Vụ em giết anh họ rồi phi tang thi thể: Nghi phạm giả vờ ngất xỉu khi bị vây bắt

Ngày 13/5, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An cho biết, phía đơn vị này đang tạm giữ hình sự đối tượng Hồ Đăng Kế (SN 1974, trú huyện Đông Anh, Hà Nội) để điều tra về hành vi Giết người.



Kế là nghi phạm gây ra vụ án làm người anh họ Hồ Đăng Hội (SN 1969, trú xã Quỳnh Bảng, huyện Quỳnh Lưu) tử vong và một người phụ nữ là Hồ Thị Hảo (SN 1974, cùng trú xã Quỳnh Bảng) bị thương một ngày trước.

Ông Nguyễn Văn Long - Trưởng Công an xã Quỳnh Bảng (Quỳnh Lưu, Nghệ An) cho biết, giữa nghi phạm Kế và nạn nhân Hội có quan hệ anh em họ hàng. Kế gọi Hội bằng anh.

Trước đây nạn nhân Kế sinh sống trên địa bàn xã nhưng sau đó đã chuyển ra Hà Nội sinh sống và làm việc nhiều năm trước. Thỉnh thoảng, Kế vẫn về thăm người thân ở quê.

Sau khi giết anh họ, Kế lấy xe máy đè lên nạn nhân và dấu dưới đống cây ngô khô.

Sáng 12/5, Kế bắt xe từ Hà Nội về quê tại xã Quỳnh Bảng. Kế sau đó tìm đến nhà anh Hội. Khoảng 9h30’ trong lúc nói chuyện tại nhà thì xảy ra mâu thuẫn, Kế dùng dao đâm khiến anh Hội tử vong. Sau khi gây án, Kế kéo xác nạn nhân ra rồi dùng xe máy đè lên, lấy thân cây ngô khô che đậy lại.

Kế tiếp tục đi bộ tìm đến nhà chị Hồ Thị Hảo cách đó chừng 1km. Tại đây, Kế lao vào dùng dao cứa cổ chị Hảo. Bị nạn nhân chống cự, Kế bỏ chạy nhưng bị người dân hô hoán bắt giữ lại và đánh vài cái vào người.

Bị đánh, Kế giả vờ ngất xỉu để tránh bị mọi người đánh tiếp. Kế sau đó được công an xã đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa huyện Quỳnh Lưu. Tuy nhiên, bác sỹ xác định Kế không bị vết thương nào nghiêm trọng.

Riêng nạn nhân Hảo sau đó được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa huyện Quỳnh Lưu và chuyển vào Bệnh viện đa khoa tỉnh Nghệ An để cấp cứu với nhiều vết thương ở cổ, nguy kịch tính mạng.

"Ông Hội đã có vợ và con lớn nhưng ly thân nhiều năm nay. Còn bà Hảo cũng có gia đình và ly thân chồng nên ra ở riêng. Có thời gian ông Hội đến sống cùng bà Hảo. Sau vụ việc, công an xã đã báo cáo Công an huyện và Công an tỉnh để tiếp tục điều tra", ông Nguyễn Văn Long - Trưởng Công an xã Quỳnh Bảng nói.

Công an Nghệ An sau đó đã đến khám nghiệm hiện trường tại nhà nạn nhân Hội và nạn nhân Hảo đồng thời tạm giữ hình sự đối tượng Kế.

"Công an đã lấy lời khai nghi phạm Kế nhưng chưa lấy lời khai được của nạn nhân Hảo nên chưa xác định được nguyên nhân vụ việc", lãnh đạo Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An nói.

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.