1 cô giáo bị cho nghỉ vì lý do không tưởng nhưng nghe chuyện, chính đồng nghiệp cũng chê: Thiếu chuyên nghiệp!

Khả năng bắt chước của học sinh là rất lớn, và trong môi trường giáo dục, giáo viên chính là hình mẫu trực quan nhất để các em noi theo. Nhận thức rõ điều này, nhiều phụ huynh hiện nay đặc biệt khắt khe với các chuẩn mực sư phạm. Mới đây, một sự việc hy hữu đã xảy ra khi một nữ giáo viên ở Trung Quốc bị phụ huynh khiếu nại đến mức bị đình chỉ công tác, chỉ vì cô sử dụng kiểu chữ viết bảng do mình tự sáng tạo mang tên "chữ ngây thơ".

Sáng tạo hay kỹ năng sư phạm kém?

Nguồn cơn sự việc bắt đầu khi nữ giáo viên này chia sẻ lên mạng xã hội hình ảnh các bài giảng với kiểu chữ "ngây thơ". Đặc điểm của kiểu chữ này là các nét tách rời, vuông vức, hoàn toàn không có nét thanh nét đậm hay sự liên kết giữa các con chữ, trông giống hệt nét chữ của trẻ em mới tập viết.

Theo quan điểm của nữ giáo viên, kiểu chữ này giúp học sinh dễ dàng nhận diện mặt chữ, thuận lợi cho việc ghi chép và tiếp thu bài giảng. Tuy nhiên, khi nhìn thấy những hình ảnh này, phụ huynh lại có phản ứng trái ngược hoàn toàn.

Cô giáo bị đình chỉ công việc vì nét chữ như trẻ con

Lý do khiếu nại của phụ huynh rất thực tế: Chữ viết trên bảng của giáo viên quá xấu, thậm chí bị đánh giá là "không bằng học sinh lớp 3". Họ lo ngại rằng với khả năng bắt chước mạnh mẽ của trẻ nhỏ, việc nhìn thấy kiểu chữ này hàng ngày sẽ khiến con em họ học theo, làm hỏng nét chữ chuẩn mực mà gia đình và nhà trường đang cố gắng rèn giũa. Kết quả, trước áp lực từ phụ huynh, nhà trường đã ra quyết định tạm đình chỉ công tác đối với nữ giáo viên này.

Quyết định trên khiến cô giáo cảm thấy oan ức. Cô cho rằng chữ viết của mình tuy không đẹp xuất sắc nhưng vẫn đảm bảo tính rõ ràng, không ảnh hưởng đến việc truyền đạt kiến thức, và việc bị đình chỉ chỉ vì chữ xấu là hình phạt quá nặng nề.

Chữ "Sư phạm" nghĩa là khuôn mẫu

Sự việc sau khi lan truyền trên mạng xã hội đã bùng nổ hai luồng tranh luận. Một số ý kiến bênh vực giáo viên, cho rằng phụ huynh ngày nay đang can thiệp quá sâu vào đời tư và phong cách của thầy cô, thay vì tập trung vào chất lượng giảng dạy cốt lõi.

Tuy nhiên, giới chuyên môn và các giáo viên lâu năm lại có cái nhìn khắt khe hơn. Một giáo viên lão thành thẳng thắn nhận định: "Nhìn nét chữ này có thể đoán ngay cô giáo không xuất thân từ trường Sư phạm chính quy". Đối với sinh viên Sư phạm, rèn chữ viết bảng là môn học nghiệp vụ bắt buộc và cực kỳ khắt khe. Không một sinh viên nào tốt nghiệp bài bản mà lại có kỹ năng trình bày bảng non nớt như vậy.

Trong giáo dục, người thầy không chỉ có nhiệm vụ truyền đạt kiến thức (ngôn giáo) mà còn phải dùng chính hành vi, tác phong của mình để dạy dỗ (thân giáo). Chữ "Sư" nghĩa là thầy, chữ "Phạm" nghĩa là khuôn mẫu. Nếu chữ viết của thầy cô cẩu thả, thiếu thẩm mỹ, rất khó để yêu cầu học sinh phải viết nắn nót, chỉn chu.

Về vấn đề này, trang Sina bình luận: "Thực tế hiện nay, nhiều giáo viên trẻ tham gia giảng dạy không xuất thân từ chuyên ngành Sư phạm mà chỉ qua các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ. Tuy nhiên, đã chọn đứng trên bục giảng, việc rèn luyện chữ viết không chỉ là kỹ năng mà còn là trách nhiệm nghề nghiệp, là sự tôn trọng tối thiểu đối với hai chữ "người thầy" và đối với thế hệ học sinh mà mình đang dẫn dắt".

