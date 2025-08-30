1 nam ca sĩ bị tố làm mỹ nhân kém 21 tuổi mang thai, hứa bồi thường 3,6 tỷ nhưng "bùng" kèo?

Mới đây, nam ca sĩ Hàn Lỗi đã bị nhân tình lên tiếng vạch trần vụ ngoại tình. Được biết, người phụ nữ này năm nay 36 tuổi, đến từ Liêu Ninh, Trung Quốc. Bất chấp khoảng cách 21 tuổi, họ có mối quan hệ vụng trộm.

Khi nhân tình mang thai, giọng ca quốc dân Cbiz hứa sẽ bồi thường cho cô 1 triệu tệ (3,6 tỷ đồng) nhưng không thực hiện. Hàn Lỗi còn yêu cầu người phụ nữ đưa điện thoại cho ông để "ngăn chặn rò rỉ chuyện riêng tư" nhưng không bao giờ trả lại. Bằng chứng đi cùng bài đăng "bóc phốt" của cô gái này là nhiều đoạn clip có mặt Hàn Lỗi trong cuộc trò chuyện riêng tư của 2 người.

Rất nhanh chóng, chủ đề này chiếm lĩnh mạng xã hội. Công ty quản lý của Hàn Lỗi nhanh chóng báo cảnh sát, nhưng không trực tiếp lên tiếng giải quyết những lời "bóc phốt" này là đúng hay sai. Hiện tại, bài đăng của người phụ nữ 36 tuổi bị xóa khỏi nền tảng do "vi phạm bản quyền hình ảnh". Nam ca sĩ này dự kiến vẫn sẽ xuất hiện trên Đài Truyền hình Vệ tinh Bắc Kinh vào ngày 30/8 như đúng kế hoạch.

Hàn Lỗi sinh năm 1968 tại Nội Mông, Trung Quốc. Ông có cha là người Hán và mẹ là người Mông Cổ. Nam ca sĩ bắt đầu sự nghiệp vào năm 1991. Ông nổi tiếng với việc thể hiện các ca khúc chính luận, nhạc phim của các bộ phim truyền hình nổi tiếng và thường xuyên xuất hiện trong các sự kiện lớn cấp quốc gia. Hàn Lỗi từng giành chiến thắng trong chương trình I Am Singer phiên bản Trung Quốc năm 2014 và được khán giả yêu mến nhờ phong cách biểu diễn đầy cảm xúc và nội lực. Các bản hit nổi danh của Hàn Lỗi gồm có Mượn Thêm 500 Năm Từ Thiên Đường và Du Hành Thế Giới.

Về đời tư, Hàn Lỗi kết hôn với thí sinh hoa hậu Vương Yến kém 16 tuổi. Đến nay, cặp đôi đã có 18 năm hôn nhân và 2 con chung. Gia đình của nam ca sĩ quyền lực từng được xem như là hình mẫu lý tưởng ở Cbiz. Năm 2021, Hàn Lỗi từng vướng ồn ào liên quan đến thuế nhưng sau đó nghi vấn này đã được xóa bỏ.

Hàn Lỗi là ca sĩ quyền lực của Cbiz