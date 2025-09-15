1 ĐH Việt Nam liên tiếp lọt vào bảng xếp hạng thế giới: Là ĐH tư thục đầu tiên và lớn nhất miền Trung, mùa tuyển sinh năm 2025 trao học bổng tới 60 tỷ đồng

Vào tháng 6/2025, Đại học Duy Tân (ĐH Duy Tân) gây tiếng vang lớn khi được Tổ chức Quacquarelli Symonds (QS) xếp hạng 482 trong QS World University Rankings 2026, tăng 13 bậc so với hạng 495 năm 2025, trở thành trường đại học Việt Nam có thứ hạng cao nhất từ trước đến nay. Thành tựu này khẳng định vị thế tiên phong của ĐH Duy Tân, một cơ sở giáo dục tư thục được thành lập năm 1994 tại Đà Nẵng và chính thức chuyển đổi thành "Đại học" vào tháng 10/2024.

Đây là năm thứ 4 liên tiếp được xếp hạng trong bảng QS World University Rankings kể từ năm 2023. Cụ thể thứ hạng các năm như sau: 2023 - Xếp hạng 801-1000 (lần đầu tiên được xếp hạng, đồng thời nhận 2 giải thưởng "Welcome to World" và "Engagement"); 2024 - Xếp hạng 514; 2025 - Xếp hạng 495; 2026: Xếp hạng 482.

Năm 2025, ĐH Duy Tân cũng tiếp tục tỏa sáng trên các bảng xếp hạng quốc tế. Theo Times Higher Education (THE) 2025, trường nằm trong nhóm 601-800 thế giới, đứng thứ hai Việt Nam sau Đại học Kinh tế TP.HCM, nhờ thế mạnh nghiên cứu và trích dẫn khoa học. Đây cũng là lần thứ 3 trường được bảng xếp hạng uy tín đưa vào danh sách.

Hôm 17/6/2025, Tổ chức U.S. News & World Report (US News) ở Mỹ đã chính thức công bố Bảng Xếp hạng Đại học Tốt nhất Toàn cầu năm học 2025-2026. Trong số 2.550 cơ sở giáo dục đại học của 105 quốc gia và vùng lãnh thổ, Việt Nam có 8 đại diện lọt vào Bảng Xếp hạng uy tín này. Trong đó ĐH Duy Tân xếp hạng 288 toàn cầu, tăng 8 bậc so với kỳ 2024-2025. Đây cũng là đại học Việt Nam duy nhất thăng hạng trong kỳ này.

Trước đó, ngày 02/06/2025, CWUR đã chính thức công bố bảng xếp hạng học thuật lớn nhất về các trường đại học toàn cầu. Theo đó, Việt Nam có 6 đại học nằm trong top 10% các cơ sở giáo dục đại học hàng đầu thế giới. Đại học Duy Tân được xếp hạng 969, và cũng là thứ hạng cao nhất trong số 6 trường đại học của Việt Nam. Các trường đại học lọt vào danh sách tiếp theo là ĐH Tôn Đức Thắng (1055), ĐH Quốc gia Hà nội (1216), ĐH Quốc gia TP. Hồ Chí Minh (1275), ĐH Y Hà Nội (1879), ĐH Bách Khoa Hà nội (1919).

CWUR - The Center for World University Rankings cùng THE và QS là các tổ chức tư vấn hàng đầu, xếp hạng đại học uy tín và quy mô lớn trên thế giới. Đây là một trong những bảng xếp hạng uy tín và có quy mô lớn trên thế giới, bên cạnh QS và Times Higher Education (THE). Năm nay, tổ chức này đánh giá 21.462 cơ sở giáo dục đại học trên toàn cầu trước khi công bố danh sách 2.000 trường được xếp hạng.

30 năm trước, vào ngày 11/11/1994, đại học Duy Tân theo Quyết định số 666. Duy Tân là một trong 5 trường đại học dân lập đầu tiên của cả nước và trường dân lập đầu tiên tại miền Trung ở thời điểm đó. Đến năm 2015, trường chuyển đổi sang mô hình tư thục theo Quyết định số 1704.

Tháng 10/2024, đúng dịp kỷ niệm 30 năm thành lập trường, Chính phủ ban hành Quyết định số 1115/QĐ-TTg chuyển trường Đại học Duy Tân thành Đại học Duy Tân, là 1 trong 8 đại học của Việt Nam và cũng là cơ sở giáo dục đại học ngoài công lập đầu tiên và duy nhất, tính đến nay ở Việt Nam, được chuyển đổi mô hình thành "đại học".

Với vị thế tương đương các đại học lớn như 2 đại học quốc gia (Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh); 3 đại học vùng (Đại học Huế, Đại học Đà Nẵng, Đại học Thái Nguyên) và Đại học Bách khoa Hà Nội, Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh, Đại học Duy Tân khẳng định vai trò dẫn đầu trong đổi mới giáo dục.

Tọa lạc tại 254 Nguyễn Văn Linh, TP. Đà Nẵng, với diện tích 36ha cùng cơ sở vật chất hiện đại, trường đào tạo đa ngành từ công nghệ thông tin, y dược đến du lịch. Chương trình đào tạo kết hợp với hợp tác quốc tế với các đại học danh tiếng như Carnegie Mellon và Pennsylvania State.

Với hơn 30 năm phát triển, trường đã tuyển sinh trên 140.000 nghiên cứu sinh, học viên cao học, sinh viên và đào tạo gần 85.000 tiến sĩ, thạc sĩ, bác sĩ, dược sĩ, kỹ sư, kiến trúc sư, cử nhân, đóng góp nguồn nhân lực chất lượng cho đất nước. Tỷ lệ sinh viên có việc làm sau một năm tốt nghiệp đạt gần 91,91%, đặc biệt gần 100% sinh viên ngành Công nghệ Thông tin và Du lịch, 100% các ngành Điện - Điện tử, Xây dựng, Kiến trúc, Môi trường, Công nghệ Thực phẩm tìm được việc làm ngay sau khi ra trường.

Đại học Duy Tân sở hữu đội ngũ 1.553 cán bộ, giảng viên, trong đó 1.096 giảng viên, với 30,56% có trình độ tiến sĩ, giáo sư, phó giáo sư, nhiều người tốt nghiệp từ các trường danh tiếng ở Mỹ, Nga, Pháp, Đức, Canada, Hàn Quốc.

Trường đạt nhiều thành tựu nghiên cứu, với 15 độc quyền sáng chế, 13 được bảo hộ quốc tế, và thuộc Top 5 đại học Việt Nam có số công bố quốc tế nhiều nhất (Web of Science).

Các chương trình hợp tác quốc tế với các trường hàng đầu như Carnegie Mellon, Pennsylvania State, Purdue, trường triển khai các chương trình du học 2+2, 1+1+2, 3+1, mang đến cơ hội nhận bằng quốc tế nhiều hơn cho sinh viên. Với thứ hạng cao trên các bảng xếp hạng đại học uy tín thế giới, kiểm định ABET cho Công nghệ Thông tin, Điện - Điện tử và UNWTO TedQual cho Du lịch, Đại học Duy Tân khẳng định vị thế tiên phong trong giáo dục và nghiên cứu.

Đại học Duy Tân, ngôi trường tiên phong trong hệ thống giáo dục ngoài công lập Việt Nam, đã ghi dấu lịch sử khi trở thành cơ sở giáo dục đại học tư thục đầu tiên và duy nhất được chuyển đổi mô hình thành "đại học" theo Quyết định số 1115/QĐ-TTg ngày 07/10/2024 của Thủ tướng Chính phủ. Sự chuyển đổi này không chỉ đánh dấu bước ngoặt của Duy Tân mà còn khẳng định sự bình đẳng giữa khối công và tư, mở đường cho giáo dục ngoài công lập Việt Nam tiến gần hơn đến các chuẩn mực khu vực và quốc tế.

Năm 2025, Hội đồng Tuyển sinh Đại học Duy Tân công bố điểm chuẩn trúng tuyển đại học hệ chính quy cho từng phương thức như sau: Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2025, xét kết quả Học tập THPT (Học bạ) lớp 12, xét kết quả kỳ thi Đánh giá năng lực của ĐHQG TPHCM năm 2025, và xét kết quả kỳ thi V-SAT năm 2025.

Theo đó, điểm chuẩn trúng tuyển vào trường dao động từ 15-24 điểm. Ngành Y khoa là ngành đào tạo có điểm chuẩn cao nhất.

Trước đó, khi chuẩn bị cho mùa tuyển sinh năm học 2025, ĐH Duy Tân đã công bố nhiều ưu đãi, học bổng dành có các tân sinh viên trúng tuyển, khẳng định vững chắc them cam kết hỗ trợ tài năng trẻ, tạo động lực học tập to lớn cho các thí sinh tham dự kỳ tuyển sinh mới.

Với gần 2.000 suất học bổng trị giá hơn 60 tỷ đồng, trường tạo điều kiện tối ưu cho thí sinh theo học các chương trình đào tạo đa dạng. Nổi bật là 50 suất học bổng toàn phần và bán phần trị giá gần 7 tỷ đồng dành cho chương trình Du học tại chỗ lấy bằng Đại học Troy (Mỹ), áp dụng cho thí sinh đạt giải nhất, nhì, ba, khuyến khích trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia hoặc hội thi khoa học kỹ thuật của Bộ GD&ĐT, hoặc có tổng điểm thi tốt nghiệp THPT 2025 từ 24 điểm trở lên.

Ngoài ra, trường dành 180 suất học bổng chương trình Tài năng (toàn phần và bán phần) trị giá gần 17 tỷ đồng được trao cho thí sinh trúng tuyển vào các ngành chương trình Tài năng với điểm thi THPT từ 23 điểm.

Đặc biệt, 65 suất học bổng toàn phần (100% học phí toàn khóa) trị giá hơn 8 tỷ đồng dành cho các chương trình Tiên tiến và Quốc tế (CMU, PSU, CSU, PNU) với yêu cầu điểm thi THPT từ 25 điểm, cùng 20 suất học bổng toàn phần và bán phần trị giá gần 3 tỷ đồng cho các chuyên ngành khác với điểm từ 24.

Những ưu đãi này không chỉ giảm gánh nặng tài chính mà còn khuyến khích sinh viên phát triển trong môi trường học tập hiện đại, hợp tác quốc tế với các đại học danh tiếng như Carnegie Mellon và Pennsylvania State, đảm bảo cơ hội việc làm trên 92,5% sau tốt nghiệp.

Chính sách ưu đãi thiết thực cho sinh viên, chương trình hỗ trợ khởi nghiệp, các cuộc thi học thuật, và môi trường học tập hiện đại với cơ sở vật chất tiên tiến giúp sinh viên phát triển toàn diện, tự tin hội nhập quốc tế.

Trong 30 năm qua, với khẩu hiệu "Tất cả vì quyền lợi học tập, nghiên cứu và việc làm của sinh viên đáp ứng nhu cầu xã hội, khu vực và quốc tế", Nhà giáo Ưu tú, Anh hùng Lao động Lê Công Cơ - Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Duy Tân đang thổi bùng ngọn lửa đam mê, sáng tạo và cống hiến trong mỗi cán bộ, giảng viên, sinh viên để cùng xây dựng một Đại học Duy Tân vững mạnh, vươn mình cùng đất nước.

