1 Á hậu tổ chức đám cưới sáng nay: Ngọc Châu góp mặt, lộ cơ ngơi của chú rể doanh nhân!

Hương Ly và chú rể doanh nhân tên Tùng Anh sẽ tổ chức lễ cưới vào ngày 6/12. Trước thềm hôn lễ, Hoa hậu Ngọc Châu bất ngờ tung ảnh check in tại lễ gia tiên của Á hậu Hương Ly tại Hà Nội vào sáng 5/12. Cặp đôi thực hiện các nghi thức truyền thống tại nhà riêng của chú rể, không gian được trang hoàng với sắc vàng - xanh làm chủ đạo.

Trong ngày trọng đại, Hương Ly và chồng diện áo dài truyền thống. Trên trang cá nhân, Hương Ly không còn giữ kín bưng mà tung cận dung mạo chú rể. Nàng hậu hài hước cho biết chưa bao giờ nghĩ đến chuyện sẽ làm dâu Hà Nội nhưng nay có duyên phận như thế này. Trong loạt ảnh được bạn bè chia sẻ, có thể thấy nhà chồng Hương Ly vô cùng bề thế, sang trọng.

Hương Ly tổ chức lễ gia tiên tại Hà Nội vào sáng 5/12

Lễ gia tiên của Hương Ly có sự góp mặt của Ngọc Châu, ông Valentin Trần - Chủ tịch Miss Universe Vietnam, người mẫu Kim Dung, Như Mỹ... Cùng thời điểm này, Hoa hậu Khánh Vân cũng hào hứng thông báo đang lên đường đến Hà Nội. Đám cưới Hương Ly sẽ diễn ra vào 6/12, cả hai bắt đầu đón khách từ 17h30, tổ chức tiệc thề nguyện vào 18h30 tại một khách sạn sang trọng, đắt đỏ tại Hà Nội.

Ngọc Châu hào hứng trong ngày trọng đại của Hương Ly

Ông Valentin Trần cũng diện áo dài để chúc phúc người bạn thân thiết

Hội bạn để lộ cơ ngơi hoành tráng của nhà trai

Ngọc Châu, Kim Dung, Như Mỹ và những bạn bè thân thiết đến chúc mừng Hương Ly

Hương Ly từng đăng quang Á hậu 1 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022, ghi điểm nhờ chiều cao 1m76, kỹ năng catwalk chuyên nghiệp và gương mặt sắc sảo. Trước khi bước vào đấu trường nhan sắc, Hương Ly đã có kinh nghiệm làm người mẫu, nhiều lần gây chú ý trên các sàn runway lớn nhỏ. Cô nhiều lần thử sức tại Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam, lọt vào top 5 năm 2019 và 2022. Năm 2023, Hương Ly tiếp tục đăng ký dự Miss Universe Vietnam và đạt danh hiệu Á hậu 1. Sau đó, người đẹp được bổ nhiệm làm Giám đốc quốc gia Miss Universe Vietnam.

Hương Ly nhận lời cầu hôn vào tháng 3/2025. Theo nhiều nguồn tin, bạn trai của cô là một doanh nhân người Hà Nội, không hoạt động trong ngành giải trí. Trước đây anh từng du học tại London (Anh) rồi về kế nghiệp gia đình. Hiện tại chồng tương lai của Hương Ly kinh doanh ngành sản xuất giấy. Trong một lần chia sẻ, khi được hỏi về mẫu người bạn trai sẽ chinh phục được mình, Hương Ly nói: "Khi năng lượng bạn phát ra thế nào thì bạn sẽ gặp người có năng lượng tương tự. Tôi không ngại chờ đợi và cũng không đặt nặng tài chính khi yêu".