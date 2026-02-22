1 nơi ở Việt Nam hút gần 157.000 lượt khách trong 1 ngày, ken đặc người "cắm trại" ngay đầu năm mới

Dịp đầu năm mới, khắp nơi trên cả nước lại rộn ràng không khí du xuân, vãn cảnh và cầu may. Từ Bắc vào Nam, nhiều địa điểm du lịch tín ngưỡng nổi tiếng đều ghi nhận lượng khách tăng đột biến. Trong đó, Núi Bà Đen (Tây Ninh) tiếp tục là cái tên "gây sốt" khi thu hút lượng người đổ về đông chưa từng có ngay từ những ngày đầu năm.

Theo ghi nhận, vào mùng 4 Tết (20/2/2025), một cảnh tượng vô cùng ngoạn mục đã diễn ra tại khu vực chân núi.

Cảnh tượng choáng ngợp tạn núi Bà Đen trong ngày đầu năm mới

Ngay từ rạng sáng, các tuyến đường dẫn về Núi Bà Đen đã ken đặc dòng người trẩy hội. Không khí nhộn nhịp lan khắp khu vực quảng trường ga đi cáp treo - nơi diễn ra lễ khai mạc hội xuân. Hàng vạn du khách thập phương tìm về ngọn núi cao nhất Nam Bộ để hành hương, chiêm bái và tận hưởng bầu không khí lễ hội trong tiết trời mát lành đầu xuân.

Đáng chú ý, trong ngày cao điểm này, gần 157.000 lượt khách đã đi cáp treo lên núi. Con số ấn tượng ấy cho thấy sức hút đặc biệt của điểm đến này mỗi dịp Tết đến xuân về. Tính từ mùng 1 Tết, mỗi ngày đều có hàng nghìn lượt khách lên đỉnh núi ở độ cao gần 1.000m để lễ Phật, ngắm cảnh và tham quan.

Không chỉ đông đúc vào ban ngày, khu vực chân núi Bà Đen còn khiến nhiều người bất ngờ khi xuất hiện cảnh tượng "cắm trại tập thể" hiếm thấy. Tối mùng 4 Tết, vô số du khách đã mang theo lều bạt, trải bạt ngủ lại qua đêm ngay tại chân núi để chờ tham dự hội xuân. Nhìn từ trên cao, từng cụm lều trại san sát nhau, tạo nên một khung cảnh tấp nập chưa từng có. Nhiều người ví von vui rằng nơi đây chẳng khác gì một "Festival Camping" giữa lòng Tây Ninh.

Khung cảnh đông nghịt người trải bạt "cắm trại" chờ tham dự hội xuân

Theo chia sẻ, việc cắm trại qua đêm không chỉ để giữ chỗ hay thuận tiện cho việc tham dự lễ hội từ sớm, mà còn xuất phát từ mong muốn được tận hưởng nguồn năng lượng linh thiêng, an lành của vùng núi thiêng trong những giờ khắc đầu năm. Giữa không gian rộng lớn, dưới bầu trời đêm mát mẻ, hàng nghìn người cùng nhau nghỉ lại, trò chuyện và chờ đón thời khắc khai hội đã tạo nên một hình ảnh vừa đông vui vừa ấm áp.

Được biết, đây cũng là thời điểm diễn ra hội xuân núi Bà Đen - một trong những lễ hội quy mô bậc nhất Nam Bộ. Năm 2026, hội xuân chính thức khai màn với chủ đề "Hương Sắc Tây Ninh", thu hút đông đảo du khách từ khắp mọi miền đất nước. Lễ hội kéo dài từ mùng 4 Tết đến hết ngày 16 tháng Giêng âm lịch hàng năm và gần như năm nào cũng ghi nhận lượng khách tăng cao.

Một số hình ảnh du khách chờ tham dự hội xuân 2026 tại núi Bà Đen

Tối mùng 4 Tết vừa qua, lễ khai mạc diễn ra tại quảng trường trung tâm trong không khí trang trọng và rực rỡ. Sân khấu quy mô lớn được dàn dựng công phu với sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ tên tuổi. Những giai điệu hào hùng hòa cùng màn múa nghệ thuật truyền thống, âm thanh nhạc cụ dân tộc đã khắc họa hình ảnh một Tây Ninh hiện đại, năng động nhưng vẫn đậm đà bản sắc văn hóa. Đặc biệt, khoảnh khắc bầu trời Núi Bà rực sáng trong màn pháo hoa nghệ thuật đã đẩy cảm xúc của đêm khai mạc lên cao trào, để lại dư âm khó quên trong lòng người tham dự.

Sau đêm khai hội, chuỗi hoạt động văn hóa tiếp tục lan tỏa suốt tháng Giêng với nhiều chương trình đậm hơi thở di sản như múa trống Chhay dăm, múa Khmer, nhạc ngũ âm cùng hàng loạt tiết mục dân gian đặc sắc. Chính sự kết hợp giữa yếu tố tâm linh và lễ hội sôi động đã đưa Núi Bà Đen trở thành điểm hành hương, du xuân thu hút bậc nhất Nam Bộ mỗi dịp đầu năm.

Núi Bà Đen là một trong những hành hương, du xuân thu hút bậc nhất Nam Bộ mỗi dịp đầu năm

Với gần 157.000 lượt khách chỉ trong một ngày cao điểm và hình ảnh "biển người" cắm trại kín chân núi, có thể thấy sức hút của Núi Bà Đen chưa hề hạ nhiệt. Đây không chỉ là điểm đến tâm linh, mà còn là nơi hội tụ của niềm tin, sự háo hức và không khí lễ hội rộn ràng mở đầu cho một năm mới đầy hy vọng.

(Nguồn: Sun World Ba Den Mountain)



