Em họ từ xa về đâm chết anh rồi phi tang thi thể

Ngày 13/5, Công an tỉnh Nghệ An đang tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân vụ án mạng khiến 2 người thương vong xảy ra một ngày trước trên địa bàn xã Quỳnh Bảng (huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An).



Thông tin ban đầu cho biết, ngày 12/5, Hồ Đăng Kế (SN 1974, trú tại Hà Nội) tìm đến nhà anh họ mình là Hồ Đăng Huội (SN 1969, trú xã Quỳnh Bảng). Tại đây, Kế đã dùng dao sát hại anh họ mình rồi kéo xác nạn nhân ra cổng và lấy cây ngô, bạt đậy lên.

Sau khi gây án, Kế tiếp tục cầm dao chạy đến nhà chị Hồ Thị Hảo (SN 1974) cách hiện trường ban đầu khoảng 1km. Tại đây, Kế cầm dao lao vào cứa cổ chị Hảo. Bị tấn công, chị Hảo chống cự nên Kế buông ra rồi bỏ chạy.

Thi thể nạn nhân Huội được Kế dấu dưới đống cây ngô ở cổng nhà.

Nghe tiếng hô hoán của chị Hảo, người dân xung quanh đã truy đuổi khống chế được Kế ngay sau đó. Đối tượng Kế sau đó được đưa về trụ sở công an để điều tra làm rõ vụ việc. Riêng nạn nhân Hảo được đưa đi cấp cứu trong tình trạng bị thương khá nặng ở cổ.

"Kế là em họ của nạn nhân Huội. Giữa nạn nhân Huội và Hảo cũng có mối thân quen. Hiện công an đang lấy lời khai đối tượng Kế để làm rõ nguyên nhân vụ việc", một cán bộ công an thông tin.

Hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.