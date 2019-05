Vụ em giết anh rồi phi tang thi thể: Lời kể của người phụ nữ bị cứa cổ

2 nạn nhân có quan hệ tình cảm

Ngày 14/5, Thượng tá Cao Ánh Hồng - Phó trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An cho biết, hiện cơ quan này đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ án xảy ra tại huyện Quỳnh Lưu khiến 2 người thương vong.



Liên quan đến vụ án này, công an đang tạm giữ hình sự đối tượng Hồ Đăng Kế (SN 1974, trú huyện Đông Anh, Hà Nội). Kế chính là nghi phạm duy nhất cứa cổ khiến người anh họ Hồ Đăng Hội (SN 1969) tử vong và bà Hồ Thị Hảo (SN 1974, cùng trú xã Quỳnh Bảng) nguy kịch.

Ngày 14/5, chúng tôi tìm về gia đình 2 nạn nhân ở xóm Văn Học (xã Quỳnh Bảng). Dù sự việc đã xảy ra 2 ngày trước nhưng người dân nơi đây không thôi bàn tán xôn xao.

Ngôi nhà nơi xảy ra vụ án.

Ở địa phương, ông Hội được đánh giá sống hiền lành và không có thù oán với ai. Ông Hội đã có gia đình, các con lớn lập nghiệp ở xa nhưng vợ chồng ly thân nhiều năm nay. Hàng ngày, ông Hội ở nhà nuôi lợn, bò, gà.

Nạn nhân Hảo cũng đã có gia đình và ly thân từ lâu. Các con bà Hảo đi làm ăn xa. Thời gian trước, bà Hảo ở nhà bán hàng ăn sáng nhưng nay không còn bán nữa. Có thời gian, ông Hội về sống chung với bà Hảo như vợ chồng.

Mâu thuẫn chuyện vay mượn tiền dẫn đến án mạng

Ông Nguyễn Văn Long - Trưởng Công an xã Quỳnh Bảng (Quỳnh Lưu, Nghệ An) cho biết, trước đây Kế ở địa phương nhưng cả gia đình chuyển ra Hà Nội để sinh sống và làm việc.

Ông Hội bị em họ sát hại rồi phi tang xác.

Sáng 12/5, Kế từ Hà Nội về Nghệ An và tìm đến nhà anh họ mình là ông Hội để giải quyết mâu thuẫn chuyện tiền bạc vay mượn trước đó. Khi về nhà, ông Hội dùng xe máy chở Kế đi vài vòng trên đường làng. Người dân thấy Kế luôn mang theo balo và chiếc khẩu trang bịt kín mặt.

Khoảng 9h30 cùng ngày, ông Hội nổ máy để tiếp tục chở Kế đi. Tuy nhiên, từ phía sau Kế tiến đến dùng con dao rọc giấy cứa một phát mạnh khiến anh họ mình đứt cổ, tử vong tại chỗ.

Khi ông Hội ngã xuống sân gần cổng nhà, Kế lấy xe máy đè lên và lấy bó cây ngô khô đậy lại.

"Sau khi giết anh họ mình, Kế lấy điện thoại nạn nhân Hội điện cho một số người trong đó có bà Hảo để nói bà này về nhà. Một số người khi thấy số máy ông Hội gọi đến nhưng không nói gì liền gọi và nhắn tin lại nhưng cũng không thấy ai trả lời. Công an nhận định ông Hội bị sát hại khoảng lúc 9h30'.

Kế sau đó đi bộ đến nhà bà Hảo cách đó không xa. Theo lời kể bà Hảo thì bà này nói Kế đang nợ của bà 300 triệu nên về trả. Khi về nhà anh Hội nhưng không gặp được nên sang nhà bà Hảo để trả tiền. Khi bà Hảo quay lưng lại để rót nước mời thì Kế rút con dao rọc giấy cứa cổ bà Hảo", ông Long thông tin.

Công an đang điều tra vụ án.

Bị tấn công, bà Hảo phản kháng lại rồi hô hoán. Kế tiếp tục cầm con dao rọc giấy đâm vào cổ bà Hảo thì gãy dao. Vẫn không buông tha, Kế tiếp tục lao vào cứa cổ người này. Lúc này người hàng xóm đối diện nhà nhìn thấy cảnh 2 người vật lộn liền hô hoán mọi người chạy vào ứng cứu bà Hảo.

Bị lộ chuyện, Kế bỏ chạy nhưng bị người dân vây bắt và đánh đập. Tuy nhiên, khi người dân chỉ mới đánh vài cái thì Kế giả vờ ngất xỉu để tránh bị đánh.

Nhận được thông tin, Công an xã Quỳnh Bảng đã lập tức xuống hiện trường, đưa đối tượng Kế và nạn nhân Hảo đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa huyện Quỳnh Lưu. Do Kế giả vờ nên không bị thương gì. Riêng bà Hảo bị thương với nhiều vết cứa ở cổ nên được chuyển vào Bệnh viện đa khoa tỉnh cấp cứu.

Ông Long kể thêm, Công an phát hiện chiếc ba lô của Kế mang theo tại hiện trường và kiểm tra bên trong thì có một số vật dụng và một gói thuốc diệt cỏ bọc trong khăn nên nhận định, có thể Kế đã xác định sau khi gây án với 2 nạn nhân thì sẽ dùng thuốc diệt cỏ để tự sát.

Nghi phạm Kế thì khai bà Hảo và ông Hội vay tiền của hắn nên về đòi. Tuy nhiên, bà Hảo chửi bới Kế và nói đã trả tiền cho anh em của Kế rồi.

Khám nhà ông Hội, công an phát hiện một tờ giấy có nội dung anh trai bà Hảo bán đất giá trị 1,3 tỷ đồng. Tuy nhiên công an nhận định có thể đây là giấy giả của ông Hội viết ra để mục đích giải quyết chuyện nợ tiền. Giờ công an đang làm rõ lời khai của hai bên nhưng mâu thuẫn là từ chuyện vay mượn tiền bạc", ông Long thông tin thêm.

Thượng tá Cao Ánh Hồng - Phó trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An cho biết, hiện công an đã lấy được lời khai nghi phạm Kế. Tuy nhiên đó chỉ mới là một chiều và hiện đang lấy lời khai nạn nhân Hảo để làm rõ vụ án.