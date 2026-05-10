1 điểm đến duy nhất tại Hải Phòng gây chú ý: Lập “cú đúp” du lịch xanh, trở thành cái tên duy nhất đạt chuẩn đặc biệt này

Trong bối cảnh chuyển đổi xanh trở thành xu hướng tất yếu của ngành du lịch toàn cầu, Khu du lịch Quốc tế Đồi Rồng (Dragon Ocean Do Son) gây chú ý khi đồng thời được công nhận đạt tiêu chí Du lịch xanh hạng Xuất sắc ở cả hai hạng mục: Điểm du lịch và Cơ sở lưu trú năm 2026. Đặc biệt, đây cũng là điểm tham quan du lịch duy nhất của Hải Phòng được vinh danh ở hạng mục này.

Điểm du lịch duy nhất của Hải Phòng đạt chuẩn xanh hạng Xuất sắc

Tối 8/5, trong khuôn khổ lễ khai mạc Lễ hội Hoa Phượng Đỏ 2026, UBND TP Hải Phòng đã công bố danh sách các đơn vị đạt tiêu chí Du lịch xanh năm 2026. Khu du lịch Quốc tế Đồi Rồng trở thành tâm điểm khi lập “cú đúp” danh hiệu ở cả hai hạng mục dành cho điểm du lịch và cơ sở lưu trú.

Đáng chú ý, đây là đơn vị duy nhất trên địa bàn thành phố được công nhận là Điểm tham quan du lịch đạt tiêu chí Du lịch xanh hạng Xuất sắc năm 2026. Kết quả này đánh dấu bước tiến quan trọng trong chiến lược phát triển du lịch bền vững của Hải Phòng, sau khi thành phố ban hành Bộ tiêu chí Du lịch xanh vào cuối năm 2025.

Theo đại diện Công ty CP Đầu tư và Du lịch Vạn Hương, kết quả trên là thành quả của quá trình đầu tư bài bản ngay từ giai đoạn đầu dự án, từ hạ tầng kỹ thuật đến mô hình quản trị vận hành. Với đặc thù là tổ hợp du lịch biển quy mô lớn, việc kiểm soát tác động tới môi trường nước và hệ sinh thái rừng ngập mặn xung quanh luôn được xác định là nhiệm vụ cốt lõi.

Không chỉ phát triển hạ tầng nghỉ dưỡng, Khu du lịch Quốc tế Đồi Rồng còn đẩy mạnh các hoạt động gắn với du lịch sinh thái và bảo tồn tự nhiên. Các chương trình khảo sát rừng ngập mặn, quảng bá tour tuyến du lịch xanh đang được xem là một phần trong chiến lược phát triển dài hạn của khu du lịch.

Trước đó, vào tháng 11/2025, Khu du lịch Quốc tế Đồi Rồng đã được công nhận là Điểm du lịch cấp thành phố. Đây được xem là nền tảng để đơn vị tiếp tục nâng cấp các tiêu chuẩn môi trường và hoàn thiện mô hình phát triển bền vững trong năm 2026.

Theo doanh nghiệp, việc đạt danh hiệu Du lịch xanh hạng Xuất sắc không chỉ là sự ghi nhận cho những nỗ lực hiện tại mà còn đặt ra trách nhiệm duy trì và nâng cao các chỉ số môi trường trong tương lai. Thời gian tới, đơn vị sẽ tiếp tục nghiên cứu các giải pháp tái tạo năng lượng, đồng thời đẩy mạnh hoạt động giáo dục môi trường dành cho du khách ngay tại điểm tham quan.

Dream Dragon Resort và bài toán “xanh hóa” lưu trú cao cấp

Bên cạnh danh hiệu dành cho điểm du lịch, khách sạn Dream Dragon Resort thuộc Khu du lịch Quốc tế Đồi Rồng cũng được công nhận là Cơ sở lưu trú du lịch đạt tiêu chí Du lịch xanh hạng Xuất sắc.

Đối với một khách sạn quy mô 5 sao, việc đáp ứng các tiêu chuẩn xanh không chỉ dừng ở thiết kế kiến trúc mà còn đòi hỏi sự đồng bộ trong toàn bộ quá trình vận hành. Tại Dream Dragon Resort, nhiều giải pháp bảo vệ môi trường đã được triển khai thực tế như hạn chế tối đa sản phẩm nhựa dùng một lần trong phòng nghỉ và nhà hàng, thay thế bằng các vật liệu có khả năng tái chế hoặc tự phân hủy.

Bên cạnh đó, hệ thống đèn năng lượng mặt trời được đưa vào sử dụng nhằm tối ưu điện năng tiêu thụ mà vẫn đảm bảo trải nghiệm nghỉ dưỡng cho khách hàng. Hoạt động thu gom rác thải trên biển cũng được tổ chức định kỳ hàng tuần như một phần trong chiến lược bảo vệ hệ sinh thái ven biển Đồ Sơn.

Ông Nguyễn Minh Đức Lộc, Giám đốc Quản lý vận hành khách sạn, cho biết xu hướng tiêu dùng của du khách đang thay đổi rõ rệt, đặc biệt ở phân khúc khách hàng cao cấp và khách quốc tế. Không chỉ quan tâm tới chất lượng dịch vụ, nhiều du khách hiện nay còn chú trọng đến trách nhiệm môi trường của nơi lưu trú.

“Việc đạt chuẩn du lịch xanh giúp doanh nghiệp có thêm lợi thế cạnh tranh và định vị thương hiệu rõ nét hơn trên thị trường”, ông Lộc chia sẻ.

Ngoài hạ tầng kỹ thuật, Dream Dragon Resort cũng chú trọng đào tạo nhân sự theo hướng vận hành bền vững. Nhân viên được trang bị kiến thức về bảo vệ môi trường để có thể hướng dẫn, đồng hành cùng du khách trong các hoạt động tiêu dùng xanh.

Việc Hải Phòng vinh danh các đơn vị đạt tiêu chí Du lịch xanh ngay trong khuôn khổ Lễ hội Hoa Phượng Đỏ cho thấy quyết tâm chuyển đổi mô hình tăng trưởng của thành phố cảng. Hiện nay, Hải Phòng cùng Đà Nẵng và Khánh Hòa là ba địa phương đầu tiên trên cả nước ban hành Bộ tiêu chí Du lịch xanh cấp thành phố.

Trong bối cảnh biến đổi khí hậu và yêu cầu phát triển bền vững ngày càng trở nên cấp thiết, câu chuyện của Khu du lịch Quốc tế Đồi Rồng cho thấy tiêu chí xanh hoàn toàn có thể song hành với hiệu quả kinh doanh nếu doanh nghiệp có chiến lược đầu tư dài hạn và bài bản.

Thành công của mô hình này được kỳ vọng sẽ tạo động lực để nhiều doanh nghiệp du lịch khác tại Hải Phòng mạnh dạn chuyển đổi, góp phần xây dựng hình ảnh thành phố cảng trở thành điểm đến xanh, hiện đại và bền vững trên bản đồ du lịch Việt Nam.