Robert Moreno - nhà cầm quân 48 tuổi đã rời FC Sochi vào tháng 9 năm ngoái, sau khởi đầu thảm họa tại giải hạng Nhất Nga với chỉ 1 điểm sau 7 vòng đấu. Ngoài mặt, đó là một thất bại thuần túy về chuyên môn. Nhưng theo những tiết lộ sau đó, nguyên nhân sâu xa lại nằm ở một yếu tố ít ai ngờ tới: sự phụ thuộc quá mức vào trí tuệ nhân tạo, cụ thể là ChatGPT.

Cựu Giám đốc Thể thao Sochi, ông Andrei Orlov, cho biết Moreno là một “tín đồ” của ChatGPT và đã để công cụ này can thiệp sâu vào cả công tác huấn luyện lẫn chuyển nhượng. AI, theo lời Orlov, không chỉ đóng vai trò tham khảo mà dần trở thành trung tâm ra quyết định trong đội bóng.

Một trong những ví dụ gây sốc nhất diễn ra trong chuyến làm khách tới Khabarovsk — nơi có điều kiện khí hậu khắc nghiệt và sự chênh lệch múi giờ đáng kể. Moreno được cho là đã nhập toàn bộ dữ liệu chuyến đi vào ChatGPT và sau đó tuân thủ cứng nhắc lịch trình do AI đề xuất. Theo kế hoạch này, toàn đội phải tập luyện lúc 7 giờ sáng, đồng thời thức liên tục trong vòng 28 giờ trước trận đấu.

“Bản kế hoạch cho thấy cầu thủ không được ngủ suốt 28 tiếng,” Orlov kể lại. “Tôi đã hỏi Moreno: ‘Vậy khi nào các cầu thủ nghỉ ngơi?’. Ngay cả họ cũng không hiểu vì sao phải dậy từ 5 giờ sáng để chuẩn bị cho buổi tập lúc 7 giờ.”

Đáng chú ý, Moreno không tham khảo ý kiến của Oleg Kozhemyakin, một cầu thủ từng thi đấu tại Khabarovsk và hiểu rõ đặc thù địa phương. Thay vào đó, ông lựa chọn làm theo hoàn toàn những gì ChatGPT đưa ra, bất chấp sự hoài nghi từ ban huấn luyện và cầu thủ.

Không dừng lại ở khâu chuẩn bị thi đấu, ChatGPT còn được Moreno sử dụng trong công tác chuyển nhượng. Sau khi nhập dữ liệu của ba tiền đạo vào hệ thống, AI đã chọn Artur Shushenachev. Sochi ký hợp đồng với cầu thủ này, nhưng kết quả là không một bàn thắng nào sau 10 trận, khiến quyết định ấy trở thành tâm điểm chỉ trích.

Theo Orlov, ChatGPT lẽ ra chỉ nên đóng vai trò công cụ hỗ trợ, nhưng dưới thời Moreno, nó đã trở thành “trung tâm quyền lực” thực sự. Điều này khiến các trợ lý, cầu thủ nội binh lẫn ngoại binh dần mất niềm tin vào ban huấn luyện. Phong cách kiểm soát bóng cứng nhắc, thiếu hiệu quả, cùng việc xem nhẹ các tình huống cố định càng làm gia tăng sự bất mãn trong phòng thay đồ.

Trước đó, Moreno từng có dấu ấn tích cực khi tạm quyền dẫn dắt tuyển Tây Ban Nha năm 2019, với kết quả chuyên môn tương đối tốt. Tuy nhiên, ông cũng sớm rời ghế huấn luyện sau những lùm xùm liên quan đến Luis Enrique. Lần này, tại Sochi, câu chuyện ChatGPT đã trở thành chương gây tranh cãi nhất trong sự nghiệp cầm quân của ông — không chỉ vì kết quả trên sân cỏ, mà còn bởi câu hỏi lớn hơn: đâu là ranh giới giữa dữ liệu, trí tuệ nhân tạo và trực giác con người trong bóng đá?

