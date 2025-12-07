1 cổ phiếu tăng 65% trong năm, hàng loạt tỷ phú bao gồm Warren Buffett đổ xô mua vào ‘như thể không có ngày mai’: Vì sao?

Các tỷ phú quản lý những quỹ phòng hộ lớn thường nằm trong nhóm nhà đầu tư thành công nhất thế giới. Vì vậy, nhà đầu tư cá nhân dễ bị thu hút và cố gắng theo sát mọi động thái của họ.

Tuy nhiên, nhà đầu tư cá nhân cần tự đánh giá rủi ro. Những tỷ phú và các quỹ phòng hộ thường giao dịch theo chiến lược ngắn hạn và dựa trên những lý do rất khác biệt. Họ cũng quản lý các quỹ quy mô lớn, nên không phải mọi quyết định mua bán đều do chính họ trực tiếp đưa ra.

Dù vậy, nhà đầu tư vẫn có thể tham khảo các giao dịch của nhóm tỷ phú để tìm ý tưởng mới. Nếu nhiều tỷ phú đồng loạt mua một cổ phiếu, đó có thể là tín hiệu tích cực cần xem xét thêm.

Và sau đây là một ví dụ về cổ phiếu đang được giới tỷ phủ đầu tư mạnh.

Trong quý 3, nhiều nhà đầu tư tỷ phú đã gom cổ phiếu Alphabet – công ty mẹ của Google. Cổ phiếu này đã tăng 65% tính từ đầu năm đến ngày 2/12.

Tập đoàn Berkshire Hathaway của tỷ phú Warren Buffett mua hơn 17,8 triệu cổ phiếu Alphabet, với giá trị danh mục hiện hơn 5,6 tỷ USD. Duquesne Family Office của Stanley Druckenmiller mua 102.200 cổ phiếu. Coatue Management của Philippe Laffont cũng bắt đầu mua mới gần 2,1 triệu cổ phiếu quý 3.

Alphabet trải qua một năm nhiều biến động. Công ty vừa vượt qua vụ kiện của Bộ Tư pháp Mỹ, trong đó cơ quan này muốn buộc Alphabet thoái vốn trình duyệt Chrome. Thẩm phán liên bang đồng ý rằng Alphabet đã có hành vi mang tính độc quyền trong hệ sinh thái tìm kiếm và quảng cáo số, nhưng không yêu cầu hãng phải thoái vốn khỏi Chrome.

Đầu năm nay, nhiều nhà đầu tư lo ngại về vị thế thống trị của Google trong thị trường tìm kiếm khi ChatGPT xuất hiện. Nhưng Google đã thể hiện năng lực đổi mới. Các bản tổng hợp AI xuất hiện ở đầu trang kết quả. Chế độ AI mới mang lại trải nghiệm tương tự ChatGPT. Một mô hình AI mới cũng được kỳ vọng nâng chất lượng tìm kiếm của Google.

Dù khó có thể gọi bất kỳ cổ phiếu nào trong nhóm Magnificent Seven là rẻ, Alphabet đang giao dịch ở mức chưa đến 30 lần lợi nhuận dự phóng, thấp hơn nhiều so với mức định giá cao ngất của những cổ phiếu AI như Palantir hay Tesla.

Alphabet cũng có mức độ an toàn nhất định. Nếu AI không phát triển như kỳ vọng, công ty vẫn sở hữu nhiều mảng kinh doanh có dư địa tăng trưởng dài hạn như Google Cloud, YouTube, Waymo và mảng bán dẫn mới đang gây chú ý.

Theo Yahoo Finance