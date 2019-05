Chân dung “ông trùm” pha chế ma túy

Trong 3 tháng đầu năm 2019, Công an TPHCM đã khám phá 430 vụ án ma túy, bắt giữ 942 đối tượng có hành vi mua bán, tàng trữ, vận chuyển và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Trong đó, Công an TPHCM phối hợp với Bộ Công an triệt phá thành công chuyên án 300kg ma túy đá.

Ngụy trang 8kg ma túy trong thú nhồi bông

Ngày 9/5, Đội Kiểm soát phòng chống ma túy Cục Hải quan TPHCM phối hợp cùng Chi cục Hải quan Chuyển phát nhanh, Công an TPHCM kiểm tra 3 bưu kiện nhập khẩu từ châu Âu nghi vấn có chứa chất ma túy.

Trong đó, 2 bưu kiện được gửi từ Bồ Đào Nha và một bưu kiện gửi từ Đức về TPHCM thông qua dịch vụ bưu chính quốc tế, dưới dạng quà biếu cá nhân phi mậu dịch.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, xác định có nghi vấn, cơ quan chức năng kiểm tra, phát hiện và thu giữ hàng trăm viên ma túy tổng hợp loại MDMA dạng viên nén (thuốc lắc) với trọng lượng gần 8kg.

Số ma túy được cất giấu tinh vi, ép trong các vách thùng carton bao bì, ngụy trang trong những con thú nhồi bông, ruột của máy hát dĩa, túi vải treo giày dép… lực lượng chức năng phải tháo rời máy hoặc cạy từng viên thuốc mới lấy ra được.

Theo Cục Hải quan TPHCM, để qua mắt các cơ quan chức năng và trốn tránh trách nhiệm khi bị phát hiện, những người trong đường dây ma túy quốc tế đã sử dụng thủ đoạn gửi hàng ghi tên người nhận và địa chỉ không có thật trên vận đơn, bưu kiện.

Nếu trót lọt, sẽ tìm cách móc nối để nhận vì hàng hóa được gửi theo hình thức chuyển phát giao hàng theo yêu cầu của chủ hàng. (Ngô Bình)