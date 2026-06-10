1 nam diễn viên vừa bị tuyên án 5 tháng tù giam, khóc xin khoan hồng giữa tòa vì mắc ung thư và trầm cảm

Danh tiếng của nam diễn viên này hoen ố sau khi vướng vòng lao lý.

Ngày 10/6, tờ HK01 đưa tin Hoàng Bách Minh - tài tử quyền lực của showbiz Hong Kong (Trung Quốc) - đã phải nhận án tù ở tuổi 80. Trong phiên xét xử chung thẩm, Hoàng Bách Minh đã bị tuyên án 5 tháng tù giam cho tội giao dịch nội bộ, gian lận đầu tư và thao túng thị trường chứng khoán. Ngoài án tù, Hoàng Bách Minh còn nộp phạt 99.000 HKD (khoảng 335 triệu đồng) và phải thanh toán 374.000 HKD (1,27 tỷ đồng) chi phí điều tra cho cơ quan chức năng.

Hoàng Bách Minh được cho biết đã bật khóc giữa tòa khi nghe bản án. Nam diễn viên xin nhận được sự khoan hồng, hưởng án tù treo vì tuổi cao sức yếu, mắc bệnh ung thư tuyến tiền liệt và trầm cảm cần ở ngoài để điều trị. Luật sư bào chữa cũng yêu cầu tòa xem xét lại bản án đi tù đối với Hoàng Bách Minh bởi ông không có khả năng tái phạm tội do đã lớn tuổi, lại còn dành cả đời để cống hiến cho ngành phim ảnh Hong Kong (Trung Quốc).

Hoàng Bách Minh cúi gằm mặt trong ngày ra tòa lĩnh án. Ảnh: Zaobao.

Tuy nhiên, thẩm phán bác bỏ và cho biết đã giảm án cho Hoàng Bách Minh. Thẩm phán chỉ ra theo Luật chứng khoán và hợp đồng giao dịch của Hong Kong (Trung Quốc), giao dịch nội bộ lừa đảo nhà đầu tư là một tội hình sự, có thể bị phạt tù đến 10 năm và phạt tiền lên đến 10 triệu HKD (33,5 tỷ đồng). Cơ quan công tố ban đầu đã đề nghị mức án 9 tháng tù cho Hoàng Bách Minh. Tuy nhiên, xét thấy vụ án kéo dài gần 7 năm từ giai đoạn điều tra đến khi truy tố và bị cáo cùng gia đình đã phải chịu áp lực trong thời gian dài, nên mức án đã được giảm 3 tháng. Thêm vào đó, do bị cáo có nhiều đóng góp lâu dài cho cộng đồng và nhiệt huyết vì phúc lợi xã hội, mức án cũng được giảm thêm 1 tháng.

Vì vậy, mức án cuối cùng cho Hoàng Bách Minh là 5 tháng tù giam. Thẩm phán cũng nhấn mạnh không ai đứng trên pháp luật. Cho nên, người nào có hành vi giao dịch gây tổn hại nghiêm trọng đến niềm tin và tiền bạc của nhà đầu tư, sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Với việc lĩnh án tù, danh tiếng cả đời của Hoàng Bách Minh bị hủy hoại chỉ trong chớp mắt.

Hoàng Bách Minh xin được hưởng tù treo vì tuổi cao sức yếu, bệnh tật nhưng bị thẩm phán bác bỏ. Ảnh: On.

Hoàng Bách Minh sinh năm 1946, là tên tuổi quyền lực gắn liền với thời kỳ hoàng kim của điện ảnh Hong Kong (Trung Quốc). Ông từng tham gia diễn xuất, đạo diễn, biên kịch hơn 200 tác phẩm. Trong đó, có rất nhiều phim của Hoàng Bách Minh được xếp vào hàng kinh điển như Nhà Có Hỷ Sự, Bản Sắc Anh Hùng, Diệp Vấn, Đối Tác Hoàn Hảo, Happy Ghost... Ngoài ra, Hoàng Bách Minh còn là người sáng lập tập đoàn Đông Phương - một trong ba tập đoàn giải trí lớn nhất xứ Cảng Thơm. Tại showbiz Hong Kong (Trung Quốc), Hoàng Bách Minh có địa vị ngang hàng với ông trùm giải trí Hướng Hoa Cường và Thiệu Dật Phu - nhà sáng lập, cố chủ tịch của đài TVB.

Khác với những ông trùm giới giải trí khác, dù có hàng trăm bóng hồng vây quanh, Hoàng Bách Minh vẫn chỉ chung thủy với người vợ gắn bó bên ông từ thuở tào khang Từ Văn Quyên. Năm 1997, Từ Văn Quyên được chẩn đoán mắc ung thư buồng trứng. Hoàng Bách Minh vẫn một lòng ở bên chăm sóc, dốc hết tiền của chạy chữa cho vợ.

Hoàng Bách Minh là ông trùm quyền lực của showbiz Hong Kong (Trung Quốc). Ảnh: Xiaohongshu.

Nguồn: Sina, HK01