1 cặp vợ chồng diễn viên sắp ra tòa ly hôn vì nhà trai ngoại tình suốt 5 năm qua?

Ngày 28/10, tờ Sohu đưa tin cuộc hôn nhân của Đường Yên - La Tấn đang là tâm điểm chú ý của dư luận Trung Quốc. Những ngày qua, trong showbiz Hoa ngữ lan truyền thông tin tiểu hoa đán 85 đình đám và tài tử La Tấn đã ly thân sau 9 năm bên nhau (tính từ lúc yêu đến lúc cưới). Đường Yên đã mang con về nhà ngoại sống. Cặp đôi đang làm thủ tục ly hôn và chờ ngày ra tòa.

Nguyên nhân tan vỡ được tiết lộ là vì La Tấn phó mặc chuyện chăm sóc con cái, vun vén gia đình cho 1 mình Đường Yên gánh vác. Do vướng bận con cái, Đường Yên không thể nào hoạt động nghệ thuật "hết công suất". Điều này khiến danh tiếng của cô ngày càng tụt dốc không phanh trong ngành giải trí.

Đường Yên và La Tấn được tiết lộ đã ly thân. Họ đang làm thủ tục ly hôn

Bên cạnh đó, Đường Yên còn không thể tha thứ cho việc chồng lén lút ngoại tình với trợ lý. Năm 2020, truyền thông Trung Quốc đã chụp được hình ảnh nam diễn viên và nữ trợ lý thân mật quá mức trên phim trường. Đáng chú ý, trước khi kết hôn với Đường Yên, La Tấn đã bị nghi vấn có mối quan hệ tình ái với trợ lý riêng của mình. Năm 2018, khi La Tấn và Đường Yên đính hôn và dọn về sống chung rầm rộ trên khắp mạng xã hội, đối diện với cánh phóng viên, nữ trợ lý của La Tấn bỗng tỏ thái độ gay gắt, nghi ghen tuông ra mặt khi ám chỉ Đường Yên là người chiêu trò.

La Tấn bị nghi vấn có mối quan hệ mờ ám với trợ lý từ năm 2020

Từ cuối tháng 8, truyền thông Trung Quốc đã soi ra dấu hiệu xa cách thấy rõ của vợ chồng Đường Yên - La Tấn. Cặp sao bị phát hiện không còn tương tác với nhau trên MXH. Thậm chí khi Đường Yên có dự án mới, La Tấn cũng không đăng bài quảng bá hay công khai ủng hộ bà xã.

Ngoài ra, vào tháng 7 vừa qua, trong cuộc phỏng vấn với truyền thông xứ tỷ dân, Đường Yên đã đích thân bác bỏ tin đồn cô đang mang thai con thứ 2. Đáng chú ý, minh tinh 8X đình đám còn chia sẻ cô không có kế hoạch sinh con nữa. Điều này khiến dân tình nghi vấn mối quan hệ của cặp sao Cẩm Tú Vị Ương đang gặp trục trặc, khủng hoảng.

Trước thông tin sắp ra tòa ly hôn, Đường Yên và La Tấn chưa lên tiếng phản hồi. Trên MXH Weibo, nhiều khán giả hoang mang, lo lắng cho cuộc hôn nhân của cặp sao hàng đầu. Theo nhiều netizen, nếu Đường Yên ly hôn, 2 chữ "ngôn tình" chắc chắn sẽ bị xóa sổ khỏi showbiz Trung Quốc.

Đến hiện tại, đã có 3 minh tinh thuộc lứa "tiểu hoa đán 85" có chuyện tình đẹp như mơ với các tài tử hàng đầu lần lượt ly dị là Dương Mịch - Lưu Khải Uy, Triệu Lệ Dĩnh - Phùng Thiệu Phong, Angelababy - Huỳnh Hiểu Minh. 1 cặp nữa là vợ chồng Lưu Thi Thi - Ngô Kỳ Long cũng đang bên bờ vực ly hôn. Khi tuổi đời các cuộc nhân của lứa tiểu hoa đán 85 quá ngắn ngủi, đứt đoạn giữa chừng, công chúng xứ tỷ dân đặt niềm tin vào Đường Yên và La Tấn. Do đó, nếu cặp sao này thực sự đổ vỡ, người hâm mộ Cbiz sẽ thất vọng tột cùng.

Người hâm mộ đang vô cùng lo lắng cho hôn nhân của Đường Yên - La Tấn

La Tấn và Đường Yên là gia đình nghệ sĩ được công chúng đặc biệt yêu mến. Cả hai ít vướng scandal, họ hẹn hò nhiều năm trước khi cưới và là cặp sao ăn ý trên màn ảnh. Họ từng hợp tác trong các bộ phim như Loạn Thế Giai Nhân (2012), Nữ Đặc Công X (2013), Người Tình Kim Cương (2015), Cẩm Tú Vị Ương (2016), Quá Khứ Lai (2018).

2 ngôi sao hàng đầu công khai hẹn hò vào năm 2016 và nhận được sự ủng hộ từ dư luận xứ tỷ dân. La Tấn được xem là người đàn ông chữa lành trái tim cho Đường Yên. Tiểu hoa đán 85 từng bị nam diễn viên Khưu Trạch phản bội, bỏ rơi và bị suy sụp tinh thần nghiêm trọng đến mức phải nhập viện cấp cứu. Khi đó, La Tấn chính là người chăm sóc, đưa Đường Yên thoát khỏi quãng thời gian khó khăn. Do đó, chuyện tình của Đường Yên - La Tấn được ví như phim ngôn tình ngoài đời thực.

Cặp đôi chính thức về chung nhà sau hôn lễ lãng mạn như cổ tích vào năm 2018, tại cung điện Belvedere ở Vienna (Áo). Sau đó 2 năm, họ hạnh phúc chào đón con gái đầu lòng trong niềm hân hoan của người hâm mộ.



Chính La Tấn là người đã giúp Đường Yên thoát khỏi chuỗi ngày đau khổ, suy sụp vì bị trai tồi bỏ rơi

Nguồn: Sina, Sohu