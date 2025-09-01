Tuổi Ngọ

Theo các chuyên gia phong thủy, tuổi Ngọ là con giáp luôn tỏa ra khí chất vô cùng khác biệt. Họ thông minh, nhiệt huyết, làm gì cũng hết mình, hết lòng, không bao giờ tính toán thiệt hơn nên có nhiều quý nhân tương trợ. Nhờ sự nỗ lực không ngừng của bản thân và cả những sự giúp đỡ ấy, con giáp này sẽ gặt hái được những thành công rực rỡ.

Năm Ất Tỵ 2025, tuổi Ngọ nằm trong số những con giáp có vận số đỏ bậc nhất với sự nghiệp thành công, cuộc sống dư dả, thậm chí là giàu có. Với nhiều cát tinh xuất hiện trong lá số tử vi như Thái Dương, Văn Xương, Thiên Trù hỗ trợ, con giáp này không chỉ hoàn thành các mục tiêu đã đề ra, mà còn về đích xuất sắc.

(Ảnh minh họa)

Với sự xuất hiện của cát tinh Thái Dương, tượng trưng cho nguồn năng lượng dương, sẽ đem đến hạnh phúc trong cuộc sống và công việc cho người tuổi Ngọ. Họ cũng sẽ không có gì phải lo lắng trong chuyện sức khỏe. Đặc biệt những người tuổi Ngọ là nam giới sẽ càng gặp nhiều may mắn hơn.

Con giáp này còn có sao Văn Xương, chủ về trí tuệ, tài năng, sự mẫn tiệp và danh tiếng, đem đến những tín hiệu tích cực cho chuyện học hành, thi cử cũng như công việc cho người tuổi Ngọ.

Tuổi Ngọ còn có sự hỗ trợ của sao Thiên Trù, một sao tốt chủ về sự giàu có, dư thừa của cải. Có sao Thiên Trù chiếu rọi, tuổi Ngọ có sự nghiệp thăng tiến, thuận lợi, cuộc sống luôn ấm no, sung túc, thậm chí giàu có.

Là con giáp phải chịu nhiều thử thách dịp cuối năm, tuổi Ngọ cần phải nắm bắt những giai đoạn may mắn để kiếm tiền và có sự chuẩn bị tốt nhất. Tử vi học có nói, chẳng bao lâu nữa, con giáp này sẽ bước vào một giai đoạn hoàng kim của mình.

Cụ thể, tháng 9 âm, được tam hợp soi rọi, tuổi Ngọ làm gì hầu như cũng thu về thành công rực rỡ. Dù là làm công ăn lương hay kinh doanh thì đây đều là cơ hội để tích cóp của họ. Thu nhập không ngừng gia tăng, thậm chí có thể nhận những lộc lá bất ngờ, tuổi Ngọ chỉ cần chăm chỉ thì đều gặt hái thành tựu. Đặc biệt, chuyện tình cảm của họ cũng vô cùng suôn sẻ, người độc thân nên biết để tận dụng.

Tuổi Thìn

Tuổi Thìn là con giáp sở hữu tài năng nổi bật, với sự am hiểu sâu rộng trong nhiều lĩnh vực, có tiềm lực lớn để phát triển và thành công rực rỡ trong sự nghiệp. Trong cuộc sống, con giáp tuổi Thìn có tấm lòng nhân hậu và tử tế nên thường có quý nhân hỗ trợ, giúp đỡ hết mình.

(Ảnh minh họa)

Theo các chuyên gia phong thủy, vượt qua năm Giáp Thìn 2024 tương đối thách thức, tuổi Thìn sẽ có sự phát triển vượt bậc về mặt sự nghiệp và tài chính trong năm Ất Tỵ. Dự đoán nửa cuối năm 2025, họ sẽ nằm trong số những con giáp giàu có và thành công bậc nhất.

Được nhiều cát tinh chiếu rọi mà đáng chú ý nhất là Thiên Hỷ, một sao chủ về những may mắn, hỷ sự chiếu rọi, công việc và cuộc sống của con giáp này sẽ rất thuận lợi, hanh thông. Nếu xác định được đúng mục tiêu và nỗ lực đúng cách, con giáp này có thể nắm bắt vận may và về đích viên mãn.

Nếu như tuổi Ngọ sắp bước tới thời kỳ hoàng kim của họ thì tuổi Thìn lại cần thận trọng hơn. Tử vi học có nói, tháng 9 âm, con giáp này tốt nhất không nên có những thay đổi đột ngột trong công việc và cuộc sống. Thay vào đó, họ cần phải bình tĩnh, lựa thời cơ mà quyết định tiến hay lùi. Quan trọng nhất, họ nên chăm lo thật tốt cho sức khỏe của mình, đi lại cẩn thận để tránh rủi ro.

Tuổi Mùi

Theo các chuyên gia phong thủy, tuổi Mùi là con giáp được đánh giá cao bởi khả năng quan sát tinh tế cùng sự khéo léo trong giao tiếp. Dù là làm việc gì thì họ cũng luôn chu toàn, cố gắng làm tốt nhất những gì có thể. Gia đình nào có người tuổi Mùi thì mọi việc đều được sắp xếp đâu vào đấy. Chính sự tận tâm ấy sẽ giúp con giáp này được tín nhiệm, từ đó gặt hái thành tựu rực rỡ trong cả công việc và cuộc sống.

(Ảnh minh họa)

Theo tử vi học, Ất Tỵ 2025 sẽ là một năm rất đáng mong chờ cho con giáp tuổi Mùi. Sự giàu có và thịnh vượng sẽ đến với những ai biết cách nắm bắt cơ hội và không ngừng cố gắng.

Năm Ất Tỵ 2025, con giáp này có khá nhiều cát tinh hộ mệnh. Đầu tiên phải kể đến là sao Hoa Cái, một cát tinh chủ về địa vị, danh tiếng, quyền lực, đem đến nhiều may mắn trong công danh, sự nghiệp. Tiếp đến là sao Lộc Huân, biểu tượng của danh tiếng, sự thăng tiến trong công việc và sự thịnh vượng, giàu có nói chung. Được sao Hoa Cái và Lộc Huân chiếu rọi, con giáp tuổi Mùi sẽ có nhiều cơ hội kiếm tiền, nâng cao chất lượng cuộc sống.

Cát tinh cuối cùng hỗ trợ cho con giáp tuổi Mùi là sao Dịch Mã, cho thấy con giáp này muốn thành công, sung túc thì cần phải bứt phá ra khỏi vòng an toàn của mình và dám chấp nhận sự thay đổi.

Cũng giống như tuổi Thìn, tháng 9 âm cũng là lúc người tuổi Mùi cần có những sự phòng bị kỹ càng. Về mặt đầu tư, họ có thể tiến hành những khoản đầu tư nhỏ lẻ, nhưng đừng quá tham lam mà tham gia việc đầu tư rủi ro. Bên cạnh đó, họ cũng được khuyên nên chú ý trong giao tiếp để tránh thiệt thân. Ngoài ra, con giáp này cũng cần chú ý khi đi lại để bảo đảm an toàn.

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.