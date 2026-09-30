0 điểm nào chê được nàng thơ giấu cả nước sinh con trai cùng chủ tịch nổi tiếng showbiz

Hình ảnh hiếm hoi về con trai của cặp đôi nàng thơ - chủ tịch showbiz cũng đã được hé lộ.

Sáng 29/9, tờ 163 đưa tin, Hà Tuệ - bà xã "anh sếp showbiz" Trần Vỹ Đình vừa thu hút trọn vẹn mọi ống kính truyền thông khi xuất hiện trong sự kiện khai trương của 1 thương hiệu trang phục thể thao nổi tiếng. Mỹ nhân sinh năm 1989 diện áo sát nách năng động kết hợp cùng bộ váy ngắn và boots cao cổ. Set trang phục giúp cô khoe trọn đôi chân dài miên man, vòng eo con kiến và bờ vai ngọc ngà đáng ngưỡng mộ. Mái tóc dài buông xõa cùng những đường nét thanh tú nhưng không kém phần sắc sảo trên khuôn mặt cũng góp phần giúp bà xã Trần Vỹ Đình tôn lên được khí chất ngút ngàn trước ống kính máy quay.

Dưới lăng kính camera thường chân thực, Hà Tuệ vẫn đẹp bất chấp và bừng sáng nhờ nhan sắc cuốn hút cùng khí chất chuẩn siêu mẫu. Đặc biệt, điều khiến công chúng ngỡ ngàng hơn cả chính là việc thiên thần Victoria’s Secret vẫn giữ được vóc dáng đỉnh cao ở tuổi 37 dù đã trải qua hành trình sinh nở. Nữ ngôi sao 8X đã chứng minh cho khán giả thấy rằng thời gian hay việc sinh con cũng không thể làm phai tàn đi nhan sắc của cô. Thậm chí theo thời gian, nhan sắc của bà xã Trần Vỹ Đình lại còn ngày càng trở nên mặn mà, quyến rũ hơn.

Trên các diễn đàn mạng xã hội, netizen đồng loạt chấm cho Hà Tuệ 0 điểm sau khi chiêm ngưỡng màn lộ diện mới nhất của cô, nhưng 0 điểm ở đây tức là không có điểm nào để chê.

Hà Tuệ chứng minh được sắc vóc đỉnh cao qua ống kính camera thường. Nguồn: Weibo

Trong làng mốt xứ Trung, Hà Tuệ luôn được xem là gương mặt bảo chứng cho vẻ đẹp thanh tao, sang trọng. Từ nhan sắc cho đến nụ cười của siêu mẫu hàng đầu đều khiến cho người hâm mộ khó lòng rời mắt. Ảnh: Weibo

Trong màn xuất hiện mới đây, người đẹp 8X lại 1 lần nữa khiến cộng đồng mạng phải "đứng ngồi không yên" trước visual quyến rũ của mình. Từ mọi góc độ và trong mọi khoảnh khắc, nhan sắc cùng khí chất sang chảnh của Hà Tuệ cũng đều nhận được lời khen ngợi từ công chúng. Ảnh: Weibo

Bên cạnh thần thái chuẩn siêu mẫu đẳng cấp thế giới, vóc dáng nuột nà, vòng nào ra vòng nấy của bà xã Trần Vỹ Đình cũng gây ấn tượng mạnh với công chúng. Ảnh: Weibo

Còn nhớ trước đó vào tháng 10/2025, Hà Tuệ bất ngờ thông báo đã sinh con trai cho tài tử Trần Vỹ Đình. Trước đó, cặp đôi gần như giữ kín toàn bộ quá trình yêu đương lẫn mang thai, chỉ đến khi "ván đã đóng thuyền" mới chính thức công khai với công chúng. Chính vì vậy, tin vui năm ấy từng gây chấn động mạng xã hội và khiến nhiều người hâm mộ "đứng hình", không tin nổi vào tai mình. Do đó, kể từ sau khi lên chức mẹ, cuộc sống cũng như sắc vóc của Hà Tuệ luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt từ cư dân mạng.

Cách đây không lâu, cuối cùng siêu mẫu Victoria’s Secret cũng chịu công khai hình ảnh hiếm hoi về quý tử đầu lòng lên trang cá nhân. Ảnh: Weibo

Trần Vỹ Đình - Hà Tuệ dính tin hẹn hò vào tháng 8/2021. Khi đó, nam diễn viên bị bắt gặp đưa đón Hà Tuệ trong nhiều ngày. Cặp đôi được công chúng ủng hộ nhiệt liệt vì kín tiếng, không sử dụng đời tư để PR tên tuổi và có ngoại hình lẫn sự nghiệp "xứng đôi vừa lứa".

Tới tháng 3/2023, cặp sao bất ngờ gặp trục trặc và chia tay nhau 1 thời gian. Đến cuối năm 2023, họ mới cho nhau cơ hội, hàn gắn mối quan hệ tình cảm.

Trần Vỹ Đình sinh năm 1985, ngoài là tài tử hàng đầu showbiz Hoa ngữ, còn là thiếu gia của 1 gia tộc giàu có bậc nhất đất Hong Kong (Trung Quốc). Cha nam diễn viên Cổ Kiếm Kỳ Đàm là trùm bất động sản, anh trai Trần Vỹ Đình làm trong ngành vận tải biển, còn chị gái điều hành 1 doanh nghiệp may mặc có nhiều nhà máy ở Dubai.

Bản thân Trần Vỹ Đình nắm giữ gia sản lên tới hàng trăm triệu NDT (hàng trăm tỷ đồng) và là chủ của 1 thương hiệu thời trang có tên tuổi. Nam diễn viên có 2 biệt thự trong The Leighton Hill - khu dân đắt đỏ nhất thế giới. Anh cũng từng khiến dân tình "lác mắt" khi xuống phố với những chiếc xe đến từ các thương hiệu hàng đầu như Rolls-Royce, Lamborghini, Audi, Mercedes-Benz, Maserati... trong đó có những chiếc là phiên bản giới hạn hoặc được sản xuất riêng.

Trong khi đó, Hà Tuệ là người mẫu hàng đầu Trung Quốc, được mệnh danh là "Hà tiên cô" vì sở hữu vẻ đẹp ngọt ngào, gương mặt đậm nét Á Đông. Cô là 1 trong số ít người mẫu Trung Quốc từng biểu diễn cho show thời trang nội y của Victoria’s Secret. Hà Tuệ cũng là người mẫu xứ tỷ dân sải bước nhiều nhất ở "đêm thời trang sexy nhất hành tinh".

Trần Vỹ Đình - Hà Tuệ đều sở hữu diện mạo xuất chúng. Ảnh: Weibo

Trần Vỹ Đình còn là "anh sếp" nức tiếng ở showbiz xứ Trung, có 1 thương hiệu thời trang của riêng mình. Ảnh: Sohu



