1 Hoa hậu Việt đang hẹn hò bạn trai ca sĩ, rổ hint bấy lâu nay hoá ra quá chuẩn!

Cuối năm, showbiz Việt bước vào mùa cao điểm của hỷ sự, ai cũng hối hả chạy KPI để không còn lẻ bóng. Và trong không khí rộn ràng ấy, bà hàng xóm nghe ngóng được có một cặp đôi "tình trong như đã, mặt ngoài còn e". Tin chắc rằng ngày đôi này chủ động công khai mối quan hệ sẽ làm 1 cú chấn động Vbiz.

Nhân vật chính trong câu chuyện là một cô hoa hậu, tạm gọi là A. Cô sở hữu nhan sắc ngọt ngào, tính cách hiền lành đôi khi như "mùa thu Hà Nội". Cô A từng gây chú ý khi chinh chiến tại một đấu trường sắc đẹp quốc tế. Thành tích mang về không phải dạng vừa, đủ để cái tên A từ bị đánh giá nhạt nhoà trở thành một trong những nàng hậu hot. Cô A nhanh chóng trở thành gương mặt được săn đón, xuất hiện đều đặn ở sự kiện lớn nhỏ, được truyền thông ưu ái... Song song với độ nổi tiếng đó, chuyện đời tư của cô A cũng gây chú ý. Cứ mỗi lần cô tung hint thân mật là y như rằng mạng xã hội lại dậy sóng, dân tình vào vai "thám tử" phân tích từng chi tiết nhỏ nhất. Nhưng rồi, kết cục hóa ra chỉ là đóng MV.

Dạo gần đây, khi cô bất ngờ bị soi loạt hint liên quan đến một nam ca sĩ, tạm gọi là B. Nam ca sĩ B không phải cái tên xa lạ, anh từng có một mối tình với một nữ ca sĩ nổi tiếng, chia tay trong êm đẹp. Anh B còn là thành viên của hội bạn quyền lực nhất nhì Vbiz, vừa có tài, vừa có tiền, lại thêm ngoại hình sáng.

Ban đầu, phản ứng chung của cư dân mạng là thờ ơ. Bởi đa phần nghĩ là chiêu trò để PR nhưng lần này, mọi thứ không đi theo kịch bản quen thuộc. Từ những chi tiết nhỏ như lịch trình trùng khớp, vật dụng giống nhau cho đến sự im lặng bất thường của cả hai, netizen bắt đầu cảm thấy có gì đó rất "real". Và theo nguồn tin hành lang mà bà hàng xóm chúng tôi nghe được, hoa hậu A và ca sĩ B đang thực sự hẹn hò.

Giữa lúc showbiz cuối năm ai cũng công khai yêu đương rầm rộ, cặp đôi này lại chọn cách lặng lẽ ở bên nhau. Dù chưa ai chính thức lên tiếng, nhưng với những gì đang diễn ra, bà hàng xóm xin mạnh dạn gửi lời chúc mừng sớm.