Cảnh sát vây bắt kho ma tuý nửa tấn trị giá 500 tỷ ở Sài Gòn

Cục cảnh sát ma tuý Bộ Công an vừa phối hợp với Công an TPHCM, Công an tỉnh Bình Dương, bắt giữ nhiều đối tượng ngoại quốc, thu lượng ma tuý khoảng nửa tấn, trị giá 500 tỷ đồng.

Đây là chuyên án của Cục cảnh sát ma tuý Bộ Công an cùng Hải quan, nhiều công an tỉnh thành phối hợp triệt phá.

Nửa tấn ma tuý trị giá 500 tỷ đồng vừa bị công an bắt giữ. Ảnh: M.T

Theo đó, chiều 11/5, hàng trăm trinh sát công an đã ập vào khám xét kho hàng tại xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh, công an phát hiện 500 kg Ketamin (ma tuý tổng hợp), 4 máy ép, nhiều ôtô..

Cùng thời điểm, công an khám xét căn nhà trên đường Cộng Hoà, quận Tân Bình bắt Liu Ming Yang (34 tuổi, quốc tịch Trung Quốc) và 2 đàn em khác.

Theo điều tra ban đầu, Liu Minh Yang chỉ đạo đàn em người Trung Quốc nhập cảnh vào Việt Nam thuê kho bãi ở Bình Chánh nhập ma tuý từ nước ngoài về bằng ôtô. Sau khi tập kết sẽ xuất đi nước thứ ba.

Hiện vụ án đang được điều tra.