1 loại vũ khí của Nga ẩn náu rồi bất ngờ tấn công: Tuyến đường hậu cần của Ukraine thành vùng tử địa

UAV Nga tấn công đường hậu cần của Ukraine

Theo Business Insider ngày 2/10, máy bay không người lái UAV của Nga ngày càng ẩn náu dọc theo các tuyến đường ở Ukraine và phục kích phương tiện quân sự khi chúng đi qua, biến những con đường vốn từng tương đối an toàn thành khu vực đầy nguy hiểm.

Các sĩ quan quân đội Ukraine cho biết phi công Nga đang tập trung nhắm vào các tuyến đường hậu cần trọng yếu gần tiền tuyến bằng máy bay không người lái dùng sợi quang, loại gần như miễn nhiễm với biện pháp tác chiến điện tử, khiến thứ vũ khí chết người này vô cùng khó đối phó. Họ cho biết các đòn tấn công này đang cản trở việc di chuyển quân và vận chuyển tiếp tế.

Hình thức tấn công này tương tự các thiết bị nổ tự chế (IED) ven đường mà lực lượng Mỹ và đồng minh từng đối mặt ở Trung Đông; tuy nhiên, tại Ukraine, UAV Nga có thể bay lượn và chủ động săn mục tiêu. Điều đó cho thấy một trong nhiều cách đáng lo ngại mà hệ thống không người lái đang làm gia tăng mối đe dọa trên chiến trường.

Nga đang sử dụng máy bay không người lái sợi quang để nhắm mục tiêu vào các phương tiện của Ukraine. Ảnh: Reuters

Artem, một sĩ quan thuộc Quân đoàn số 3 Ukraine cho biết Nga ngày càng dùng nhiều UAV sợi quang tại các tuyến hậu cần, cho hạ cánh bên vệ đường, chờ xe bọc thép đi qua rồi bất ngờ phục kích.

Ông cho hay những vụ tấn công như vậy diễn ra hằng tuần, gây thiệt hại cả về nhân lực lẫn phương tiện.

UAV sử dụng sợi quang là loại máy bay không người lái giá rẻ, điều khiển góc nhìn thứ nhất (FPV), giá chỉ vài trăm USD và mang theo đầu đạn nhỏ nặng vài pound.

Khác với UAV FPV thông thường điều khiển bằng sóng vô tuyến, UAV sợi quang được nối trực tiếp với người điều khiển bằng dây cáp mảnh và dài, giúp duy trì kết nối và cho phép chống lại biện pháp tác chiến điện tử và gây nhiễu. Chính vì vậy, chúng đặc biệt nguy hiểm trên chiến trường.

So với UAV FPV điều khiển bằng sóng vô tuyến truyền thống, UAV sợi quang thường có tầm hoạt động hạn chế hơn do vướng dây cáp và khó khăn khi di chuyển trong địa hình. Tuy vậy, chúng vẫn có thể vượt qua tiền tuyến và thâm nhập lãnh thổ Ukraine để phục kích.

Artem, cựu phó chỉ huy Lữ đoàn tấn công số 3 Ukraine cho biết những tuyến đường vốn trước đây khá an toàn, nay chiến thuật phục kích đã biến chúng thành vấn đề nghiêm trọng.

Điều kiện di chuyển nguy hiểm khiến việc cơ động của quân đội bị ảnh hưởng, thậm chí buộc lực lượng phải đóng quân lâu hơn thay vì luân chuyển thường xuyên như trước.

Sức mạnh của UAV

UAV đã nổi lên như mối đe dọa chính đối với xe bọc thép — từ xe tăng, xe chiến đấu bộ binh cho đến xe chở quân bọc thép — ở Ukraine. Nhiều phương tiện hiện được bổ sung giáp bảo vệ và trang bị công nghệ tác chiến điện tử để đối phó các cuộc tập kích.

Tuy nhiên, UAV sợi quang không bị ảnh hưởng bởi tác chiến điện tử. Rào chắn vật lý là số ít biện pháp phòng thủ hiệu quả trước chúng.

Nhận thấy điều đó, quân đội Ukraine đã phủ nhiều tuyến đường trọng yếu gần tiền tuyến bằng lưới tự chế, biến thành những “đường hầm lộ thiên” để ngăn UAV và tăng cơ hội sống sót cho phương tiện. Tuy vậy, lớp bảo vệ này chỉ giúp giảm rủi ro, chứ không loại bỏ hoàn toàn mối nguy.

Alex Eine, chỉ huy một đơn vị UAV từng nói với Business Insider rằng phi công Nga có thể điều khiển UAV luồn qua khe hở trên lưới, hạ xuống vệ đường rồi mai phục chờ tấn công.

Eine cho biết ông từng tận mắt chứng kiến nhiều phương tiện Ukraine bị phá hủy trong các vụ phục kích UAV như vậy.

Việc phương tiện chiến đấu ngày càng dễ bị UAV tấn công đã dấy lên câu hỏi về sự cần thiết và hiệu quả của chúng trong các cuộc xung đột tương lai, nơi hệ thống không người lái và tự động sẽ đóng vai trò còn lớn hơn hiện nay.

Các tuyến đường hậu cần ở Ukraine đã trở thành “cái bẫy tử thần” đối với xe bọc thép, với hàng nghìn xe tăng, xe chiến đấu bộ binh và xe chở quân bọc thép bị phá hủy ở cả hai phía, theo ước tính từ nguồn tình báo công khai.

Dù chịu nhiều tổn thất — trong đó không ít do UAV gây ra — Artem khẳng định xe bọc thép vẫn hết sức cần thiết trên chiến trường, nhấn mạnh rằng gần như không thể thực hiện chiến dịch tấn công nếu thiếu chúng.

(Theo Business Insider)