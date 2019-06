Vụ "giang hồ bao vây công an" ở Biên Hòa: Nhân chứng tại nhà hàng nói gì?

Liên quan vụ hàng chục người xăm trổ bao vây 2 ôtô được cho là của các cán bộ công an tại một con phố ở TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai vào chiều 12-6, sáng nay (13-6), phóng viên Báo Người Lao Động liên lạc với đại tá Huỳnh Tiến Mạnh, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai để có thêm thông tin nhưng đại tá Mạnh liên tục khóa máy.

Ông Nguyễn Văn Thọ, Trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh Đồng Nai, cho biết hiện theo quy định không còn quyền phát ngôn. Còn ông Phạm Hoàng Tiến, Phó trưởng Công an TP Biên Hòa, nói muốn có thông tin phải liên hệ với Ban Giám đốc hoặc Văn phòng Công an tỉnh Đồng Nai.

Cũng trong sáng 13-6, chúng tôi quay lại hiện trường, không khí tại khu vực nhà hàng L.V, đường Đăng Văn Trơn đã yên tĩnh.

Trái ngược với sự náo loạn vào chiều trước đó, khi hàng chục người xăm trổ gần như bao vây hết cả đoạn đường và Cảnh sát 113 sau đó đến canh chừng, xử lý.



Theo lời kể của các nhân chứng phía nhà hàng, vụ việc xảy ra khoảng 13 giờ 40. Lúc này, hai nhóm khách, một nhóm khoảng 10 người và nhóm kia khoảng 4-5 người đang ăn nhậu ở phòng Vip 8 và Vip 2.

Theo phía nhà hàng, đây là 2 nhóm khách mà các nhân viên quen mặt. Hai nhóm này đều ăn nhậu tại đây bắt đầu vào lúc khoảng 10 giờ sáng.

Rất đông những "giang hồ xăm trổ" đã xuất hiện khiến người dân ngỡ ngàng (ảnh: CTV)

Thời điểm xảy ra vụ việc, nguyên nhân ban đầu được cho là một người của nhóm 4 người đã lao từ phòng ra và ói không kiểm soát, văng trúng người của nhóm đông hơn. Cãi nhau xảy ra và nhóm có người nôn ói đã xin lỗi nhưng người của nhóm kia không chấp nhận.

Một lúc sau, nhóm 4 người trực tiếp sang phòng đông người hơn để tiếp tục xin lỗi nhưng ẩu đả lại xảy ra. Một người của nhóm 10 người đã bị văng miểng trúng vào trán, chảy máu.

Cũng theo phía nhà hàng, lúc này bảo vệ xuất hiện và hai bên đã tự chủ động dừng xích mích, trật tự được vãn hồi "như không có chuyện gì".

Vụ việc được cho là xảy ra giữa băng nhóm xăm trổ và công an, thông tin này đang tiếp tục được làm rõ (ảnh: CTV)

Tuy nhiên, ngay lúc này nhóm 4 người lên 2 ôtô ra về, vừa ra đến cổng nhà hàng thì bị một nhóm người đi ôtô và xe máy chặn lại. Nhóm người mới xuất hiện này được cho là do nhóm khách 10 người trong nhà hàng gọi đến.

Sự việc lúc này mất kiểm soát. Cả đoạn đường ách tắc. Cảnh sát 113 xuất hiện và 1 trong 2 ôtô bị chặn tìm cách rời đi nhưng được hơn 100m về hướng cầu An Hảo đã bị các xe bán tải, xe máy của nhóm người đến sau tiếp tục chặn. Chiếc xe tìm cách thoát vòng vây này còn bị đâm xịt lốp.

Khu vực xảy ra vụ việc sáng nay đã yên tĩnh

Sự việc đã khiến cả cung đường hỗn loạn trong buổi chiều. Người dân chứng kiến hàng chục người xăm trổ đứng đầy cung đường, bao vây 2 chiếc xe "nạn nhân".

Cả trăm cảnh sát sau đó tăng cường. Đến cuối chiều, cảnh sát mới vãn hồi được trật tự, các bên được đưa về trụ sở công an để làm rõ; xe bị hư hỏng được xe cứu hộ kéo về để tiếp tục điều tra.

Người dân tại hiện trường thông tin, những người xăm trổ là thuộc băng anh chị tại địa bàn. Còn các nguồn tin khác khẳng định, trong nhóm 4 người "có 2 người là cán bộ công an tỉnh Đồng Nai".