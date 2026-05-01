1 bức hình lộ luôn 2 cặp đôi Vbiz

Bên cạnh quá trình hoạt động nghệ thuật, chuyện tình cảm của nghệ sĩ Việt cũng nhận được sự quan tâm của đông đảo khán giả. Mới đây, cư dân mạng rần rần trước bức hình do người mẫu Phạm Kiên chia sẻ trên story trang cá nhân.
Chỉ trong một khung hình, netizen lập tức soi ra sự xuất hiện của hai cặp đôi từng nhiều lần vướng nghi vấn hẹn hò. Cụ thể, bức ảnh gây chú ý khi có sự góp mặt của Diệp Lâm Anh - Phạm Kiên cùng Thiên Ân - Kỳ Duyên. Trong buổi gặp gỡ, họ xuất hiện vô cùng thoải mái và thân thiết bên nhau.
Đặc biệt, Diệp Lâm Anh gây chú ý với hành động kề vai, ngồi sát cạnh Phạm Kiên, còn Thiên Ân dựa đầu vào vai Hoa hậu Kỳ Duyên. Đây không phải lần đầu tiên 2 cặp đôi này bị soi "hint" tình cảm. Trước đó, Diệp Lâm Anh và Phạm Kiên từng nhiều lần bị bắt gặp đồng hành cùng nhau trong các chuyến du lịch, sự kiện hay tụ tập bạn bè.
Mối quan hệ giữa Kỳ Duyên và Thiên Ân suốt thời gian qua luôn là chủ đề thu hút sự chú ý của cư dân mạng. Tin đồn hẹn hò của cả hai bắt đầu rộ lên từ giữa năm 2024, khi mạng xã hội lan truyền loạt hình ảnh được cho là ghi lại khoảnh khắc Kỳ Duyên và Thiên Ân xuất hiện cùng nhau tại một quán bar ở TP.HCM với phong cách ăn mặc gợi cảm, thân thiết.
Kể từ đó, netizen liên tục soi ra nhiều "hint" đáng chú ý như check-in cùng địa điểm, đồng hành trong các chuyến du lịch hay sử dụng đồ đôi. Không chỉ thường xuyên xuất hiện cạnh nhau tại các sự kiện, Kỳ Duyên và Thiên Ân còn có nhiều màn tương tác thân thiết trên mạng xã hội. Mỗi lần một người đăng tải hình ảnh hay trạng thái mới, người còn lại gần như lập tức vào bình luận hoặc thả tương tác đầy ẩn ý, càng khiến cộng đồng mạng tích cực "đẩy thuyền" cho cặp đôi.
Diệp Lâm Anh và Phạm Kiên hiện là một trong những cặp đôi chị - em nhận được nhiều sự quan tâm nhất showbiz Việt. Sau thời gian dài vướng nghi vấn hẹn hò nhưng giữ thái độ kín tiếng, thời gian gần đây cả hai dường như đã thoải mái hơn trong việc công khai xuất hiện cùng nhau cũng như tương tác trên mạng xã hội.
Trước đó, Diệp Lâm Anh và Phạm Kiên nhiều lần bị bắt gặp đồng hành trong các chuyến du lịch, diện đồ đôi hay tham gia tụ họp cùng hội bạn thân. Đáng chú ý, đúng dịp Valentine 14/2 vừa qua, Phạm Kiên còn công khai tag tên Diệp Lâm Anh trong bài đăng chia sẻ khoảnh khắc du lịch riêng tư của cả hai. Động thái này nhanh chóng khiến cư dân mạng cho rằng nam người mẫu đang ngầm xác nhận chuyện tình cảm.
Về phía Diệp Lâm Anh, cô từng đăng tải tâm thư thừa nhận bản thân đang trong một mối quan hệ yêu đương và có cuộc sống bình yên, hạnh phúc hơn sau biến cố. Tuy nhiên, nữ người mẫu vẫn lựa chọn không công khai danh tính đối phương để giữ sự riêng tư. Không những vậy, Diệp Lâm Anh còn nhiều lần thẳng thắn đáp trả những ý kiến cho rằng Phạm Kiên không xứng đôi với mình.
Phạm Kiên sinh năm 2000, kém Diệp Lâm Anh 11 tuổi. Anh từng giành ngôi vị Quán quân chương trình The Next Gentleman và là thành viên thuộc đội của Hương Giang. Ngoài hoạt động người mẫu, Phạm Kiên còn tham gia diễn xuất và hợp tác với nhiều thương hiệu thời trang. Nam người mẫu sở hữu chiều cao 1,85m cùng ngoại hình điển trai, vóc dáng săn chắc nên nhanh chóng thu hút sự chú ý sau khi xuất hiện bên Diệp Lâm Anh.