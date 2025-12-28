1 năm sau sự cố suýt gây tê liệt toàn quốc, Trung Quốc giải quyết ‘gọn ơ’ với công nghệ mạnh nhất hành tinh chưa quốc gia nào chạm tới

Chỉ hơn một năm sau sự cố suýt gây ra hiệu ứng dây chuyền trên lưới điện quốc gia, Trung Quốc đã công bố bộ biến áp một chiều thông minh (DC) mạnh nhất thế giới. Công nghệ mới được kỳ vọng sẽ giúp hệ thống điện quốc gia ứng phó tốt hơn với những cú sốc do năng lượng tái tạo gây ra.

Sự cố xảy ra vào tháng 8/2024, khi các dao động tần số thấp phát sinh từ việc tích hợp điện gió chưa hiệu quả tại Khu tự trị Duy Ngô Nhĩ Tân Cương làm gia tăng nguy cơ mất ổn định trên diện rộng. Vụ việc được xem là hồi chuông cảnh báo về những rủi ro kỹ thuật khi tỷ trọng năng lượng tái tạo tăng nhanh.

Theo trang tin Jinbaonet, Công ty Changzhou Xidian Transformer có trụ sở tại tỉnh Giang Tô cho biết bộ biến áp mới của họ có công suất lên tới 750 triệu vôn-ampe. Doanh nghiệp này khẳng định thiết bị đã lập kỷ lục thế giới về công suất lớn nhất của một máy chuyển đổi đơn trong lĩnh vực truyền tải điện một chiều linh hoạt.

Jinbaonet dẫn đánh giá cho rằng công nghệ này có thể xử lý hiệu quả tình trạng mất ổn định tại các khu vực phát điện có tỷ trọng năng lượng tái tạo cao. Thiết bị giúp nâng cao mức độ an toàn, độ ổn định và tính linh hoạt trong vận hành của các hệ thống lưới điện quy mô lớn.

Bộ biến áp được phát triển để phục vụ dự án truyền tải điện từ tỉnh Cam Túc ở tây bắc Trung Quốc tới tỉnh Chiết Giang ở miền đông. Dự án này nằm trong chiến lược truyền tải điện theo trục tây - đông của Trung Quốc. Theo Jinbaonet, đây cũng là dự án truyền tải điện một chiều linh hoạt siêu cao áp đầu tiên trên thế giới.

Tuyến truyền tải dài 2.370 km. Khi đi vào vận hành, hệ thống có thể cung cấp hơn 36 tỷ kilowatt-giờ điện sạch mỗi năm cho tỉnh Chiết Giang. Trung Quốc đang ngày càng phụ thuộc vào việc điều tiết điện năng từ các khu vực phía tây, nơi năng lượng tái tạo phát triển mạnh, sang các trung tâm kinh tế phía đông có nhu cầu tiêu thụ cao.

Việc Trung Quốc nhanh chóng thiết lập kỷ lục mới cho thấy nỗ lực tăng tốc làm chủ các công nghệ hạ tầng điện then chốt, trong bối cảnh hệ thống năng lượng quốc gia ngày càng phụ thuộc vào các nguồn điện sạch quy mô lớn.

