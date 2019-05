“Tên trùm” tinh ranh dùng súng, lựu đạn rồi lập lán trong rừng để bán ma túy

Ngày 10/5, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Nghệ An cho biết, phía đơn vị này vừa phối hợp Công an huyện Tương Dương triệt phá một tụ điểm buôn bán ma túy trong rừng có sử dụng vũ khí nóng.

Theo đó, sau nhiều tháng theo dõi, ngày 8/5, lực lượng chức năng chia làm 3 mũi đã ập vào nhiều lán trại tại khu rừng núi trên địa bàn xã Lượng Minh (Tương Dương) bắt giữ đối tượng Lô Văn Thi (SN 1963). Một số đối tượng khác khi thấy công an đã nhanh chân tẩu thoát vào rừng.

Tại hiện trường, công an thu giữ 100g ma túy các loại, 1 khẩu súng côn, 1 súng kíp, 1 quả lựu đạn, nhiều viên đạn, 2 con dao, 3 cân tiểu ly để phục vụ bán ma túy.

Tên trùm Lô Văn Thi bị bắt giữ.

Công an cho hay, điểm bán ma túy của Thi được thành lập từ lâu để bán cho nhiều con nghiện trong và ngoài địa bàn. Để thuận lợi cho việc mua bán ma túy, Thi đã lập các lán trại sống tách biệt trong rừng, thi thoảng mới về nhà để lấy đồ ăn.

Ở trong rừng, Thi dựng lên 4 lán trại, trong đó có 3 lán trại dùng cho các con nghiện đến mua và sử dụng ma túy. Lán trại còn lại là của tên trùm Thi sử dụng ma túy và không cho ai tiếp cận kể cả đàn em của mình. Ở mỗi lán trại, Thi cắt cử vài đàn em sử dụng vũ khí nóng để canh gác.

Việc mua bán ma túy của Thi rất tinh ranh và khôn ngoan. Ai muốn đến mua ma túy đều phải được các đàn em của Thi duyệt trước rồi mới cho vào lán.

Tang vật bị công an thu giữ.

Các đối tượng lạ ngoài tỉnh muốn mua ma túy thì Thi cho đàn em kiểm tra, "duyệt" cách lán khoảng 7km sau đó mới chuyển ma túy qua đàn em đến tay người mua. Hàng ngày, có hàng chục đối tượng đến mua ma túy.

Về phía Thi, trước đó tên trùm này đã bị công an ra lệnh truy nãy đặc biệt về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Thi luôn cảnh giác với người ngoài và luôn mang lựu đạn, súng dắt trong người để nếu có sự cố sẽ chống trả để chạy thoát.

Súng và lựu đạn Thi luôn mang bên người.

Mặc dù tụ điểm mua bán ma túy của Thi đã hình thành từ lâu nhưng khu vực đồi núi hiểm trở lại có đám đàn em sử dụng vũ khí canh gác nên nhiều lần lực lượng chức năng tổ chức truy bắt nhưng không thành.

Sau khi bắt giữ được tên trùm Lô Văn Thi, công an đã tiến hành đốt các khu lán trại, vật dụng tại tụ điểm ma túy của tên trùm này.