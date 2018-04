Trưởng khoa Sản BV Bạch Mai nói về “lời nguyền” thuốc tránh thai gây vô sinh, phá nhan sắc

Sợ thuốc tránh thai, chị em thích đặt dụng cụ tử cung

Phụ nữ Việt Nam đang sợ thuốc tránh thai là điều có thật. Trong một cuộc khảo sát nhỏ của phóng viên khi đặt ra câu hỏi "chị em có sợ khi thuốc tránh thai không", họ đều đưa ra câu trả lời là rất lo ngại.

Lý do khiến cho các chị em e dè với thuốc tránh thai vì họ sợ uống nhiều dẫn tới vô sinh hoặc thay đổi nội tiết dẫn tới khô da, chậm ngày kinh, ung thư… Vậy nên, thay vì phải dùng thuốc tránh thai nhiều chị em chọn cách đặt dụng cụ tử cung.

Phương pháp đặt dụng cụ tử cung.

Ở góc độ của một người làm trong ngành sản khoa hơn 20 năm, PGS.TS.BS Phạm Bá Nha (Trưởng khoa Sản, Bệnh viện Bạch Mai - Hà Nội) phân tích nỗi sợ thuốc tránh thai của phụ nữ Việt Nam.

Lí do đầu tiên là xuất phát từ việc không có kiến thức hoặc chưa hiểu đầy đủ về các phương pháp tránh thai an toàn. Thứ hai là do nghe theo những lời tư vấn từ bạn bè dẫn tới quan niệm sai về thuốc tránh thai.

Phụ nữ Việt Nam thích dùng dụng cụ đặt tử cung vì nghĩ chúng an toàn, không có tác dụng phụ như thuốc. Nhưng thực tế, nhiều chị em không biết rằng, ở các nước phát triển, phụ nữ rất ít sử dụng phương pháp tránh thai đặt dụng cụ tử cung.

"Những đối tượng đặt dụng cụ tử cung tại các nước phát triển thường là những người không có điều kiện theo dõi tình trạng sức khỏe của bản thân (đông con, đi làm nhiều giờ…) nên chọn phương pháp tránh thai rẻ nhất", bác sĩ Nha nói.

Thuốc tránh thai dành cho phụ nữ.

Sợ thuốc thuốc phá thai vô sinh, phá hủy nhan sắc: Sai lầm cần xóa bỏ!



PGS.TS.BS Phạm Bá Nha cho rằng quan niệm thuốc sử dụng thuốc tránh thai gây vô sinh là sai lầm cần phải xóa bỏ. Uống thuốc tránh thai là phương pháp tránh thai tạm thời và khi dừng dùng thuốc, các chị em hoàn toàn có thai lại bình thường.

Bị mất kinh khi dùng thuốc tránh thai không phải là vấn đề quan trọng. Một số người sử dụng thuốc có thể mất kinh nhưng sau đó, cơ thể sẽ điều chỉnh lại được hoặc đến tư vấn bác sĩ.

Bác sĩ Nha giải thích thêm khi phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ từ 25-30 tuổi khả năng có con sẽ cao. Nhưng khi càng lớn tuổi hơn việc có con sẽ khó dần do rất nhiều nguyên nhân như buồng chứng suy giảm, môi trường làm việc, môi trường sống tác động đến cơ thể trong đó có sức khỏe sinh sản.

"Đây là vấn đề sinh lý tự nhiên, không nên đổ tội cho thuốc tránh thai", PGS.TS.BS Nha nói.

Ngoài ra, phụ nữ quan hệ tình dục nhiều sẽ làm tăng khả năng viêm nhiễm, mắc bệnh liên quan tới đường tình dục… gây tắc vòi trứng khó khăn cho việc có thai.

Nói thêm về tin đồn thuốc tránh thai "phá hủy nhan sắc", PGS.TS.BS Phạm Bá Nha cho rằng cơ thể con người bị lão hóa theo thời gian, trong đó có nhan sắc do hệ thống nội tiết thay đổi.

Trong trường hợp này không dùng thuốc tránh thai phụ nữ vẫn bị nám và khô da. Chỉ có một số ít trường hợp dùng thuốc tránh thai bị nám da nhưng có thể điều chỉnh được thuốc từ bác sĩ.

"Đừng đổ tội oan cho thuốc tránh thai gây vô sinh, phá hủy nhan sắc", bác sĩ Nha nói.

Bác sĩ khuyến cáo về cách tránh thai an toàn nhất

Phương pháp tránh thai tự nhiên tính ngày an toàn rụng trứng chỉ áp dụng cho người có vòng kinh đều và tính toán chính xác.

"Tính ngày rụng trứng không phải là cách tránh hiệu quả vì vẫn có thể xảy ra nguy cơ có thai ngoài ý muốn. Trong quá trình giao hợp nang trứng có thể rụng sớm hơn do quá hưng phấn", bác sĩ Nha cho hay.

Cách tránh thai xuất tinh ngoài âm đạo hiệu quả không cao. Khi giao hợp, rất có thể trong tinh dịch đã có tinh trùng vì vậy vẫn có thể có thai ngoài ý muốn.

Cho nên, để tránh thai an toàn mà không dùng thuốc cho nữ giới thì tốt nhất vẫn là nam giới dùng bao cao su.