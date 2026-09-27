Đó có thể là một dạng “bất hiếu kiểu mới”: khai thác cha mẹ đến cạn kiệt.

Ở quê tôi có vợ chồng chú Long, sinh được ba con gái và một con trai. Những năm các con còn nhỏ, chú đi làm thuê khắp nơi, nhận đủ việc nặng nhọc để kiếm tiền nuôi con. Chú còn xây căn nhà ở quê thật khang trang, mong sau này con trai lấy vợ, gia đình có thêm người, thêm cháu.

Khi trưởng thành, con trai chú đi làm xa rồi quen một cô gái ở tỉnh khác. Cô gái không muốn về quê sống và nói nếu chưa có nhà ở thành phố thì chưa cưới.

Bị cha giục chuyện kết hôn, người con trai chỉ nói:

“Cô ấy bảo không có nhà thì không cưới.”

Không còn cách nào khác, vợ chồng chú Long cắn răng lấy toàn bộ 150.000 nhân dân tệ tiền dưỡng già đã dành dụm nhiều năm, tương đương hơn 500 triệu đồng, đưa cho con trai đóng tiền mua nhà.

Mất khoản tiền phòng thân, hai vợ chồng lại thức khuya dậy sớm trồng mía, mong tích cóp được chút tiền cho tuổi già.

Sau khi con dâu sinh cháu đầu lòng, vợ chồng trẻ nói không có người trông con nên nhờ thím Long lên thành phố chăm cháu. Chú Long tiếp tục ở quê một mình làm ruộng.

Ngày ngày, chú ra đồng từ sáng sớm đến tối muộn. Về nhà, chú lại tự nấu ăn, giặt quần áo và lo mọi việc trong nhà vì vợ đang bận chăm cháu nội.

Một thời gian sau, thím Long không may trượt chân, bị đau lưng trong lúc trông cháu. Người con trai lập tức đưa mẹ về quê, không hỗ trợ tiền chữa trị cũng không ở lại chăm sóc. Chú Long vừa phải làm việc vừa tự mình lo cho vợ.

Vợ chồng chú đã vất vả nuôi con khôn lớn, dốc sạch tiền dưỡng già giúp con mua nhà rồi tiếp tục lên thành phố trông cháu. Thế nhưng khi người mẹ đau ốm, con trai chỉ đưa bà trở về quê.

Dù vậy, thím Long vẫn luôn nói tốt về con:

“Con trai tôi mua được nhà ở thành phố rồi. Cháu nội được học trường mẫu giáo tốt, ngày nào cũng ăn mặc sạch sẽ, đẹp đẽ. Trong nhà, các con còn dành sẵn một phòng để sau này vợ chồng tôi già thì lên đó ở.”

Bà nói với vẻ rất tự hào, nhưng dường như quên rằng tiền mua nhà có phần lớn công sức của hai vợ chồng, còn đứa cháu cũng do chính bà một tay chăm sóc.

Nhà của cha mẹ luôn là nhà của con, nhưng nhà của con chưa chắc đã là nhà của cha mẹ

Những người như vợ chồng chú Long không hề hiếm.

Có những cha mẹ sẵn sàng vét sạch tiền tiết kiệm, tiếp tục làm lụng và sống tằn tiện để hỗ trợ con cái. Họ không dám ăn ngon, không dám mua quần áo mới nhưng lại sẵn lòng đưa hết tiền cho con.

Thấy con mua được nhà, đi xe đẹp hay sống đủ đầy, họ vui mừng và tự hào vì nghĩ rằng con mình có năng lực. Chỉ cần con dành cho một căn phòng trong nhà, cha mẹ đã cảm động, cho rằng như vậy là hiếu thảo.

Thế nhưng, đó có thể là một dạng “bất hiếu kiểu mới”: khai thác cha mẹ đến cạn kiệt.

Khi còn nhỏ, con cái được cha mẹ nuôi dưỡng là điều đương nhiên. Nhưng đến lúc trưởng thành, lập gia đình và sinh con, họ vẫn tiếp tục lấy tiền dưỡng già của cha mẹ để mua nhà.

Sau khi có con, thay vì tự gánh trách nhiệm nuôi dạy, họ lại tiếp tục sử dụng thời gian, sức khỏe và công sức của cha mẹ để chăm sóc thế hệ tiếp theo.

Ông bà không những không nhận được tiền công mà nhiều khi còn phải bỏ thêm tiền mua sữa, quần áo, đóng học phí hoặc trang trải những khoản sinh hoạt khác cho cháu.

Nói cách khác, cha mẹ vừa phải bỏ tiền, vừa phải góp sức.

Bất hiếu không chỉ là bỏ mặc cha mẹ

“Bất hiếu kiểu mới” không nhất thiết là không phụng dưỡng hay cắt đứt quan hệ. Đáng sợ hơn là việc con cái vắt kiệt tiền bạc, sức khỏe và thời gian của cha mẹ nhưng vẫn coi đó là điều hiển nhiên.

Đến cuối cùng, toàn bộ tiền tiết kiệm và sức lực của cha mẹ đều đã dành cho con. Khi thực sự già yếu, không còn khả năng tự chăm sóc, họ chỉ có thể phụ thuộc ngược lại vào con cái.

Khi ấy, cha mẹ thậm chí có thể bị xem là gánh nặng.

Một người đã quen được cha mẹ đáp ứng mọi nhu cầu, gặp khó khăn là lập tức chờ cha mẹ đứng ra giải quyết, liệu có biết trân trọng và chăm sóc cha mẹ khi họ không còn khả năng giúp mình nữa?

Nếu không dạy con về trách nhiệm và lòng biết ơn, sự hy sinh vô điều kiện của cha mẹ đôi khi lại khiến con coi việc nhận về là quyền lợi mặc định.

“Hiếu thảo từ xa”: Có quà gửi về nhưng chẳng có người trở về

Ngoài kiểu dựa dẫm và khai thác cha mẹ, còn có một dạng khác là “hiếu thảo qua mạng”.

Ngày thường, con cái gần như không xuất hiện. Đến kỳ nghỉ, thay vì về thăm nhà, họ lại tiếp tục đi du lịch. Cha mẹ hết lần này đến lần khác mong con về, nhưng chỉ nhận được câu trả lời:

“Con đã đặt lịch đi chỗ này, chỗ kia rồi.”

Ông bà ở nhà nhìn ảnh con vui chơi khắp nơi qua mạng xã hội. Ngôi nhà chỉ còn hai người già quanh quẩn bên nhau, dù có con nhưng cuộc sống chẳng khác nào người neo đơn.

Khi đi du lịch, con cái có thể nhớ mua đặc sản gửi về và nghĩ rằng mình đã quan tâm đầy đủ. Nhưng nhiều món quá cứng, nhiều dầu mỡ hoặc không hợp khẩu vị khiến người già khó ăn.

Điều cha mẹ cần đôi khi không phải một hộp quà gửi từ xa, mà là vài ngày được ngồi ăn cơm và trò chuyện cùng con.

Giả sử một người rời nhà năm 30 tuổi, khi cha mẹ đã 60. Mỗi năm họ về thăm hai lần, mỗi lần năm ngày. Nếu cha mẹ sống đến 80 tuổi, tổng thời gian hai bên gặp nhau trong 20 năm chỉ khoảng 200 ngày, chưa đầy bảy tháng.

Đó là sự cô đơn của những người có con nhưng gần như phải sống tuổi già một mình.

Hiếu thảo không phải chỉ là dành cho cha mẹ một căn phòng

Người thực sự hiếu thảo sẽ biết đặt mình vào vị trí của cha mẹ.

Nếu có thời gian, hãy thường xuyên về thăm và ở bên họ. Khi lập gia đình, mỗi người cũng nên cố gắng sống trong khả năng tài chính của mình, thay vì mặc nhiên coi tiền dưỡng già của cha mẹ là nguồn vốn mua nhà.

Cha mẹ có thể chủ động giúp con khi đủ điều kiện, nhưng con cái không nên vì thế mà vét sạch khoản tiền phòng thân của họ.

Nếu ông bà hỗ trợ chăm cháu, cha mẹ của đứa trẻ cần biết ơn và san sẻ, chứ không thể xem đó là nghĩa vụ mặc định.

Sự hiếu thảo chân thành không nằm ở việc dành sẵn một căn phòng rồi nói: “Sau này bố mẹ lên đây sống”. Nó nằm ở việc không bắt cha mẹ dùng toàn bộ tuổi già, sức khỏe và tiền tiết kiệm để trả thay cho cuộc sống của mình.

Nguồn: Sohu