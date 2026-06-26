1 mỹ nam lộ cảnh ôm chị đẹp hơn 7 tuổi trong quán karaoke dấy lên nghi vấn "phim giả tình thật"

Đúng 1 thập kỷ trước, cặp đôi cũng từng được đẩy thuyền nhiệt tình.

Đó là Ribi Sachi (tên thật là Thuỷ Nguyễn) và Otis Đỗ Nhật Trường.

Thời gian gần đây, cặp đôi cùng xuất hiện trong web drama Cô Gái Của Anh và nhanh chóng nhận về nhiều sự chú ý từ cư dân mạng. Thậm chí chị đẹp - trai trẻ còn vướng nghi vấn phim giả tình thật khi liên tục để lộ hint hẹn hò.

Mới đây, Otis đăng tải một video bắt trend trên TikTok cùng Ribi Sachi. Điều khiến cư dân mạng chú ý không phải nội dung clip mà là khoảnh khắc hot boy chủ động dựa sát vào chị đẹp.

Clip được Otis Nhật Trường đăng tải

Dù trước đó cả hai cũng nhiều lần quay video đu trend, đây được xem là màn tương tác gần gũi nhất từ trước đến nay.

Cùng lúc đó, netizen tiếp tục phát hiện khoảnh khắc Ribi Sachi và Otis tụ họp cùng bạn bè. Trong video, Otis vòng tay ôm eo Ribi Sachi khá tự nhiên. Cử chỉ này nhanh chóng trở thành thông tin được quan tâm.

Otis được phát hiện ôm eo Ribi Sachi khi tụ họp cùng bạn bè

Bên cạnh những khoảnh khắc xuất hiện cùng nhau, cư dân mạng còn soi ra hàng loạt chi tiết được cho là "hint" hẹn hò như sử dụng ốp điện thoại có thiết kế tương tự, check-in ở cùng địa điểm du lịch,...

Đáng chú ý, trước những đồn đoán ngày càng nhiều, cả Ribi Sachi và Otis đều chưa lên tiếng xác nhận hay phủ nhận. Sự im lặng của hai nhân vật chính càng khiến câu chuyện được bàn luận sôi nổi hơn.

Hình ảnh được bỏ trong case điện thoại của cặp đôi được cho là giống nhau

Đây cũng không phải lần đầu tiên Ribi Sachi và Otis Nhật Trường vướng nghi vấn tình cảm.

Năm 2016, cả hai từng gây sốt khi kết hợp trong web drama Chàng Trai Của Em. Thời điểm đó, sự ăn ý từ diễn xuất đến những màn tương tác ngoài đời giúp cặp đôi nhanh chóng trở thành thuyền được khán giả FAPtv yêu thích.

Trong những lần đi chơi cùng nhau, Ribi và Otis còn khiến người hâm mộ xôn xao khi đăng tải loạt ảnh có không khí lãng mạn, tình tứ chẳng khác nào một cặp đôi đang hẹn hò. Tuy nhiên, cũng giống như hiện tại, cả hai chưa từng xác nhận hay phủ nhận những đồn đoán từ phía công chúng.

Otis Nhật Trường và Ribi Sachi 10 năm trước

Sau gần một thập kỷ, màn tái hợp của cặp đôi trong một dự án mới vô tình khiến những ký ức cũ được nhắc lại. Nhiều người hâm mộ thậm chí còn đùa rằng "thuyền năm xưa cuối cùng cũng có cơ hội ra khơi lần nữa".

Dẫu vậy, cũng có ý kiến cho rằng những hint hẹn hò xuất hiện đúng thời điểm dự án chung đang phát sóng có thể là một phần hiệu ứng truyền thông - cách quảng bá không quá xa lạ. Bởi khi người xem còn tranh luận liệu nhân vật chính "phim giả tình thật" hay chỉ đơn thuần là đồng nghiệp thân thiết, sức nóng của bộ phim cũng theo đó được lan tỏa mạnh hơn.

Cặp đôi trong dự án mới nhất

Ribi Sachi (tên thật Nguyễn Thủy, sinh năm 1990) được biết đến là một trong những hot girl đời đầu và gương mặt nữ nổi bật của FAPtv. Trước khi bén duyên với nghệ thuật, cô theo học ngành Quản lý giáo dục tại Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn TP.HCM và làm mẫu ảnh lookbook nhờ gương mặt baby. Đến năm 2014, cô gia nhập FAPtv từ những ngày đầu thành lập, ghi dấu ấn qua loạt web drama, đặc biệt là series Cơm Nguội, với hình ảnh nữ sinh trong trẻo, trẻ trung.

Sau hơn một thập kỷ hoạt động, Ribi Sachi vẫn được khán giả nhận xét sở hữu nhan sắc "hack tuổi". Dù đã 36 tuổi, cô vẫn thường khiến nhiều người lầm tưởng chỉ mới ngoài 20 nhờ gương mặt gần như không thay đổi theo thời gian. Không chỉ tiếp tục hoạt động nghệ thuật, cô còn làm MC, tham gia các chương trình giải trí, xuất hiện trong MV ca nhạc, đồng thời phát triển công việc KOL và nhà sáng tạo nội dung trên các nền tảng mạng xã hội.

Bên cạnh sự nghiệp, Ribi Sachi khá kín tiếng về đời tư và chưa từng công khai chuyện tình cảm. Ở tuổi U40, cô có cuộc sống được nhiều người ngưỡng mộ với sự độc lập về tài chính, tự sắm xe hơi, sở hữu nhiều món đồ hàng hiệu và thường xuyên chia sẻ những chuyến du lịch nước ngoài trên trang cá nhân.

Ribi Sachi

Otis Nhật Trường (tên thật Đỗ Nhật Trường, sinh năm 1997) từng được nhiều khán giả biết đến khi trở thành gương mặt nổi bật của FAPtv. Với ngoại hình sáng, gương mặt thư sinh và khả năng diễn xuất tự nhiên, anh ghi dấu ấn qua loạt web drama học đường như Chàng Trai Của Em, Tầng Lớp Sinh Viên..., từ đó được khán giả ưu ái gọi là "nam thần học đường".

Sau đó Otis rời FAPtv nhưng bệ phóng từ đây giúp anh chàng nhanh chóng xây dựng lượng người hâm mộ và trở thành một trong những gương mặt trẻ được chú ý, chuyển hướng sang con đường diễn xuất. Anh góp mặt trong nhiều dự án điện ảnh và truyền hình như Bằng Chứng Vô Hình; Friend Zone; Không Ngại Cưới, Chỉ Cần Lý Do; Hoa Vương;... đồng thời thử sức ở vai trò ca sĩ, sáng tác và tham gia các chương trình truyền hình, nổi bật là Anh Trai Say Hi.

Về chuyện tình cảm, nhiều người từng biết đến Otis Nhật Trường với chuyện tình yêu ngọt ngào cùng Karty Chang (Nguyễn Thị Thảo Trang, sinh 2001). Cặp đôi nên duyên từ sau khi cùng tham gia một gameshow hẹn hò. Sau đó, cả hai từng chia tay sau đó quay lại, viral với những đoạn clip Otis được bạn gái tặng xế hộp.

Tuy nhiên tới giữa năm 2025, cặp đôi bỗng không còn xuất hiện hay tương tác chung. Cả hai cũng âm thầm ẩn đi hình ảnh cũ, không nhắc đến đối phương khiến cộng đồng mạng đồn đoán cả hai đã “đường ai nấy đi”.