1 ngành học cực hiếm ở Việt Nam: Đang khát hơn 30.000 nhân lực, lương 35 triệu đồng/tháng trong tầm tay

Mới đây, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông (PTIT) đã thông báo điểm chuẩn trúng tuyển theo phương thức xét tuyển dựa vào kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2024. Năm nay, PTIT tuyển 5.200 sinh viên cho 22 ngành và chương trình, trong đó có 3 ngành và chương trình mới là Quan hệ công chúng, Thiết kế và phát triển game, Công nghệ thông tin Việt - Nhật. Đặc biệt, trong 3 ngành này, Thiết kế và phát triển game cũng là ngành học mới ở Việt Nam. Trước đó, chỉ có 2 đại học quốc tế là RMIT và Anh quốc Việt Nam (BUV) có chương trình về Thiết kế game. Vì vậy, PTIT được coi là đại học Việt Nam đầu tiên đào tạo ngành này.

Trong năm đầu tiên, PTIT tuyển sinh 200 chỉ tiêu cho ngành Thiết kế và Phát triển Game. Tổ hợp xét tuyển gồm khối A, A01, D01. Điểm chuẩn của ngành học này là 24,97 điểm và là một trong những ngành học có điểm chuẩn cao tại PTIT. Theo thông tin từ phía nhà trường, chương trình học ngành ngành Thiết kế và Phát triển Game được thiết kế trong 4 năm, 8 học kỳ với 135 tín chỉ. Sinh viên sẽ được đào tạo theo chương trình chuẩn quốc tế, giáo trình tham khảo từ các đại học hàng đầu thế giới như New York University, University of Southern California hay Digipen Institute of Technology.

Ảnh minh hoạ: Internet

Đặc biệt, ngay từ năm hai đại học, sinh viên được tạo điều kiện để tham gia các dự án game tại doanh nghiệp và có nhiều cơ hội được tuyển dụng, có thu nhập ngay trong quá trình học. Ngoài ra sinh viên ngành này còn có cơ hội nhận học bổng từ các quỹ, các công ty trong ngành, cơ hội tham quan học tập cũng như tìm kiếm việc làm tại những quốc gia có nền công nghiệp game phát triển như Mỹ, Hàn Quốc.



Vậy ngành Thiết kế và Phát triển Game là ngành gì mà có đầu vào cao và nhiều cơ hội việc làm đến vậy?

Ngành học cực “khát nhân lực”

Thiết kế và Phát triển Game là ngành học được thiết kế chuyên biệt, chuyên sâu về game với mục tiêu cung ứng nguồn nhân lực làm chủ các công nghệ thiết kế và phát triển game ở trình độ cao, đáp ứng nhu cầu của ngành công nghệ game Việt Nam cũng như khu vực và thế giới.

Thiết kế và Phát triển Game được hiểu đơn giản nhất là xây dựng các trò chơi ứng dụng trực tuyến từ việc lên ý tưởng thể loại, concept cho game cho đến việc lên chiến thuật, lối chơi, xây dựng hình tượng nhân vật,… Các game designer sẽ chịu trách nhiệm từ khâu xây dựng ý tưởng ban đầu cho tới lên ý tưởng thiết kế và xây dựng mô hình game. Do đó, game designer cần am hiểu về lĩnh vực liên quan như thiết kế lập trình, công nghệ thông tin và sự sáng tạo.

Trong vài năm trở lại đây, ngành thiết kế game ở Việt Nam phát triển mạnh mẽ, rất nhiều công ty game ra đời và có định hướng phát triển game độc lập. Theo đó, vai trò của người thiết kế game đã được nâng lên đáng kể. Theo công ty nghiên cứu thị trường trò chơi điện tử (game) Newzoo, thế giới hiện có khoảng 3 tỷ người chơi game, dự kiến lên thành 4,5 tỷ người vào năm 2030. Thị trường được dự đoán đạt doanh thu 218,7 tỷ USD trong năm nay. Tại Việt Nam, Bộ Thông tin và Truyền thông đặt mục tiêu trong 5 năm tới có khoảng 100-150 doanh nghiệp phát hành game, quy mô thị trường đạt một tỷ USD, đồng thời có thêm khoảng 400 dự án khởi nghiệp.

Ảnh minh hoạ: Internet

Một số chuyên gia trong ngành cho hay nếu đạt được quy mô này, nhu cầu nhân sự sẽ lên tới 25.000 người, gồm công việc toàn thời gian, bán thời gian và freelancer (làm tự do). Tuy nhiên hiện nay, nguồn nhân lực thiết kế game vẫn còn khan hiếm một phần là do Việt Nam chưa có nhiều đơn vị đào tạo chuyên sâu về ngành này. Hơn nữa, nguồn nhân lực dành cho ngành game hiện tại phần lớn vẫn đến từ các “ngành gần" như CNTT, thiết kế đồ họa... Chính vì vậy, cơ hội việc làm cho những sinh viên sau khi tốt nghiệp ngành thiết kế đồ họa game là rất lớn.



Sở hữu mức lương hấp dẫn

Theo khảo sát, thiết kế game thuộc top những ngành có thu nhập cao nhất trong khối kỹ thuật hiện nay, cho dù là người chỉ mới ra trường chưa có kinh nghiệm. Ở Mỹ, trung bình một nhà thiết kế game nhận mức lương 64.800 USD/năm (khoảng 1,5 tỷ đồng). Còn ở Nhật, mức lương trung bình của một nhà thiết kế game là 4.842.497 yên/năm (khoảng 1 tỷ đồng).

Ở Việt Nam, mức lương của một game designer cũng rất hấp dẫn, dao động từ 15 triệu - 35 triệu đồng, thậm chí lên tới 50 triệu đồng/tháng tùy theo kinh nghiệm và trình độ. Bên cạnh lương chính, người thiết kế game có thể tăng thêm thu nhập khi làm các dự án riêng, lập trình game cá nhân để đẩy lên các kho ứng dụng iOS hay Google Play… Khi đó, mức thu nhập của họ sẽ là không giới hạn.

(Tổng hợp)