Thời buổi ăn uống rất dễ ngộ độc: Hãy lận lưng bài thuốc chữa ngộ độc vô cùng đơn giản này

Bát nước cơm kỳ diệu



Chị Nguyễn Hoàng Hà trú tại thị xã Sơn Tây kể cách đây 1 tháng chị bị đau bụng do ăn phải thực phẩm không an toàn. 12h đêm chị đau bụng, đi ngoài vật vã. Chị mới sinh con được 2 tháng nên không dám uống thuốc gì.

Đến nửa đêm tình trạng đau bụng không đỡ, chồng chị chở ra trạm y tế phường nhờ bác sĩ lấy thuốc. Thấy chị Hà đau bụng nhiều, có dấu hiệu mất nước, chân tay run run nên ông không cho chị uống thuốc mà vội vàng đi lấy nắm gạo nấu thật nhanh rồi chắt lấy bát nước cơm loãng rồi cho chị Hà uống.

Chỉ 15 phút sau, chị không còn cảm giác run chân tay, cơn đau bụng cũng giảm dần, không còn muốn đi ngoài nữa.

Cũng giống trường hợp của chị Hà, chị Vũ Mai Phương trú tại Hà Đông, Hà Nội kể cách đây nửa năm, chồng chị Hà đi làm về nóng quá anh lấy caramen để ở tủ lạnh ra ăn mà không biết hộp caramen đã hết hạn.

Đến 10h đêm anh bắt đầu đau bụng, đi ngoài và nôn mửa. Cơn đau bụng quật ngã người đàn ông nặng 75kg.

Chị Phương kể "nhìn anh ấy người cong như con tôm vì đau quá, mặt tái mét mà trời lại mưa. Chị đi mua thuốc về uống không đỡ, vì biết là do ăn phải caramen đã hỏng nên chị cho anh uống nhiều nước để thải ra hết độc, tình hình vẫn không cải thiện.

Đến 12 giờ đêm, trời ngớt mưa, chị định gọi điện xe cấp cứu, chị gọi mẹ đẻ nhà gần đó sang trông con. Mẹ chị sang nhìn thấy con rể như thế, bà bảo từ từ để bà cho uống bát nước cơm.

Mẹ chị vội vàng chạy xuống bếp lấy bát gạo cho vào nồi đặt lên bếp ga nấu cho nhanh. 10 phút sau đã có bát nước cơm, thả vài hạt muối trắng, vài lát gừng để chồng chị uống.

Nửa tiếng sau, anh hết đau bụng, không còn đi tiêu chảy. Triệu chứng run run do mất nước cũng được bù lại. Mẹ chị Phương kể từ khi còn nhỏ mỗi lần trong nhà có ai đau bụng do ngộ độc thức ăn, choáng váng đều được các cụ lấy nước cơm cho uống và lành rất nhanh mà an toàn.

Dưỡng chất quý



Lương y Vũ Quốc Trung, Phòng chẩn trị y học cổ truyền Láng, Hà Nội cho biết, nước cơm là thực phẩm giàu chất dinh dưỡng, lành tính với tất cả mọi người kể cả trẻ sơ sinh.

Ngày trước điều kiện kinh tế khó khăn, nhiều sản phụ sinh con không có sữa phải lấy gạo nấu lên rồi múc nước cơm ra cho con ăn thay sữa. Khi con lớn hơn, nhiều mẹ vẫn chắt nước cơm cho con uống để con lớn nhanh, khỏe mạnh.

Lương Y Trung cho biết trong nước cơm có các tinh chất rất tốt giúp ngăn ngừa viêm dạ dày, đường ruột và nhiều bệnh liên quan đến đường tiêu hóa.

Trong hạt gạo, lượng tinh bột chiếm 70%, trong đó khoảng 8% lượng protein và nhiều loại vitamin, đặc biệt là vitamin nhóm B, các chất khoáng như Natri, photpho…

Mặc dù lượng vitamin và khoáng chất có hàm lượng rất nhỏ nhưng có vai trò quan trọng về dinh dưỡng và chuyển hóa quan trọng trong cơ thể con người nên nước cơm được coi như bài thuốc quý.