1 hòn đảo sắp có taxi bay trên biển: Giá vé 2 triệu đồng, chỉ cách Việt Nam 2 tiếng

Phuket, một hòn đảo du lịch nổi tiếng của Thái Lan đang chuẩn bị đưa vào vận hành dịch vụ “taxi trên biển” (boat taxi) vào tháng 11/2025, hứa hẹn mang đến trải nghiệm di chuyển hoàn toàn mới cho du khách và góp phần giảm tình trạng kẹt xe đang ngày càng nghiêm trọng trên đảo.

Theo chính quyền địa phương, tuyến boat taxi sẽ kết nối trực tiếp từ sân bay quốc tế Phuket đến các bãi biển và khu nghỉ dưỡng nổi tiếng dọc bờ tây đảo, với điểm nhấn là tuyến thí điểm từ bãi Nai Yang, nằm gần sân bay đến bãi Patong, trung tâm sôi động nhất của Phuket. Hành trình dài 17 hải lý này chỉ mất khoảng 40 phút di chuyển bằng tàu cao tốc hoặc catamaran, thay vì từ 1,5 đến 3 tiếng bằng đường bộ, vốn thường xuyên ùn tắc trong mùa cao điểm du lịch.

Không chỉ là giải pháp giảm áp lực giao thông, dự án còn được xem là bước tiến trong chiến lược phát triển du lịch bền vững mà Phuket đang theo đuổi. Các tàu phục vụ du khách được thiết kế thân thiện với môi trường, sử dụng nhiên liệu tiết kiệm và neo đậu tại các cầu cảng nổi đặc biệt để hạn chế tác động đến hệ sinh thái biển. Song song đó, hệ thống kiểm soát ô nhiễm nổi trên mặt nước cũng được triển khai ở những khu vực nhạy cảm nhằm bảo vệ bờ biển và nguồn nước trong xanh quanh đảo.

Trong tương lai, mạng lưới boat taxi dự kiến sẽ mở rộng đến 14 điểm dừng chính dọc bờ tây, kết nối những bãi biển nổi tiếng như Kata, Karon, Surin cùng nhiều khu vực ít người biết đến, giúp du khách dễ dàng khám phá những “viên ngọc ẩn” của đảo. Mức giá cho một chuyến đi là gần 2 triệu đồng.

Dịch vụ taxi trên biển còn mang đến cho du khách một góc nhìn hoàn toàn khác về Phuket. Thay vì ngồi hàng giờ trên đường tắc nghẽn, họ có thể thư giãn trên boong tàu, chiêm ngưỡng những dải cát trắng mịn, triền đồi xanh mướt và làn nước ngọc lam trải dài bất tận. Việc di chuyển bằng đường thủy không chỉ tiện lợi mà còn là một trải nghiệm du lịch sinh thái thú vị, khuyến khích du khách cảm nhận và trân trọng hơn vẻ đẹp tự nhiên của đảo.

Bên cạnh lợi ích về giao thông và môi trường, dự án còn được kỳ vọng tạo thêm nhiều việc làm cho người dân địa phương, từ lái tàu, nhân viên bến cảng cho đến các dịch vụ du lịch phụ trợ. Khi việc kết nối giữa các điểm đến trở nên thuận tiện hơn, các doanh nghiệp du lịch và cơ sở lưu trú ven biển cũng sẽ được hưởng lợi, đặc biệt là ở những khu vực vốn ít được khai thác do hạn chế hạ tầng đường bộ.

Khi mùa du lịch cao điểm bắt đầu từ tháng 11 tới, du khách đến Phuket có thể tận hưởng kỳ nghỉ bên bờ biển và được trải nghiệm hành trình “bay trên mặt nước” độc đáo. Đây là một cách di chuyển mới mẻ, mang đậm tinh thần khám phá và bền vững, giúp Phuket tiếp tục giữ vững vị thế là thiên đường du lịch hàng đầu của Thái Lan.

