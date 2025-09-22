1 nam diễn viên qua đời thảm và bí ẩn ở tuổi 28: Bị thiếu gia tra tấn đến chết, thi thể không nguyên vẹn?

Những tuần qua, cái chết đột ngột của nam diễn viên Vu Mông Lung ở tuổi 37 khiến công chúng toàn châu Á bàng hoàng, xót xa. Cơ quan chức năng đã xác nhận nam thần cổ trang này qua đời vì gặp tai nạn ngoài ý muốn: sảy chân rơi khỏi lầu tử vong sau khi uống rượu say. Dù vậy, những người yêu mến Vu Mông Lung vẫn không thể chấp nhận sự thật này bởi xoay quanh sự ra đi của nam diễn viên có nhiều tình tiết đáng ngờ vẫn chưa được làm rõ. Giữa lúc này, Cnet đã đồng loạt nhắc lại cái chết rúng động cách đây 9 năm của ngôi sao tài hoa bạc mệnh Kiều Nhậm Lương.

Đáng chú ý, sự ra đi của Vu Mông Lung và Kiều Nhậm Lương được đánh giá có sự tương đồng đến bất ngờ. Cả 2 đều qua đời trong tháng 9. Họ được cho biết ra đi sau khi tham gia 1 bữa tiệc rượu được cho là có liên quan đến các thế lực ngầm giàu có, quyền lực ở Cbiz. Thậm chí, 1 số nguồn tin cho biết cái chết của Kiều Nhậm Lương còn bi thảm hơn cả Vu Mông Lung.

Cha mẹ già của Kiều Nhậm Lương đến viếng mộ con vào ngày giỗ của cố diễn viên mới đây (16/9)

Cách đây 9 năm, showbiz Trung Quốc từng đón tin sốc Kiều Nhậm Lương qua đời

Kiều Nhậm Lương là ai?

Kiều Nhậm Lương sinh năm 1987, tốt nghiệp tại trường Học viện Điện cơ Thượng Hải (Trung Quốc), từng là quán quân nhảy cao của Trung Quốc. Năm 2005, anh bước chân vào showbiz sau khi đoạt hạng 1 cuộc thi âm nhạc Tự Do Ngã Tâm Thanh. Đến năm 2007, tên tuổi của Kiều Nhậm Lương bật lên hàng sao trẻ nổi bật nhờ cuộc thi Hảo Nam Nhi. Thời điểm đó, anh cùng Tỉnh Bách Nhiên, Lý Dịch Phong, Phó Tân Bác cùng lập thành nhóm nhỏ mang tên Khuynh Thành Tứ Thiếu.

Không lâu sau, Kiều Nhậm Lương lấn sân sang diễn xuất và được đánh giá là diễn viên vừa có sắc, vừa có tài của showbiz Trung Quốc. Anh được khán giả yêu mến qua các phim Hóa Ra Anh Vẫn Ở Đây, Lục Trinh Truyền Kỳ, Hoá Ra Anh Vẫn Ở Đây, Tiểu Thời Đại (bản truyền hình), Cẩm Tú Duyên Hoa Lệ Mạo Hiểm, Từ Bỏ Em, Giữ Chặt Em... Ngoài ra, Kiều Nhậm Lương còn được quý mến bởi tính cách hoạt bát, vui vẻ và tử tế. Anh là bạn rất thân của nữ thần thanh xuân Trần Kiều Ân.

Kiều Nhậm Lương là ca sĩ, diễn viên trẻ tài năng, điển trai của showbiz Trung Quốc 1 thời

Tài tử từng đóng chung phim Hóa Ra Anh Vẫn Ở Đây với Lưu Diệc Phi. Anh cũng được biết đến là bạn thân của Trần Kiều Ân

Tháng 9 đen tối của năm 2016

Ngày 16/9/2016, cảnh sát khu vực quận Phổ Đà (Thượng Hải, Trung Quốc) nhận được tin báo 1 người đàn ông tử vong tại nhà riêng ở tuổi 28. Có mặt tại hiện trường, cảnh sát xác nhận nạn nhân chính là Kiều Nhậm Lương.

Hãng thông tấn Tân Hoa Xã cho biết Kiều Nhậm Lương sử dụng túi nylon trùm kín đầu dẫn đến tắt thở trước khi qua đời. Bạn gái là người đầu tiên phát hiện Kiều Nhậm Lương bất tỉnh và liền gọi cấp cứu khẩn. Lúc xe cứu thương tới nơi, cả nhịp tim và hô hấp của nam diễn viên đã ngừng, giãn đồng tử hai bên mắt, điện tâm đồ chỉ là một đường thẳng. Các bác sĩ đã dùng kỹ thuật CPR để cứu, hô hấp và nhịp tim cho Kiều Nhậm Lương, nhưng không có kết quản và tuyên bố nam diễn viên tử vong. Qua kiểm tra pháp y, cảnh sát loại bỏ khả năng tài tử bị giết hại.

Vụ việc gây chao đảo showbiz Trung Quốc bởi Kiều Nhậm Lương mất khi sự nghiệp đang lên như diều gặp gió. Chưa kể, mỗi lần xuất hiện trước ống kính, Kiều Nhậm Lương đều mang đến hình ảnh tươi trẻ đầy sức sống, không có dấu hiện bất ổn thể chất nào.

Cái chết của Kiều Nhậm Lương được công bố là tự tử

Thi thể của Kiều Nhậm Lương được xe của cảnh sát đưa đến nhà tang lễ ngay trong đêm 19/6/2016. Truyền thông và người dân đứng kín trước nhà riêng của Kiều Nhậm Lương để theo dõi vụ việc gây sốc này

Bị "ông lớn" bạo dâm, tra tấn đến chết?

Sau khi thông tin Kiều Nhậm Lương qua đời được công bố. Trên MXH Trung Quốc, netizen đã truyền tay nhau tin đồn, Kiều Nhậm Lương tự tử vì bị trầm cảm. Công ty quản lý cũng xác nhận trước khi mất Kiều Nhậm Lương gặp vấn đề tâm lý, mất ngủ nghiêm trọng.

Tuy nhiên, các blogger giải trí lại gây hoang mang khi cho biết sự ra đi của tài tử Hóa Ra Anh Vẫn Ở Đây không đơn giản. "Bị ép quan hệ đồng giới, chịu đựng sự bạo hành, nguyên nhân cái chết có thể được lý giải rõ ràng không?", 1 blogger giải trí viết. Nguồn tin khác lại tiết lộ nam diễn viên sinh năm 1987 mắc bệnh tâm lý cũng vì không chịu nổi sự vũ nhục của thiếu gia từng giàu nhất Trung Quốc Vương Tư Thông, cũng như bị 1 đạo diễn Vương Tử Nguyên "SM" (bạo dâm) quá đà. Trong đó, Kiều Nhậm Lương từng bị Vương Tư Thông quay clip với những hành động không tốt.

Trước khi mất, Kiều Nhậm Lương đã bị ép tham gia 1 bữa tiệc của thế hệ siêu giàu ở Trung Quốc. Anh bị tra tấn dã man, tàn bạo đến chết trong 3 giờ. Thi thể anh lúc phát hiện không còn nguyên vẹn. 1 số nguồn tin khẳng định 1 cánh tay của Kiều Nhậm Lương còn không được tìm thấy. Cha mẹ của tài tử bạc mệnh dù rất đau lòng, song không thể đòi công lý cho con vì bị các thế lực có liên quan đe dọa. Đáng chú ý, những năm qua, mỗi khi uẩn khúc trong cái chết của Kiều Nhậm Lương được dân tình chia sẻ lại trên MXH, đều bị xóa bỏ chỉ sau vài phút.

Thiếu gia Vương Tư Thông bị tố cáo đã cùng bạn bè tra tấn, bạo dâm Kiều Nhậm Lương đến chết rồi dùng tiền ém nhẹm vụ việc

Không chỉ vậy, cư dân mạng còn phát hiện Kiều Nhậm Lương và Vu Mông Lung đều là nghệ sĩ trực thuộc cùng công ty quản lý. Công ty luật xử lý vụ việc qua đời của họ đều cùng 1 đơn vị. Cả 2 đều có mối quan hệ với Tống Y Nhân - người được cho là vào showbiz đóng phim nhờ luồn cúi, đi cửa sau và thực hiện "quy tắc ngầm" với các ông lớn. Đáng chú ý, sau khi vướng cáo buộc chuốc rượu chuốc thuốc Vu Mông Lung đến bất tỉnh để đại gia thực hiện hành vi đen tối, Tống Y Nhân đã bỏ ra nước ngoài đi du lịch. Công ty của nữ diễn viên này cũng im lặng đáng ngờ dù cô vướng cáo buộc có thể hủy hoại danh tiếng, hình ảnh.

Tống Y Nhân bị tố cáo có liên quan đến cái chết của cả Kiều Nhậm Lương và Vu Mông Lung. Cô bị nghi vấn đã hãm hại đồng nghiệp

Cho đến hiện tại, sự ra đi đột ngột của Kiều Nhậm Lương và gần đây là Vu Mông Lung vẫn khiến công chúng khó nguôi ngoai. Vẫn còn rất nhiều uẩn khúc, nghi vấn sự thật bị che giấu xung quanh cái chết của 2 nam diễn viên nổi tiếng nhưng chẳng có ai có thể giải đáp ngọn ngành.

Nguồn: Sina, Sohu, 163



