1 cậu bé 3 tuổi vẫn chưa biết nói, đến khi cất tiếng lại khiến cả gia đình hoảng sợ phải chuyển nhà ngay trong đêm

Một cậu bé ở Liêu Ninh sau khi chào đời suốt ba năm liền không thể nói chuyện. Cha mẹ đưa con đi khám khắp nơi nhưng tình trạng vẫn không cải thiện. Khi họ gần như chấp nhận sự thật rằng con mình có thể bị câm, thì đến năm 2007, cậu bé bất ngờ cất tiếng nói. Điều đáng nói là, ngay lần đầu mở miệng, cậu đã nói ra những lời khiến cha mẹ sợ hãi đến mức phải lập tức dọn nhà đi nơi khác.

Năm 2004, chị Trần Hiểu Lan, khi đó 36 tuổi, sinh con trai đặt tên là Tất Gia Thụy. Đây vốn là chuyện vui của cả gia đình, nhưng chẳng bao lâu sau, họ phát hiện đứa trẻ có biểu hiện “đờ đẫn”, phản ứng chậm hơn bình thường.

Đến khi ba tuổi rưỡi, đừng nói gọi “bố”, “mẹ”, ngay cả một câu hoàn chỉnh cậu cũng chưa từng nói được. Gia đình đưa con tới bệnh viện ở Đại Liên kiểm tra: lưỡi bình thường, tai bình thường, trí lực cũng không có vấn đề. Nhưng cậu bé nhất quyết không mở miệng nói. Kiểu “không bệnh mà như có bệnh” này còn khiến người ta tuyệt vọng hơn, trái tim người mẹ gần như nguội lạnh.

Thế nhưng, vào một đêm khuya năm 2007, con trai chị Trần bất ngờ chỉ xuống sàn nhà, khuôn mặt đầy hoảng loạn, liên tục kêu lên:

“Dưới đó có người đang nói chuyện! Ồn quá! Con chịu không nổi nữa!”

Nghe con nói vậy, hai vợ chồng dựng hết cả tóc gáy, nghĩ rằng mình gặp chuyện tâm linh. Khi đó họ sống ở tầng một, phía dưới đúng là hệ thống ống sưởi đan chằng chịt. Khoảnh khắc ấy, cha mẹ mới chợt nhận ra: con trai họ không phải là không nghe được, mà là nghe quá rõ .

Để tránh những “âm thanh dưới lòng đất”, cả gia đình chuyển đến sống ở một căn nhà cấp bốn yên tĩnh. Sau khi chuyển nhà, thính giác của cậu bé gần như trở thành “ra-đa”. Bố cậu, anh Tất Chí Minh, tan làm còn chưa về đến làng, cậu đã ở trong nhà nghe ra tiếng xích xe đạp chuyển động.

Đứng ở đầu làng, cậu có thể phân biệt chính xác từng loại động cơ xe chạy qua. Ngay cả tiếng rung rất nhỏ của động cơ xe đưa đón học sinh, cậu cũng nghe rõ mồn một.

Mang theo hàng loạt thắc mắc, cha mẹ đưa con đến Bệnh viện Đồng Nhân Bắc Kinh. Kết luận của các chuyên gia khiến tất cả sửng sốt: quá tải cảm giác.

Người bình thường có thể lọc bỏ tạp âm nền, nhưng cậu thì không. Tiếng nước chảy trong ống, tiếng dây điện rung trong tường, trong tai cậu đều như tiếng sấm nổ.

Khối lượng âm thanh khổng lồ dồn dập tràn vào não bộ, trực tiếp chiếm mất không gian dành cho tư duy ngôn ngữ, khiến cậu hoàn toàn không thể giao tiếp bình thường. Thế nhưng, khi tiếp xúc với piano, “khiếm khuyết” từng khiến cậu đau khổ đến mức muốn tự làm hại bản thân, lại lập tức biến thành một tài năng đỉnh cao.

Năm bốn tuổi, Tất Gia Thụy phát hiện tần số phát ra từ các phím đàn có trật tự rõ ràng, điều này khiến thế giới hỗn loạn trong cậu trở nên ngăn nắp. Cậu sở hữu khả năng cực kỳ hiếm gặp: thính giác tuyệt đối. Những kỹ thuật viên chỉnh đàn chuyên nghiệp phải dựa vào máy móc, còn cậu chỉ cần dùng tai cũng có thể nghe ra sai lệch vật lý cực nhỏ của dây đàn.

Cậu bé từng khóc thét vì tiếng ồn dưới lòng đất, nay trở thành thiên tài làm chủ âm thanh. Cậu từng xuất hiện trên chương trình “Bạn có dám thách đấu?” của Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc, thử thách nghe âm đoán số, khiến khán giả kinh ngạc. Năm 2019, cậu tổ chức buổi hòa nhạc độc tấu cá nhân tại quê nhà, và cùng năm đó, với thành tích xuất sắc, cậu thi đỗ vào Nhạc viện Tchaikovsky – một trong những học viện âm nhạc hàng đầu thế giới.

Theo tôi, câu chuyện của Tất Gia Thụy đã phá vỡ nhận thức cố hữu của chúng ta về cái gọi là “khiếm khuyết”. Nếu năm đó cha mẹ cậu tin vào những lời đồn đoán, hoặc đơn giản là từ bỏ việc điều trị, thì có lẽ thiên tài này đã bị dán nhãn “thiểu năng” hoặc “câm điếc” suốt cả đời.

Thực tế, rất nhiều hành vi khác thường là vì họ đang nhìn thấy một thế giới rộng lớn hơn người khác. Sự can thiệp của khoa học cùng với sự đồng hành kiên nhẫn, mới chính là chìa khóa duy nhất để biến “bệnh lý” thành “tài năng”.

