mẫu du lịch xanh tiêu biểu của châu Á trong thập kỷ tới.

Trải nghiệm độc đáo

Đỉnh U Bò, cao hơn 900 m so với mực nước biển, được xem là “nóc nhà” của Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng. Từ đây, du khách có thể phóng tầm mắt ngắm trọn khung cảnh rừng nguyên sinh hùng vĩ, nơi sinh sống của nhiều loài động vật quý hiếm như voọc chà vá chân nâu và vượn siki.

Đỉnh U Bò nằm ở Km52 trên đường Hồ Chí Minh, về phía dãy Trường Sơn Tây. Từ trung tâm khu du lịch Phong Nha - Kẻ Bàng, bạn phải vượt quãng đường khoảng 45 km men theo tuyến Hồ Chí Minh để tới được đây. Con đường dẫn vào đỉnh núi xuyên qua rừng nguyên sinh xanh thẳm, hoang sơ và tĩnh lặng, rất ít dấu chân người nên người đi cần chuẩn bị kỹ lưỡng về hành trang và sức khỏe trước khi khởi hành.

Ảnh: Internet

Dưới sự dẫn đường của các kiểm lâm viên, du khách mất khoảng 40 phút đi bộ từ trạm kiểm lâm để lên tới đỉnh. Cung đường không quá dốc, rợp bóng những tán cây cổ thụ to đến hai người ôm. Nếu may mắn, bạn có thể bắt gặp voọc, vượn, chim rừng ẩn hiện trên các cành cây cao. Tuy nhiên, do độ ẩm cao và thảm thực vật rậm rạp, nơi đây thường xuất hiện nhiều vắt, nên cần chuẩn bị thuốc chống vắt, mặc quần dài, tất cao cổ để bảo vệ cơ thể.

Khoảng thời gian lý tưởng để chinh phục U Bò là từ tháng 3 đến tháng 8, khi thời tiết khô ráo, bầu không khí trong lành và mát mẻ quanh năm. Vào buổi sớm và chiều muộn, đỉnh núi thường chìm trong màn sương trắng, mang lại cảm giác như đang đứng giữa mây trời của Sa Pa hay Đà Lạt.

Vẻ đẹp tĩnh lặng và huyền ảo

Một trong những hành trình từng nhận nhiều lời khen tại đây là khám phá động Phong Nha và hang Bi Ký về đêm.

Động Phong Nha nằm cách thành phố Đồng Hới khoảng 50 km về phía tây, thuộc quần thể di sản thiên nhiên thế giới. Được đưa vào khai thác du lịch từ những năm 1990, nơi đây nổi tiếng với hệ thống sông ngầm dài và đẹp, chảy xuyên qua lòng núi đá vôi rồi hòa vào dòng sông Son hiền hòa. Bao quanh hang là rừng nguyên sinh xanh thẳm và những dãy núi đá vôi sừng sững, tạo nên khung cảnh vừa hùng vĩ vừa nên thơ.

Ảnh: Internet

Trước khi vào động, du khách sẽ được trang bị áo phao, mũ bảo hộ và nghe phổ biến quy định bảo tồn, an toàn. Hành trình khám phá bắt đầu bằng việc tự chèo kayak men theo dòng sông ngầm tiến sâu vào lòng động. Phần đầu tiên của tour là khu vực động Phong Nha cổ điển, vốn đã quen thuộc trong các tuyến tham quan truyền thống.

Sau vài trăm mét, khi ánh sáng nhân tạo dần tắt, du khách bước vào vùng tối hoàn toàn – nơi chỉ còn lại tiếng nước nhỏ giọt róc rách và âm vang kỳ bí của không gian đá vôi. Đây là lúc cảm nhận rõ nhất vẻ huyền ảo, tĩnh lặng và tráng lệ của “đệ nhất kỳ quan động” Phong Nha. Nhiều vị khách nước ngoài đam mê khám phá mạo hiểm cũng phải ấn tượng mạnh với cảnh sắc nơi đây.

Ảnh: Internet

Theo các nhà thám hiểm, Phong Nha là hang động duy nhất ở Việt Nam đạt 7 tiêu chí: là hang nước dài nhất; có con sông ngầm đẹp nhất; có cửa hang cao và rộng; có bãi cát, bãi đá ngầm đẹp; có hồ nước ngầm đẹp; có hang khô rộng và đẹp; có hệ thống thạch nhũ kỳ ảo và tráng lệ.

(Tổng hợp/Ảnh: Internet)