"1 mẫu Android vừa 'vượt mặt' Samsung Galaxy S24 cả về camera lẫn giá" - Chuyên gia kết luận?

So sánh camera giữa Samsung Galaxy S24 và OnePlus 12

Trước khi đi sâu vào chất lượng ảnh, chúng ta hãy cùng xem xét về phần cứng của 2 mẫu smartphone Android.

Cụm camera của Samsung Galaxy S24 không có nhiều cải tiến so với Galaxy S23 hay nói cách khác chúng gần như giống hệt nhau. Camera chính 50MP, camera tele 10MP với khả năng zoom 3x và camera ultrawide (góc siêu rộng) 12MP cùng camera selfie (camera trước) 12MP.

Các camera của OnePlus 12 đã được nâng cấp so với người tiền nhiệm. Chúng là camera chính 50MP, camera tele periscope (tiềm vọng) 64MP với zoom 3x, camera ultrawide 48MP và camera selfie 32MP.

OnePlus 12 cũng tiếp tục hợp tác với Hasselblad để cải thiện khả năng cân bằng màu sắc. Nếu chỉ nhìn vào thông số kỹ thuật, có vẻ như OnePlus 12 sở hữu cụm camera ấn tượng hơn Galaxy S24.

Hình minh họa.

So sánh chất lượng ảnh thì sao?

Camera chính của cả 2 mẫu smartphone đều có độ phân giải 50MP. Điều đó có nghĩa là hiệu năng của chúng tương tự nhau?

Tôi (Christine Romero-Chan) đã đem các hình ảnh được chụp tại Disneyland để so sánh và câu trả lời là không.

Ảnh chụp bằng camera chính của Galaxy S24 (trái) và OnePlus 12 (phải).

Có thể nói do xu hướng bão hòa màu thường thấy của Samsung nên màu sắc ảnh chụp bởi Galaxy S24 trông sống động hơn, trong khi OnePlus 12 chụp chi tiết tốt hơn trong bóng tối.

Nhìn chung, cả hai camera này đều tốt và lựa chọn bên nào chiến thắng phụ thuộc khá nhiều vào sở thích cá nhân của người dùng.

Camera ultrawide của OnePlus 12 có số megapixel cao hơn giúp ảnh sắc nét hơn, màu sắc chính xác hơn so với Galaxy S24.

Ảnh chụp bằng camera ultrawide của Galaxy S24 (trái) và OnePlus 12 (phải).



Camera tele periscope 64MP của OnePlus 12 vượt trội hơn so với camera 10MP của Samsung S24. Ảnh tele của OnePlus 12 chi tiết hơn nhiều so với đối thủ Samsung và đặc biệt là khi phóng to. Tuy nhiên sản phẩm của Galaxy S24 có thể đem lại cảm giác rực rỡ hơn.

Cả hai điện thoại đều sử dụng phần mềm cho chế độ chụp ảnh chân dung, nhưng OnePlus 12 thường tạo ra tông màu da và hiệu ứng bokeh (lấy ánh sáng nền làm nổi bật chủ thể) tự nhiên hơn so với Galaxy S24.

Về chụp ảnh thiếu sáng, OnePlus 12 có vẻ vượt trội hơn S24 trong điều kiện này. Ảnh chụp bằng OnePlus 12 sáng hơn, rõ nét hơn và bắt chi tiết tốt hơn nhờ phần cứng và xử lý tốt hơn.

Camera selfie là phần khó phân định thắng thua. Mặc dù OnePlus 12 có thể xử lý màu nền tốt hơn, nhưng có vẻ như S24 chụp được tông màu da chính xác hơn.

Ảnh chụp bằng camera tele của Galaxy S24 (trái) và OnePlus 12 (phải).

Kết luận

Cá nhân tôi thấy OnePlus 12 sở hữu các camera vượt trội so với Samsung Galaxy S24 nhờ số megapixel cao hơn, sự hợp tác với Hasselblad và hiệu năng tổng thể tốt hơn trong nhiều điều kiện ánh sáng.

Tuy nhiên, mẫu smartphone Samsung vẫn là một lựa chọn tốt với những người thích điện thoại cầm tay một cách vừa vặn.

Ước tính giá bán chính thức của OnePlus 12 tại Việt Nam hiện giao động từ 14.999.000 đến 18.999.000 VNĐ tùy theo cấu hình (8GB+256GB, 12GB+256GB và 16GB+256GB). Về Samsung Galaxy S24, giá cũng giao động từ 18.990.000 đến 24.990.000 VNĐ tùy cấu hình (8GB+128GB, 12GB+256GB và 16GB+512GB).