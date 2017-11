Vì sao nhiều người sợ đi máy bay? 8 cách giúp khắc phục nỗi sợ hãi khi bay

Theo Hiệp hội Hàng Không Quốc Tế (the International Air Transport Association – IATA), hiện nay có khoảng hơn 100,000 chuyến bay mỗi ngày trên thế giới. Ước tính khoảng 3.7 tỉ lượt hành khách sử dụng máy bay để di chuyển trên toàn thế giới trong năm 2017.

Theo thông tin của tạp chí Nghiên Cứu Công Nghiệp Vận Chuyển (the journal Research in Transportation Economics), hàng không là hình thức vận chuyển an toàn hơn bất kỳ hình vận chuyển khác khi so sánh với xe hơi, tàu phà, tàu điện ngầm, xe lửa, xe bus.

Thế nhưng, đôi khi ngay cả những hành khách thường xuyên di chuyển bằng máy bay cũng có những cảm giác khó chịu khi ngồi trên máy bay. Đặc biệt là lúc máy bay rung lắc khi gặp thời tiết xấu, hoặc khi chuẩn bị cất cánh và hạ cánh.

Những cảm giác khó chịu thông thường sẽ qua nhanh chóng. Tuy nhiên, đó là đối với những người bình thường, còn đối với những người có "Hội chứng sợ bay" (tiếng Anh gọi là aviophobia) thì lại là chuyện khác.

Những người có "hội chứng sợ bay" thường xuyên có cảm giác căng thẳng, khó chịu dai dẳng kéo dài khi ngồi trên máy bay. Không chỉ vậy, một số người còn có cảm giác sợ hãi thái quá mỗi khi máy bay rung lắc hoặc khi cất cánh, hạ cánh.

Những nguyên nhân nào gây ra nỗi sợ bay?

Nguyên nhân thường gặp nhất là khi bạn bị ám ảnh về một chuyến bay tồi tệ nào đó từng xảy ra trong quá khứ, hoặc ám ảnh khi nghe kể về một sự cố kinh hoàng trên máy bay, hay tin tức tai nạn máy bay trên các phương tiện truyền thông như báo đài, vô tuyến.

Cảm giác mất kiểm soát nỗi sợ khiến bạn bị căng thẳng tột độ, đó là một dấu hiệu cho thấy bạn đang mắc phải một hội chứng có tên là "Hội chứng sợ bay" (aviophobia).

Những người mắc hội chứng này thường suy nghĩ rằng, mình không thể làm được gì để sống sót nếu có một sự cố nào đó với máy bay khi đang ở trên độ cao hàng ngàn mét. Họ sợ hãi và không thể nào kiểm soát được nỗi sợ, điều này dẫn đến sự căng thẳng cực độ kéo dài một cách liên tục và dai dẳng trong suốt chuyến bay.

"Hội chứng sợ khoảng hẹp" (Claustrophobia) cũng là một trong những nguyên nhân khiến cho một số người sợ bay. Khoang hành khách của máy bay thường chật chội, đông người khiến cho họ sợ hãi kéo dài trong suốt chuyến bay, nhất là khi máy bay cất cánh và hạ cánh.

Hãy nói chuyện với những người có nhiều kinh nghiệm di chuyển bằng máy bay

8 cách giúp bạn kiểm soát nỗi sợ khi bay

- Ngồi ở giữa. Hít thật sâu và đếm từ 1 đến 4, sau đó thở ra toàn bộ khí trong lồng ngực và đếm từ 5 đến 6.

- Tập trung vào một cái gì đó, khép chân lại và khoanh tay lại trước ngực. Hít thở sâu và đưa lưỡi chạm vào thành trên họng.

- Đóng cửa sổ máy bay để bạn không phải thấy cảnh máy bay cất cánh, hạ cánh hay di chuyển.

- Hãy cầu nguyện và ngồi thiền hàng ngày một hoặc hai tuần trước khi bay.

- Bổ sung những thức ăn bổ dưỡng, vừa giúp bạn quên đi nỗi sợ vừa giúp bạn giảm bớt sự căng thẳng. Đồng thời hãy nghe nhạc trên máy bay. Tuy nhiên hãy tránh xa các thức ăn có chứa nhiều đường, bởi chúng có thể khiến bạn bị kích thích và trở nên căng thẳng hơn.

- Loại bỏ những loại thức ăn, nước uống có chất kích thích có nhiều caffeine như cà phê, nước tăng lực và các loại chất kích thích khác.

- Xác định nỗi sợ của bạn. Bạn có sợ đến mức mất kiểm soát hay không? Liệu đó có phải là do bạn sợ chết? Hay đó là nỗi sợ không gian hẹp? Việc xác định được nỗi sợ giúp bạn tìm ra cách để giải tỏa cho cơ thể.

- Nói chuyện với những người có nhiều kinh nghiệm di chuyển bằng máy bay. Đó có thể là phi công, chuyên gia được đào tạo bài bản chuyên nghiệp với hàng ngàn giờ trên không.



Khi nào bạn cần phải đến gặp bác sĩ?

Đó là khi bạn cảm thấy sợ hãi quá mức đến nỗi không có cách nào để kiểm soát được nỗi sợ của mình. Các chuyên gia tâm lý sẽ giúp bạn xác định được nỗi sợ và giúp bạn tìm ra những cách hiệu quả nhất để kiểm soát chúng.

Máy bay không phải là cách duy nhất để di chuyển, nhưng đó là một trong những loại hình vận chuyển an toàn nhất và nhanh nhất. Đừng xấu hổ nếu bạn có nỗi sợ "máy bay", hãy tìm cách chia sẻ với những người thân của mình hoặc với các chuyên gia tâm lý.

(Ảnh minh họa)

Có rất nhiều cách, bao gồm cả liệu pháp tâm lý và dùng thuốc, sẽ giúp bạn tìm lại được cảm giác thoải mái và tận hưởng những cảm giác thú vị khi ngồi trên máy bay, đi du lịch khắp nơi, thăm thú những nơi thú vị, hoặc khi đi thăm gia đình, bè bạn vào những dịp đặc biệt.



Bài tập khắc phục chứng đau cổ, vai, gáy

*Theo Healthline