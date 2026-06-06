1 doanh nghiệp ở Hà Nội có đến 2 nhà hàng được Michelin gọi tên: Phục vụ khách trong biệt thự Pháp cổ, menu có đến 200 món

2 nhà hàng của công ty này được gọi tên ở hạng mục Michelin Selected (có chất lượng xuất sắc).

Tối ngày 4/6 tại Hà Nội, Michelin Guide công bố danh sách các nhà hàng và cá nhân được vinh danh ở Việt Nam. Ở hạng mục Michelin Selected (có chất lượng xuất sắc), 110 nhà hàng đã được xướng tên.

Đáng chú ý, tại Hà Nội, 2 cái tên đến từ cùng công ty Phúc Hưng Thịnh được “hãng lốp xe” gọi tên là Quán Ăn Ngon và Ngon Garden. Đây là năm thứ 4 liên tiếp 2 nhà hàng của công ty này được Michelin đánh giá cao.

2 thương hiệu của công ty Phúc Hưng Thịnh có mặt trong hạng mục Michelin Selected

Trong hành trình gần 20 năm xây dựng và phát triển, Quán Ăn Ngon vẫn luôn là địa điểm lý tưởng để người Việt thêm yêu hương vị quê nhà, cho người đi xa mong ngóng trở về, và vừa đủ nhớ thương với người bạn nước ngoài mới ghé. “From street to table – Từ đường phố tới bàn ăn”, một tinh thần rõ nét và xuyên suốt trong cả chuỗi thực đơn 200 món đã tạo ra sức hấp dẫn và nét đặc trưng riêng của nhà hàng mà thực khách khó tìm được ở những nơi khác.

Quán Ăn Ngon là địa điểm lý tưởng để người Việt thêm yêu hương vị quê nhà

Nếu Quán Ăn Ngon được định hướng theo mô hình truyền thống, thì Ngon Garden là một sự chuyển mình đầy tinh tế, hài hòa nét truyền thống và phá cách với màu hiện đại. Trong những khoảng sân vườn ngát xanh nhìn ra hồ Thiền Quang thơ mộng, khám phá những căn phòng trong căn biệt thự Pháp cổ rộng lớn với tên gọi được đặt riêng: Sapa, Long Biên, hay Mùa Gặt, thực khách còn có thể lạc lối và nhầm tưởng mình đang ở triển lãm tranh với khoảng không gian rộng lớn có sức chứa tới 400 người tại tầng 2. Một khu vườn Ngon đủ sắc, đủ hương, đủ thơ, và đậm vị. Hơn thật nhiều trải nghiệm chỉ là của một bữa ăn, là điều mà đội ngũ của Ngon Garden dày công chăm chút và nỗ lực mỗi ngày.

Ngon Garden là một sự chuyển mình đầy tinh tế, hài hòa nét truyền thống và phá cách với màu hiện đại

Không chỉ có điểm chung về sự đa dạng trong thực đơn, Quán Ăn Ngon và Ngon Garden còn mang nét đặc trưng về không gian khi đều tọa lạc trên những con phố lớn của thủ đô, trong khuôn viên của những ngôi biệt thự Pháp cổ rộng cả nghìn m2. Giống là vậy nhưng mỗi thương hiệu đều bám sát tinh thần chủ đề cốt lõi, và thực khách có thể dễ dàng cảm nhận điều đó ngay từ những bước chân đầu tiên qua cánh cổng.

Bên cạnh việc được đông đảo người Việt yêu mến, Quán Ăn Ngon và Ngon Garden cũng là nơi được nhiều thực khách quốc tế và đặc biệt là các chính khách lựa chọn mỗi khi tới Việt Nam như Thủ tướng Luxembourg, gia đình Đại sứ Úc đến Đại sứ Cộng Hòa Séc…. Họ cũng giống như nhiều vị khách quốc tế khác, hào hứng khi xem cách làm bánh cuốn, thích thú khi lần đầu thử mắm tôm và nhiệt thành bày tỏ lòng yêu mến đặc biệt khi được thưởng thức những món ăn hợp khẩu vị.