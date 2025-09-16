1 loại tài sản ‘phi quốc tịch’ tăng giá chưa từng có sau 46 năm, gây sốt từ siêu thị đến hầm bọc thép dưới lòng đất: Vì sao được cả thế giới để mắt?

Nhà đầu tư cá nhân Kenneth Pack lần đầu mua vàng vào tháng 4 như một cách phòng ngừa rủi ro từ khi ông Trump nhậm chức.

Ngay cả khi thị trường chứng khoán hồi phục và tăng điểm sau “Ngày Giải phóng” vào tháng 4, ông Pack vẫn tiếp tục rót tiền vào vàng. Hiện tại, vàng và cổ phiếu liên quan chiếm tới 17% danh mục của ông.

Nguyên nhân không chỉ nằm ở biến động thị trường chứng khoán, mà còn bởi chính sách thương mại thay đổi liên tục. Ông Pack nói: “Điều bất thường dường như đang trở thành chuẩn mực mới”.

Cơn sốt vàng thời hiện đại đang lan rộng từ kệ hàng của siêu thị Costco, hầm chứa ở London cho đến sàn giao dịch Phố Wall.

Giá vàng tương lai so với chỉ số S&P 500

Theo dữ liệu Dow Jones Market Data, giá vàng đã tăng tới 40% từ đầu năm, mức tăng mạnh hơn cả thời kỳ khủng hoảng Covid-19 hay suy thoái 2007–2009. Giá vàng tương lai chưa từng tăng mạnh như vậy kể từ năm 1979, thời điểm khủng hoảng năng lượng toàn cầu thổi bùng lạm phát.

Ngày nay, nhà đầu tư đổ xô vào vàng không phải từ một cuộc khủng hoảng tài chính, mà một phần xuất phát từ chính sách của Nhà Trắng. Nỗ lực tái định hình thương mại toàn cầu của Tổng thống Trump đã đẩy lạm phát tăng cao, gây xáo trộn dự báo kinh tế và làm suy yếu đồng USD.

Động thái gây sức ép của Nhà Trắng đối với Cục Dự trữ Liên bang (Fed) đang đe doạ tính độc lập của một trong những “thành trì” hệ thống tài chính. Thêm vào đó, chiến sự tại Ukraine và nhiều điểm nóng khác chưa được giải quyết khiến thị trường thêm bất ổn.

Giám đốc điều hành Sean Hoey của IBV International Vaults London cho biết công ty ông ghi nhận số lượng lớn khách hàng giàu có gửi vàng vào kho dự trữ bọc thép dưới lòng đất. Nhiều người tin rằng giá vàng còn tiếp tục tăng, khiến IBV phải lên kế hoạch nhân gấp đôi số lượng két an toàn vào năm tới.

Phòng trưng bày vàng tại IBV. Ảnh: IBV

Đà tăng của vàng thực ra đã bắt đầu từ ba năm trước, khi các ngân hàng trung ương và nhà đầu tư Trung Quốc mạnh tay mua vàng miếng. Năm nay, nhà đầu tư phương Tây tiếp sức cho xu hướng này thông qua các quỹ ETF. Theo Morningstar Direct, tài sản ròng trong các quỹ ETF gắn với vàng vật chất tại Mỹ đã tăng 43% kể từ đầu năm đến nay.

Giá vàng bật tăng mạnh trong tháng 8 sau khi Chủ tịch Fed Jerome Powell phát tín hiệu cắt giảm lãi suất. Lãi suất giảm sẽ khiến vàng hấp dẫn hơn so với trái phiếu chính phủ ngắn hạn. Trưởng bộ phận chiến lược hàng hóa Ole Hansen tại Saxo Bank cho biết đến đầu tháng 9, các quỹ đầu cơ đã phân bổ gần một nửa danh mục hàng hóa vào vàng.

Tài sản của các quỹ ETF gắn với vàng vật chất.

Lãi suất thấp hơn có thể thúc đẩy giá vàng. Tuy nhiên, các nhà phân tích cảnh báo việc cắt giảm lãi suất trong một nền kinh tế có tỷ lệ thất nghiệp thấp và lạm phát dai dẳng có thể dẫn đến áp lực giá dài hạn, làm xói mòn lợi nhuận và tăng lãi vay.

Nỗi lo sợ lớn nhất của các nhà đầu tư là sự kết hợp giữa lạm phát cao và tăng trưởng chậm (tức đình lạm - stagflation), vốn từng đẩy giá vàng tăng vọt vào năm 1979.

“Rủi ro đình lạm đang tăng lên. Đó là môi trường lý tưởng cho vàng”, Giám đốc chiến lược vàng Aakash Doshi tại State Street Investment Management nhận định.

Ngược lại, nếu kinh tế Mỹ phục hồi mạnh và đồng USD lấy lại vai trò đồng tiền dự trữ, đà tăng giá vàng có thể bị chặn lại. Nhưng với bối cảnh hiện tại, kịch bản đó vẫn còn xa.

Ông Trump trang trí Phòng Bầu dục bằng nội thất mạ vàng.

Trong khi Phố Wall đạt đỉnh mới nhờ cơn sốt AI, nhiều nhà đầu tư vẫn chọn vàng để phòng ngừa rủi ro từ đồng USD suy yếu.

Ngay tại Mỹ, người dân cũng tranh thủ bán trang sức cũ để tận dụng giá cao. “Giá trị nằm ở chất liệu, không phải ở nghệ thuật”, chuyên gia thẩm định Lark E. Mason Jr. cho biết.

Cơn sốt này thậm chí còn lan tới gia đình ông Trump. Con trai cả của ông Donald Trump gần đây đã xuất hiện trong quảng cáo trực tuyến cho một công ty chuyên chuyển đổi tài khoản hưu trí sang vàng.

Theo WSJ