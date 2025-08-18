1 hội nghị ở Hà Nội lựa chọn không trang trí hoa tươi, để dành kinh phí ủng hộ nhân dân Cuba

Sáng nay, Hội nghị “KOL với kỷ nguyên vươn mình của dân tộc” do Hiệp hội An ninh mạng quốc gia phối hợp Cục An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an tổ chức đã diễn ra tại Hà Nội.

Hội nghị có sự tham gia của lãnh đạo cơ quan quản lý, doanh nghiệp, nền tảng công nghệ cùng hàng trăm KOL trên cả nước. Một số gương mặt nổi bật có thể kể đến như: MC Thảo Vân, Đen Vâu, MC Khánh Vy, Hoa hậu Lê Nguyễn Bảo Ngọc, Quế Ngọc Hải, Tina Thảo Thi,...

Điểm đặc biệt trong hội nghị KOL này đó chính là việc trang trí tối giản, không sử dụng hoa tươi. Được biết, toàn bộ chi phí dự kiến trang trí hoa tại Hội nghị và gửi tặng khách mời sẽ dành để ủng hộ nhân dân Cuba theo lời kêu gọi của Ban Chấp hành Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam.

Hội nghị đặc biệt khi được trang trí tối giản

Không sử dụng hoa tươi, để dành chi phí ủng hộ nhân dân Cuba

Tại hội nghị, Thiếu tướng Lê Xuân Minh chia sẻ: “Có lẽ hội nghị hôm nay, quý vị sẽ thấy một số những điều đặc biệt. Thứ nhất hội nghị không có hoa tươi. Cảm ơn BTC đã đưa ra ý tưởng này để dành phần kinh phí làm những việc thiện nguyện, ủng hộ cho những người bạn láng giềng thân thiết, dành nhiều tình yêu thương cho chúng ta - đất nước Cuba.

Một điều nữa, trong một hội nghị chuyên nghiệp như thế này, có nhiều vị khách mời VIP nhưng phải đi tìm vị trí ngồi của mình. Có lẽ đây là ý tưởng từ BTC để các cơ quan quản lý nhà nước, các doanh nghiệp, các nền tảng và các KOL của chúng ta hòa chung với nhau trong một không gian đầm ấm. Xin chúc mừng ý tưởng rất mới khi không có biển tên dành cho những người quan trọng ngày hôm nay”.

Thiếu tướng Lê Xuân Minh - Cục trưởng Cục A05 - phát biểu tại Hội nghị KOL toàn quốc. Ảnh: BTC

Những điểm đặc biệt chưa từng có này khiến hội nghị KOL nhận được nhiều sự quan tâm từ công chúng. Bên cạnh đó thời gian gần đây, sự phát triển của các nền tảng mạng xã hội, KOL cũng trở thành một trong những điều được mọi người chú ý từ cơ hội nghề nghiệp, thách thức đến cả những quy định cần có.

Hội nghị KOL toàn quốc sẽ là diễn đàn mở, nơi để các KOL được lắng nghe, trao đổi và thảo luận trực tiếp với lãnh đạo cơ quan quản lý, doanh nghiệp, nền tảng để cùng tìm ra giải pháp phát huy sức ảnh hưởng tích cực, nâng cao trách nhiệm xã hội của KOL.



Hoa hậu Lê Nguyễn Bảo Ngọc tại sự kiện

Tina Thảo Thi

Nguyễn Lạc Huy - CEO kênh Schannel

Hội nghị cũng sẽ chính thức khởi động Chương trình “Tín nhiệm người có ảnh hưởng”, nhằm thúc đẩy “ảnh hưởng trách nhiệm” thông qua các chiến dịch truyền thông, hình thành các tiêu chuẩn, quy tắc đạo đức của cộng đồng KOL và chương trình đánh giá, chứng nhận mức độ uy tín, minh bạch, niềm tin và trách nhiệm của KOL/KOC.