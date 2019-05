Tướng công an kể chuyện ăn chuối thay cơm chờ triệt phá đường dây buôn nửa tấn ma túy

Trước đó, trong tháng 3, cơ quan chức năng cũng triệt phá đường dây Wu HeShan (57 tuổi, quốc tịch Trung Quốc) vận chuyển 1,1 tấn ma túy từ Lào về Việt Nam rồi xuất ra các nước khác. Tại TP HCM, Bộ Công an cũng vây bắt 300 kg ma tuý đá tại quận Bình Tân.



Ngày 27/3, Tổ CSGT An Sương (Công an TP.HCM) tuần tra, đã chặn hai chiếc xe ôtô phát hiện bên trong có gần 900 bánh heroin. Đến giữa tháng 4, ngay tại trung tâm Sài Gòn, cảnh sát phát hiện ôtô có hơn 1,1 tấn ma tuý đá. Hai đường dây này đều do người Đài Loan cầm đầu.

Cơ quan chức năng xác định đa số ma túy khủng này đều do các tội phạm nước ngoài điều hành, có sự liên kết với nhau. Nguồn ma túy đến từ Tam Giác Vàng ở (Thái Lan, Myanmar) trung chuyển về Việt Nam trước khi xuất khẩu qua nước thứ 3 tiêu thụ.

Đa số những kẻ cầm đầu đều là người nước ngoài đến từ Trung Quốc cùng các đàn em, trong đó có sự tham gia của người Việt. Mỗi chuyến hàng chúng đều thuê kho bãi, thám thính tình hình và thuê công nhân, bảo vệ người Việt để qua mắt công an.