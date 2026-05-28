“1 khách cũng là khách”: Nhiều quán cà phê ở Hà Nội gây tranh cãi vì không bật điều hòa khi vắng người

Hà Nội và nhiều tỉnh miền Bắc đang trải qua đợt nắng nóng đỉnh điểm. Từ sáng sớm đến tối muộn, không khí ngoài trời luôn trong trạng thái hầm hập, oi bức. Những ngày gần đây, nhiều khu vực trên cả nước tiếp tục xuất hiện nắng nóng gay gắt đến đặc biệt gay gắt, với nền nhiệt phổ biến từ 37-40 độ C, có nơi vượt ngưỡng 40 độ C. Bắc Bộ và Trung Bộ được xem là tâm điểm của đợt nắng nóng này. Trong bối cảnh thời tiết khắc nghiệt, việc tìm đến các trung tâm thương mại, quán cà phê hay trà sữa để tránh nóng, tranh thủ làm việc hoặc học tập đã trở thành nhu cầu quen thuộc của nhiều người.

Người dân miền Bắc nói chung và Hà Nội nói riêng đang phải trải qua đợt nắng nóng đỉnh điểm. Ảnh: Trung Lê

Trong thời tiết oi bức, nhiều người có nhu cầu ra quán cà phê, trà sữa để tránh nóng. Ảnh minh hoạ

Tuy nhiên, thực tế lại không “dễ chịu” như kỳ vọng khi không ít quán cà phê, trà sữa hạn chế bật điều hòa vì lượng khách quá ít. Điều này khiến nhiều bạn trẻ cảm thấy bức xúc bởi dù đã bỏ tiền để sử dụng dịch vụ, họ vẫn phải ngồi trong không gian nóng bức, ngột ngạt. Trên mạng xã hội, nhiều bài đăng than thở về tình trạng này nhận được sự đồng tình lớn.

“Gửi các quán cà phê ở Hà Nội, 1 khách cũng là khách, đừng đợi đông khách mới bật điều hoà, rất nóng” - một bài đăng trên Threads hiện thu hút hơn 13.500 lượt thích.

Một bài đăng gây chú ý khi không ít quán cà phê hạn chế bật điều hòa vì lượng khách quá ít.

Dưới phần bình luận, nhiều người chia sẻ trải nghiệm tương tự giữa mùa hè oi ả. Một tài khoản cho biết: “Lại còn dồn khách ngồi hết tầng 1 vì không muốn bật điều hoà cả tầng 2. Ôi cái tầng 1 nó ồn, đông, nhốn nháo vô cùng rồi vẫn nhất quyết ‘Dạ tầng 2 bọn em chưa bật điều hòa, anh chị ngồi tầng 1 giúp em’. Tôi đã thấy nhiều khách bỏ về vì tức giận”.

Một người khác kể lại trải nghiệm tại quán cà phê trên đường Trần Đăng Ninh (Hà Nội): “Tầng 2 nhìn xinh nên tôi hỏi ngồi được không, nhân viên bảo ok. Nhưng lúc order thì thu ngân lại nói: ‘Cháu ngồi dưới này cho cô, thông cảm khi nào đông khách ngồi tầng trên cô mới bật điều hòa’. Nếu không phải đã thanh toán rồi thì tôi đã đi về luôn”.

Không chỉ quán cà phê, tình trạng “tiết kiệm điều hòa” còn xuất hiện ở một số cửa hàng thời trang. Một tài khoản chia sẻ: “Tôi vào shop quần áo lúc hơn 12h trưa, trời rất nóng. Ban đầu còn vài khách nên điều hòa bật bình thường. Khi chỉ còn mình tôi, nhân viên lại hỏi đại ý là chị ngắm thêm đồ một lúc được không để có lý do bật điều hòa, không thì phải tắt. Nhưng mà điều hoà tắt đi bật lại liên tục còn tốn hơn hay sao mà”.

Dẫu vậy, cũng có không ít chủ quán lên tiếng với quan điểm ngược lại. Một số bình luận nhận được nhiều chú ý như: “Tôi chỉ đợi có một khách để có lý do bật điều hòa đây”, “Chắc chắn là có rồi. Quán có mỗi nhân viên và mèo của quán thôi nhưng vẫn bật vì không thở nổi”, hay “Quán tôi không có khách vẫn bật cả hai tầng, nhân viên cũng cần không gian dễ chịu để làm việc”.

Có những quán cà phê sẵn sàng bật điều hòa cho dù đang vắng khách. Ảnh minh họa

Có thể thấy, đứng ở góc độ người kinh doanh, việc phải gánh nhiều chi phí như tiền mặt bằng, nhân sự, nguyên liệu hay điện nước khiến bài toán cân đối lợi nhuận trở nên không hề dễ dàng, đặc biệt trong bối cảnh giá cả leo thang. Vì vậy, việc tiết kiệm điện để tối ưu chi phí là điều có thể hiểu được.

Tuy nhiên, về phía khách hàng, nhu cầu được tận hưởng không gian thoải mái cũng hoàn toàn chính đáng. Nhiều người cho rằng họ không chỉ trả tiền cho đồ uống mà còn cho trải nghiệm, nhất là trong những ngày nắng nóng đỉnh điểm khi nhu cầu làm mát tăng cao.

Trong bối cảnh ngành F&B ngày càng cạnh tranh, khách hàng có rất nhiều lựa chọn thay thế. Chỉ một trải nghiệm chưa hài lòng cũng có thể khiến họ không quay lại quán lần sau. Vì thế, bài toán đặt ra với các cửa hàng không chỉ nằm ở việc tiết kiệm chi phí, mà còn là cách cân đối vận hành để vẫn đảm bảo trải nghiệm dịch vụ tốt nhất cho khách hàng.