1 mét vuông có đến 2 mỹ nhân Việt được đề cử đẹp nhất thế giới, visual "ngợp thở" khó phán ai xuất sắc hơn

Màn đọ sắc của 2 mỹ nhân này bất ngờ viral trở lại sau khi cả hai xuất hiện trong danh sách đề cử Top 100 người đẹp nhất thế giới.

Chỉ cách nhau chưa đầy một tháng, Chi Pu và Lê Tam Triều Dâng lần lượt được TC Candler gọi tên trong danh sách đề cử The 100 Most Beautiful Faces 2026 - 100 gương mặt đẹp nhất thế giới.

Chi Pu là cái tên được công bố trong đợt đề cử ngày 26/8, đứng cạnh loạt mỹ nhân quốc tế. Nữ nghệ sĩ Việt được giới thiệu là diễn viên, ca sĩ và người mẫu. Bức ảnh chụp cận Chi Pu với visual sắc sảo khiến netizen Việt càng thêm tự hào.

Không lâu sau đó, đến lượt Lê Tam Triều Dâng xuất hiện trong danh sách đề cử. Trong poster được TC Candler công bố, nữ diễn viên được giới thiệu với vai trò diễn viên/người mẫu. Đây là lần đầu tiên Tam Triều Dâng góp mặt trong danh sách đề cử của chuyên trang này.

Trong 1 tháng, Chi Pu và Lê Tam Triều Dâng lần lượt lọt vào danh sách đề cử cho Top 100 gương mặt đẹp nhất thế giới 2026

Điều thú vị là trước khi cùng được gọi tên bởi TC Candler, hai mỹ nhân đã từng có một màn "đụng độ visual" khá ấn tượng. Cụ thể, trong một sự kiện thời trang hồi giữa tháng 8, Chi Pu và Lê Tam Triều Dâng được xếp ngồi cạnh nhau ở hàng đầu.

Trong khung hình cũ, Chi Pu lựa chọn thiết kế trắng mang hơi hướng nữ tính và gợi cảm. Phần ren, những đường cắt tinh tế cùng găng tay đồng điệu tạo nên tổng thể khá sang trọng. Nữ ca sĩ để tóc gọn, trang điểm vừa ngọt ngào vừa quyến rũ.

Ở bên cạnh, Lê Tam Triều Dâng lại chọn một thiết kế trắng không dây, ôm dáng với những lớp xếp mềm mại. Mái tóc dài buông tự nhiên kết hợp với layout makeup nhẹ giúp nữ diễn viên giữ được nét trong trẻo vốn có, nhưng đồng thời vẫn cho thấy sự trưởng thành trong phong cách.

Chi Pu và Lê Tam Triều Dâng toả sáng chung một khung hình (Clip: Dson News)

Hai người cùng diện trắng nhưng cảm giác mang lại hoàn toàn khác nhau. Chi Pu thiên về vẻ sắc sảo, hiện đại và có phần quyến rũ; Lê Tam Triều Dâng lại tạo ấn tượng bằng nét mềm mại, thanh thoát và nữ tính. Chính sự khác biệt này khiến việc đặt hai người cạnh nhau trở nên thú vị, không ai thực sự "nuốt" mất visual của người còn lại.

Đây cũng là điều từng được chú ý sau khi những hình ảnh của hai người được chia sẻ. Tam Triều Dâng đứng cạnh Chi Pu nhưng không bị lu mờ, thậm chí còn khiến nhiều người bất ngờ bởi diện mạo ngày càng sắc nét và trưởng thành.

Màn đọ sắc tưng bừng của 2 mỹ nhân Việt khiến người xem khó lòng chọn ai xuất sắc hơn

Với Chi Pu, việc được TC Candler đề cử cũng phần nào nối dài hành trình xây dựng hình ảnh của nữ nghệ sĩ ở thị trường quốc tế. Từ một hot girl đình đám, Chi Pu đã hoạt động ở nhiều lĩnh vực như diễn xuất, ca hát, thời trang và những năm gần đây đặc biệt đẩy mạnh thị trường Trung Quốc. Sau Đạp Gió 2023, cô liên tục xuất hiện trong các chương trình, sự kiện và hoạt động nghệ thuật trong và ngoài nước.

Còn Lê Tam Triều Dâng là gương mặt quen thuộc với khán giả từ khi còn rất trẻ. Cô bước vào showbiz từ năm 12 tuổi và ghi dấu với hình ảnh sao nhí qua Tiệm Bánh Hoàng Tử Bé. Tuy nhiên, chính vẻ ngoài trẻ trung từng khiến Lê Tam Triều Dâng mất khá nhiều thời gian để thoát khỏi hình ảnh nữ sinh, thiếu nữ đáng yêu.

Phải đến thời gian gần đây, đặc biệt sau sức nóng của Vì Mẹ Anh Phán Chia Tay, cái tên Lê Tam Triều Dâng mới thực sự có cú bật mạnh về độ nhận diện. Vai Thanh Tâm cùng hiệu ứng từ cặp đôi màn ảnh với Võ Điền Gia Huy giúp cô có thêm lượng người hâm mộ, xuất hiện dày đặc hơn tại các sự kiện và được truyền thông chú ý nhiều hơn.