Vì sao gà đẻ gần như mỗi ngày mà mọi quả trứng đều nở ra cùng lúc?

Trứng ra đời vào nhiều thời điểm khác nhau do gà mẹ không thể đẻ hết cùng lúc mà mỗi ngày chỉ được 1 quả, tuy nhiên, tất cả lại cùng nở đúng vào 1 thời điểm. Đó là do khả năng của gà mẹ, đặc điểm của gà con hay 1 lý do nào khác?

Thực sự, đây là câu hỏi khó, không chỉ cho những chúng ta mà đối với chính những người có kinh nghiệm chăn nuôi gia súc gia cầm cũng không hề đơn giản! Để hiểu điều này, chúng ta cần biết quy trình đẻ - ấp trứng của gà!

Quy trình đẻ trứng của gà

Thông thường, khi đến mùa sinh sản, nếu gà mái được nuôi trong điều kiện đầy đủ, không bị tác động bởi các yếu tố bất thường từ thiên nhiên hoặc môi trường sống, thì trung bình, cứ 25 tiếng nó lại cho ra 1 quả trứng.

Tuy nhiên, nó sẽ không ấp ngay khi đí mà bỏ đi kiếm ăn, đến hôm sau mới quay về tổ rồi lại sinh thêm 1 quả nữa. Khi ổ có khoảng 4-5 quả, gà mái sẽ dừng lại 1 ngày, nhiều người cho rằng đây là thời gian chúng nghỉ ngơi lấy sức để tiếp tục 1 quy trình mới. Và mỗi lần như thế người ta gọi đó là trật đẻ.

Gà mái sẽ làm đúng theo quy trình đó khoảng 4-5 lần cho đến khi ổ có khoảng 18-20 quả trứng, vừa đủ cho 1 lần ấp. Ở nhiệt độ thích hợp, trứng gà sẽ chỉ cần khoảng 3 tuần để nở thành con, tỷ lệ đực cái xấp xỉ 50-50 và đương nhiên cũng có tỷ lệ trứng hỏng không thể ấp thành con.



Lý do tất cả trứng đều nở cùng 1 thời điểm

Quay lại câu hỏi ban đầu, trứng gà nở cùng lúc không phải do gà mẹ có "siêu năng lực" hay trứng gà con có thể tương thông với nhau mà bởi 1 lý do khoa học hơn nhiều!

Đối với những loài đẻ trứng như gia cầm và đặc biệt là gà, trứng gà cần 1 ngưỡng nhiệt độ nhất định phôi mới có thể bắt đầu hoạt động, chuyển hóa dần thành gà con. Thường thì ngưỡng nhiệt đó ngang hoặc thấp hơn chút xíu so với thân nhiệt của loài đó. Còn ở nhiệt độ môi trường khoảng trên dưới 30 độ thì chưa thể kích hoạt cơ chế này.

Cụ thể đối với loài gà, chúng cần ngưỡng nhiệt tầm 39 độ - ngang với thân nhiệt gà mẹ để có thể bắt đầu ấp trứng.



Hơn nữa, kết hợp với quá trình sinh 1 ngày 1 quả trứng rồi lại đi kiếm ăn, những cá thể trứng ra đời trước không hề đạt được mức nhiệt để bắt đầu phát triển cho đến khi cả ổ được gà mẹ ấp. Do đó, việc ra đời trước 3-4 tuần không ảnh hưởng gì đến trứng, chúng vẫn được ấp cùng một thời điểm, bắt đầu hoạt động cùng 1 lúc và đương nhiên sẽ cùng nhau nở ra.

Tham khảo nhiều nguồn