1 dân mạng cầu cứu khi mua ổi nhưng bổ ra lại thành dưa gang, gần 4 nghìn người bày cách xử lý khó đỡ

Những loại hoa quả và củ của vô cùng đa dạng và nhiều loại quả thậm chí khiến cho nhiều người phải hiểu lầm vì có giao diện quá giống nhau. Điển hình là một bài đăng của một cư dân mạng trên Threads đã thu hút đông đảo sự chú ý của cộng đồng mạng.

Bài đăng trên mạng xã hội thu hút nhiều sự chú ý từ cộng đồng mạng

Cư dân mạng này đã chia sẻ: “T mua trái này tại nhìn như trái ổi (vỏ). Mà cắt ra ăn như dưa leo + dưa gang nói chung vị kì lắm bây. Ai cho t biết quả gì với, rồi ăn sao chứ k dám vứt”. Hình ảnh mà cư dân mạng này đăng tải đã gọt quả này ra dĩa và bày như trái cây và đã cắn thử một miếng.

Ngay sau bài đăng này được đăng tải, cộng đồng mạng đã được một phen cười nghiêng ngả. Nhiều cư dân mạng đã ngay lập tức thông tin cho chủ bài đăng biết đây chính là quả su hào chứ không phải ổi. Khoảnh khắc dở khóc dở cười này đã khiến cho nhiều cư dân mạng phải bật cười và nhiều người cũng bị nhầm lẫn như chủ bài đăng vì chủ bài đăng đã gọt quả su quá giống cách gọt của trái ổi.

Chủ bài đăng đã gọt loại quả này ra và phát hiện mình bị nhầm lẫn

Khoảnh khắc này khiến nhiều người không nhịn được cười, đặc biệt là khi thấy chủ bài đăng đã chuẩn bị cả laptop để vừa ăn “trái cây” vừa xem phim giải trí. Bài đăng của bạn trẻ này đã thu hút hơn 1 triệu lượt xem trên Threads và loạt bình luận vô cùng hài hước như:

- Trái su đang cầu cứu.

- Bạn ơi, đấy là quả su.

- Tôi thắc mắc lúc mua bạn với người bán đã nói với nhau những gì.

- Ủa bà dám cạp thiệt hả? Nó là củ su su á bà, luộc hay xào hoặc nấu canh đều uki ấy. Mà quả này nó nhựa dữ lắm nên lúc bà gọt vỏ các thứ thì nhớ đeo găng tay chứ nó dính vô là khó rửa dữ lắm.

Cư dân mạng còn hài hước chụp ảnh 2 loại cho chủ bài đăng

Sự nhầm lẫn hài hước này có lẽ xuất phát từ việc su hào có lớp vỏ ngoài màu xanh khá giống ổi. Tuy vẻ ngoài có đôi vần hao hao nhau nhưng quả su và trái ổi lại thuộc hai thế giới ẩm thực hoàn toàn khác nhau. Ổi là một loại trái cây với hương thơm nồng, vị ngọt giòn và thường được ăn sống. Ngược lại, su su là một loại rau củ có vị thanh nhạt, chuyên dùng để nấu chín trong các món xào và canh.

Chủ bài đăng cuối cùng cũng đã nấu món ăn với trái su su

Nhờ sự giúp đỡ nhiệt tình của dân mạng, cuối cùng chủ bài đăng cũng đã biết cách tận dụng đúng công dụng của “loại quả lạ” này và quyết định chế biến thành các món ăn như canh hay xào thịt bò.