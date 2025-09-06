0.0 Bar mang không khí sảng khoái từ TP.HCM ra Hà Nội, các tay lái thủ đô chớ nên bỏ lỡ!

"0.0 Bar – Chuỗi tiệc sảng khoái cho mọi tay lái" mang đến bất ngờ cho người tham gia không đến từ sân khấu hay ánh đèn rực rỡ, mà xuất hiện ở nơi không ngờ nhất: bãi gửi xe. Không gian vốn chỉ để giữ chỗ cho "xế cưng" nhưng nay lại thành lối vào tiệc sảng khoái của Heineken 0.0 - điều mà các tay lái thường nghĩ là "không thể". Lần đầu tiên, các tay lái Thủ đô được thoải mái kết nối, tự tin nâng ly mà vẫn tỉnh táo cầm lái khi ra về.

Ngay khi hoàn tất việc gửi xe tại bãi đỗ, các tay lái sẽ nhận được một "tấm thẻ quyền năng". Nhưng khác với chiếc thẻ quen thuộc chỉ để mở barie, lần này nó chính là "chìa khóa" mở ra cả một bữa tiệc vui phía sau. Chạm thẻ vào cánh cửa 0.0 Bar, các tay lái được trao đặc quyền chưa từng có: bước vào một trải nghiệm kết nối đầy mới mẻ – nơi họ có thể tự tin nâng lon, tận hưởng trọn vẹn sự sảng khoái mà bấy lâu tưởng chừng khó thể có được với những người muốn làm chủ vô-lăng. Khoảnh khắc ấy mở ra một hành trình kết nối đầy sảng khoái, mang đến trải nghiệm khác biệt mà chỉ Heineken 0.0 có thể mang lại – "0.0 Bar – Chuỗi tiệc sảng khoái cho mọi tay lái".

Với chuỗi tiệc 0.0 Bar độc đáo, việc vừa nhập tiệc hết mình vừa ra lái tự tin là điều hoàn toàn có thể.

Bắt đầu từ giữa tháng 8 ở Saigon Centre và Thiso Mall (TP. HCM), 0.0 Bar đã có màn xuất hiện đầy ấn tượng thu hút đông đảo tay lái tham gia. Không chỉ là điểm hẹn của những vị khách muốn làm chủ tốc độ, sự kiện còn quy tụ những gương mặt quen thuộc như DJ Mie, An Trương, Duy Khánh, Lê Gia Huy,... để cùng nhau trải nghiệm kết nối và tận hưởng bầu không khí sảng khoái không giới hạn cùng Heineken 0.0.

Sự kiện của Heineken 0.0 thu hút nhiều nghệ sĩ quen thuộc đến trải nghiệm.

Anh Phong Hồ, một trong số hàng ngàn vị khách được mời nhập tiệc tại 0.0 Bar, chia sẻ rằng anh đã vô cùng ngạc nhiên, bởi nơi đây tưởng chừng chỉ để đỗ xe nay lại là cánh cửa mở ra một quán bar ngoài trời đầy mới lạ. Chỉ cần có "tấm thẻ quyền năng" trên tay, ngay lập tức, anh đã hòa mình vào không gian tiệc sôi động.

"Không thể ngờ khi ngay khu vực ngoài trời lại có không gian độc đáo, náo nhiệt mà lại thích hợp để kết nối như thế này! 0.0 Bar có đầy đủ tính năng của một quán bar, từ DJ, âm nhạc, thức uống đến các trò chơi tương tác. Mình ấn tượng với những ly mocktail phá cách được pha chế cùng Heineken 0.0. Chỉ mới nhấp ngụm Green Spark đầu tiên là mình đã thấy "wow" rồi. Vị matcha thanh mát quyện với vị dừa béo mịn vừa mượt vừa sảng khoái. "Đã" vô cùng! Nhưng hơn hết là sau tiệc vui hôm nay mình vẫn tỉnh táo để lái xe về nhà một cách tự tin nhất", anh Phong Hồ chia sẻ.

Hòa cùng tiệc vui của Heineken 0.0, Tú Anh và Tấn Phát không ngại trời nắng như đổ lửa vẫn chạy xe từ phường Khánh Hội sang Thiso Mall để tận mắt chiêm ngưỡng với bàn tiệc "rơi" độc đáo tại 0.0 Bar.

Bàn tiệc 0.0 Bar trở thành nơi kết nối sảng khoái của hàng ngàn tay lái tại Tp.HCM.

"Khoảnh khắc chiếc bàn từ từ hạ xuống để lộ các ly mocktail, Heineken 0.0 và thức ăn đã được bày sẵn, mình thấy như vừa bốc trúng "sít-rịt". Mình chọn ly Fresh Bond vị vải ngọt thanh hòa cùng hương basil tươi mát, còn bạn mình thì chọn Sunrise có syrup lựu hoa hồng với nước ép cam tươi. Vị thơm ngon, êm mượt, không cồn nên tụi mình tận hưởng thoải mái, an tâm lái xe về nhà. Mình còn làm quen với vài người bạn mới!", Tú Anh hào hứng bày tỏ.

Đằng sau trải nghiệm sảng khoái ấy chính là bộ ba mocktail Fresh Bond, Sunrise, Green Spark khuấy động vị giác đúng chuẩn Heineken 0.0. Điểm chung của cả ba chính là hương vị êm mượt, sảng khoái từ Heineken 0.0 - 0,0% độ cồn, được phối hợp tinh tế cùng nhiều nguyên liệu tươi mới: từ vải ngọt thanh, cam mọng nước, táo xanh giòn mát, dưa hấu đỏ mọng đến matcha, kem phô mai hay hương basil thanh dịu tạo nên những thức uống sáng tạo, khuấy động vị giác mà vẫn êm mượt sảng khoái đúng chuẩn Heineken 0.0. Không chỉ mang đến một trải nghiệm thưởng thức độc đáo, với Heineken 0.0, các tay lái hoàn toàn có thể nhập tiệc kết nối mà vẫn tự tin cầm lái.

Không dừng lại ở đó, những chiếc lót ly cũng "giấu" nhiều điều thú vị. Mỗi chiếc đều ẩn chứa những thử thách như "chụp selfie cùng người mặc áo cùng màu" hay "tạo dáng thật ngầu với ai đó đeo vòng tay giống mình"... tuy đơn giản nhưng đã xóa nhòa khoảng cách, biến người lạ thành quen, giúp mọi người dễ dàng bắt chuyện, tự tin nâng ly và kết nối trong một cuộc vui có trách nhiệm.

Với Heineken 0.0, các tay lái tự tin nâng ly kết nối mà vẫn tỉnh táo khi ra về.

Bên cạnh đó, các hoạt động tương tác như màn hình check-in vô cực và các trò chơi kết nối cũng là một trong những điểm nhấn ấn tượng không thể bỏ lỡ. Niềm vui như được nhân đôi khi nhiều phần quà thiết thực, thời trang như nón bảo hiểm, túi tote hay những lon Heineken 0.0 mát lạnh được trao tặng đến mọi người, để ai cũng có một kỷ niệm nho nhỏ cùng 0.0 Bar.

Khoảnh khắc ra về, mỗi người đều mang theo niềm vui trọn vẹn, dư âm hứng khởi từ những trải nghiệm kết nối sảng khoái cùng bạn bè. Khác với những bữa tiệc thông thường, niềm vui ấy không còn đi kèm nỗi bận tâm về việc di chuyển, bởi họ vẫn giữ được sự tỉnh táo và hoàn toàn tự tin cầm lái về nhà an toàn. Chính cảm giác vừa sảng khoái kết nối, vừa an tâm trên hành trình về nhà ấy đã làm nên sự khác biệt mà Heineken 0.0 mang đến - một bữa tiệc đầy đủ niềm vui và một hành trình trở về an toàn.

Với chuỗi tiệc 0.0 Bar, Heineken 0.0 một lần nữa khẳng định: chọn cầm lái không đồng nghĩa đứng ngoài cuộc vui. Với Heineken 0.0, mọi "tay lái" đều có thể kết nối, tận hưởng hết mình, và vẫn giữ trọn sự tự tin sau vô lăng trên đường về nhà.

Tiếp nối những trải nghiệm bùng nổ tại Tp.HCM, "0.0 Bar - Chuỗi tiệc sảng khoái cho mọi tay lái" sẽ chính thức gặp gỡ cộng đồng các tay lái ở thủ đô Hà Nội tại hai điểm đến quen thuộc: Aeon Long Biên (6/9 - 7/9) và Lotte Tây Hồ (14/9 - 16/9). Hãy sẵn sàng để trải nghiệm những bất ngờ mới mẻ và kết nối cùng Heineken 0.0!

*Người dưới 18 tuổi không được sử dụng rượu, bia. Không sử dụng rượu, bia khi tham gia giao thông.

